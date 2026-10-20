Phú Thọ tăng hợp tác trong và ngoài nước về khoa học, công nghệ

Chiều 20/8/2026, ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) về tình hình triển khai Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hòa Bình sử dụng nguồn vốn ODA vay KfW - Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Phú Thọ đang mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tiếp cận công nghệ tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy chuyển đổi số.

Đây là hướng đi quan trọng để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho tỉnh.

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy ứng dụng công nghệ

Xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, Phú Thọ tập trung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư. Tính đến ngày 20/9/2026, tỉnh có 276 nhiệm vụ được theo dõi, tổng hợp, trong đó 170 nhiệm vụ đã hoàn thành, 7 nhiệm vụ đang thực hiện và 99 nhiệm vụ triển khai thường xuyên; không có nhiệm vụ quá hạn hoặc chưa triển khai.

Trong triển khai các bài toán lớn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố danh mục 6 bài toán lớn đợt 1 năm 2026. Đến ngày 15/9/2026, tỉnh tiếp nhận 53 đề xuất nhiệm vụ từ 11 cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Phó Giáo sư, tiến sỹ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam ký kết các chương trình hợp tác với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Phú Thọ dự kiến bố trí 20,718 tỷ đồng ngân sách tỉnh năm 2026 để đặt hàng, mua sắm công các sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ giải quyết những bài toán này.

Tỉnh cũng đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh phát thải thấp gắn với tiêu chuẩn ESG và chuyển đổi số, hướng tới Net Zero, với tổng kinh phí dự kiến 50 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 3/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh ký kết 5 thỏa thuận, chương trình phối hợp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tổng công ty Viễn thông MobiFone; đồng thời ký kết chương trình phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Trên cơ sở các thỏa thuận, tỉnh xác định 31 nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2026, tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư công nghệ cao

Trong hội nhập quốc tế, Phú Thọ tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các địa phương của Lào, đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác với Tập đoàn AMATA (Thái Lan), tỉnh Pernik (Bulgaria) và tỉnh Tochigi (Nhật Bản).

Các lĩnh vực hợp tác được chú trọng gồm phát triển khu công nghiệp, đô thị thông minh, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số. Qua đó, tỉnh hướng tới mở rộng mạng lưới đối tác, tiếp cận kinh nghiệm quốc tế và thu hút nguồn lực phục vụ các lĩnh vực có tiềm năng phát triển.

Phú Thọ cũng ưu tiên thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược có dự án hàm lượng công nghệ cao, sản xuất thông minh và hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D).

Các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn như BYD, Meiko, Namuga, JNTC và Compal được khuyến khích tăng cường nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Star Engineers Việt Nam, Khu công nghiệp Bình Xuyên I (Phú Thọ). (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN).

Song song với hợp tác quốc tế, tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong quý 3/2026, các chương trình hỗ trợ đã tiếp nhận 50 hồ sơ khởi nghiệp; chương trình ươm tạo và tăng tốc lựa chọn 5 dự án tham gia ươm tạo, 3 dự án, doanh nghiệp tham gia tăng tốc, đồng thời tổ chức kết nối chuyên gia, nhà đầu tư và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ gọi vốn.

Hiện Phú Thọ có 25 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 6 doanh nghiệp công nghệ cao đang hoạt động, với tổng doanh thu 9 tháng năm 2026 ước đạt trên 70.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 567 doanh nghiệp phần mềm, 3.300 doanh nghiệp đăng ký có hoạt động nội dung số và 1.611 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ số.

Sản xuất máy tính xách tay ước đạt 25,4 triệu sản phẩm, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2025; dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử ước đạt 248.300 tỷ đồng, tăng 34,1%. Những kết quả này cho thấy công nghiệp số và điện tử tiếp tục là lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu sản xuất của tỉnh.

Thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục gắn hợp tác quốc tế với nhu cầu thực tiễn, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từng bước trở thành động lực nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và khả năng hội nhập của địa phương./.