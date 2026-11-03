Phú Thọ tăng tốc đầu tư công, vốn FDI đăng ký tăng hơn 81%

Phú Thọ thực hiện hơn 20.300 tỷ đồng vốn đầu tư công, thu hút gần 2,5 tỷ USD vốn FDI. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu từ TTXVN, riêng tháng 10/2026, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh Phú Thọ quản lý ước đạt 2.775,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 13.805,7 tỷ đồng, tăng 4,1%; vốn ngân sách cấp xã đạt 6.501,8 tỷ đồng, tăng 7,2%.

Một số dự án có giá trị thực hiện lớn trong tháng 10 gồm đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu với khoảng 295,6 tỷ đồng; đường kết nối Lương Sơn - Xuân Mai đạt 100 tỷ đồng; dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2, đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đạt 60,1 tỷ đồng và đường trục Phú Cường - Gò Lào - Ba Khan đạt 55,6 tỷ đồng.

Trong thu hút đầu tư, tính đến ngày 15/10/2026, Phú Thọ thu hút 123 dự án FDI, gồm 31 dự án cấp mới và 92 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đăng ký đạt 2.485 triệu USD, tăng 81,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhật Bản dẫn đầu về vốn đăng ký với 864 triệu USD, thực hiện tại 12 dự án. Xét theo lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu với 116 dự án và tổng vốn đăng ký 2.246 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, thu hút đầu tư trong nước (DDI) còn gặp khó khăn. Trong kỳ, tỉnh thu hút 157 dự án DDI, gồm 89 dự án cấp mới và 68 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đăng ký 93.572 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số dự án giảm 53,7% và vốn đăng ký giảm 22,5%.

Tính đến ngày 15/10/2026, toàn tỉnh có 3.864 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 47.000 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho 20.600 lao động. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm 1,4% so với cùng kỳ, trong khi vốn đăng ký tăng 34,1%.

Tỉnh xác định đầu tư công là nguồn lực dẫn dắt, tạo sức lan tỏa và thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách. Trọng tâm là rà soát tiến độ từng dự án, phân công rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công và cơ quan liên quan; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn cung vật liệu và tổ chức thi công.

Đối với thu hút đầu tư, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, hướng tới các nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ hiện đại và các dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.