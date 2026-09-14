Phú Thọ: Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở

Bám sát từng dự án, từng mốc tiến độ

Những tháng cuối năm 2026, yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tập trung thực hiện. Từ chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng đến tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh toán đều được xác định là những khâu cần triển khai đồng bộ, tránh tình trạng vốn đã được bố trí nhưng dự án chưa đủ điều kiện thực hiện.

Nhiều hạng mục tại dự án cải tạo, sửa chữa Trường THCS Hùng Vương, phường Phúc Yên được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao cho nhà trường phục vụ năm học mới 2026 - 2027

Tại phường Phúc Yên, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Quản lý dự án phường tập trung tiếp nhận, bàn giao hồ sơ, rà soát tiến độ và khối lượng công việc còn lại của từng dự án. Năm 2026 địa phương được giao tổng vốn đầu tư công là 140,986 tỷ đồng với 88 dự án được bố trí vốn.

Ông Vũ Minh Vi, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Phúc Yên cho biết, ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn, lộ trình triển khai từng dự án; đồng thời tập trung hoàn thiện thủ tục quyết toán, thanh toán khối lượng các dự án đã hoàn thành và thường xuyên kiểm tra, theo dõi các dự án đang thi công để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Đến hết tháng 8/2026, phường Phúc Yên đã giải ngân 37,641 tỷ đồng/140,986 tỷ đồng, đạt 26,6% tổng kế hoạch vốn. Trong đó, vốn năm 2025 được kéo dài thanh toán sang năm 2026 giải ngân 8,831 tỷ đồng, đạt 11%; vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân 28,810 tỷ đồng, đạt 47,2%.

Ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng ngày 14/9 tại dự án cải tạo, sửa chữa trường THCS Hùng Vương, phường Phúc Yên, đơn vị thi công đã hoàn thiện 9/10 hạng mục, hiện đơn vị đang tập trung nhân lực để hoàn thiện nhà rèn luyện thể chất, phấn đấu bàn giao trong tháng 9/2026.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Quang Hải, đại diện liên danh nhà thầu thi công dự án cho biết, ngay sau khi dự án khởi công ngày 29/12/2025, liên danh nhà thầu đã huy động máy móc, nhân lực triển khai các hạng mục. Đến cuối tháng 8, cơ bản công trình đã hoàn thành và bàn giao cho nhà trường đưa vào sử dụng trước khi khai giảng năm học 2026 - 2027.

Hiện nhà thầu đang hoàn thiện thi công hạng mục nhà giáo dục thể chất. Tuy nhiên, đợt này thời tiết mưa thất thường đã ảnh hưởng đến tiến độ, song đơn vị phấn đấu hoàn thiện dự án trong tháng 9, vượt trước kế hoạch khoảng 3 tháng.

Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Hùng Vương trong tháng 9/2026, vượt trước kế hoạch 3 tháng.

Nhiều địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao

Tại xã Xuân Lãng, việc chủ động xây dựng kế hoạch, rà soát từng dự án và tháo gỡ vướng mắc ngay từ đầu năm đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét. Năm 2026, xã được giao 80,678 tỷ đồng vốn đầu tư công.

Cùng với hoàn thiện thủ tục đầu tư, địa phương đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực đã được quy hoạch để tạo nguồn lực đầu tư; thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án và duy trì giao ban để xử lý khó khăn phát sinh. Tính đến ngày 14/9/2026, xã Xuân Lãng đã giải ngân 74,716 tỷ đồng, đạt 92,61% kế hoạch.

Ông Trần Đức Kiên, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Lãng cho biết, trong thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công, không để xảy ra tình trạng “vốn chờ mặt bằng”.

Địa phương phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%, đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá định kỳ, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, đùn đẩy công việc. Các dự án đã hoàn thành được yêu cầu khẩn trương nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, hạn chế dồn hồ sơ vào cuối năm.

Tại xã Đại Đình, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 được giao là 55,861 tỷ đồng. Đến hết ngày 8/9/2026, địa phương đã giải ngân 42,743 tỷ đồng, đạt 76,5% kế hoạch vốn năm 2026. Ban Quản lý dự án xã đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thực hiện thanh toán theo quy định.

Tại xã Hội Thịnh, năm 2026 Ban Quản lý dự án xã được giao 107,069 tỷ đồng, với khoảng 140 dự án. Đến nay, địa phương đã giải ngân 71 tỷ đồng, đạt 66,3%.

Tại xã Xuân Lãng, việc chủ động xây dựng kế hoạch, rà soát từng dự án và tháo gỡ vướng mắc ngay từ đầu năm đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo lực đẩy tăng trưởng

Ghi nhận thực tế công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cho thấy, giải ngân đầu tư công là quy trình liên hoàn, từ chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu đến thi công, nghiệm thu và thanh toán. Chỉ một khâu bị nghẽn cũng có thể kéo lùi tiến độ toàn bộ dự án.

Trong đó, bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tiếp tục là những vấn đề cần tập trung tháo gỡ.

Bên cạnh đó là bất cập trong hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ, biến động giá nguyên vật liệu và khó khăn trong lựa chọn nhà thầu đối với một số gói thầu. Một số công trình đào đắp, nạo vét hạ tầng đô thị còn gặp khó khăn về vị trí tập kết, đổ bùn thải và vật liệu thải, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Phú Thọ, năm 2026, UBND tỉnh Phú Thọ giao các sở, ban, ngành, địa phương tổng vốn đầu tư công là 26.630 tỷ đồng, trong đó vốn được Thủ tướng Chính phủ giao 18.409,3 tỷ đồng.

Đến hết tháng 8/2026, toàn tỉnh đã giải ngân gần 10.000 tỷ đồng, bằng 36,1% tổng kế hoạch vốn đã giao và đạt 42,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, các xã, phường đã giải ngân 5.342 tỷ đồng/8.067 tỷ đồng, đạt 66,2%.

Tỉnh có 138 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung; trong đó 84 xã, phường giải ngân trên 60% kế hoạch vốn được giao.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương.

Tại hội nghị về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngày 6/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các chủ đầu tư bám sát từng dự án, nâng cao trách nhiệm, thực hiện chủ trương “Luồng xanh”, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian xử lý thủ tục. Các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch, biểu tiến độ cụ thể; các Ban Quản lý dự án có nguồn vốn lớn tại Hòa Bình, Vĩnh Phúc phấn đấu giải ngân tối thiểu 65%.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại dự án theo mức độ cấp thiết và năng lực giải ngân; tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nhà thầu yếu kém.

Các địa phương phải thường xuyên rà soát từng dự án, xử lý dứt điểm công trình chậm tiến độ, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và tăng cường kiểm tra hiện trường.

Đặc biệt, kết quả giải ngân được gắn với trách nhiệm người đứng đầu và coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát từng dự án và từng mốc tiến độ, các địa phương đang tạo chuyển biến trong giải ngân vốn đầu tư công.

Khi dòng vốn được đưa vào nền kinh tế đúng tiến độ, các công trình sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế Phú Thọ những tháng cuối năm 2026.