Phú Thọ tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Pháp

Các đại biểu, đại diện cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam và Pháp chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Pháp, ngày 29/10. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tạo điều kiện để đề xuất hợp tác trở thành dự án cụ thể

Chiều 29/10, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Cộng hòa Pháp tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Pháp.

Sự kiện nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và phát triển giữa tỉnh Phú Thọ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, cũng như với cộng đồng doanh nghiệp Pháp và châu Âu.

Tham dự có đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Pháp.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Pháp được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024, tạo thêm cơ sở thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông giới thiệu những lợi thế của địa phương sau khi được hình thành từ việc sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình từ ngày 1/7/2025. Với vị trí tiếp giáp Hà Nội, kết nối vùng Đồng bằng sông Hồng với khu vực trung du và miền núi phía bắc, địa phương có điều kiện phát triển công nghiệp, logistics và các hoạt động sản xuất hướng tới thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Theo đồng chí Trần Duy Đông, năm 2025, quy mô kinh tế của tỉnh đạt gần 16 tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,52%. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP tăng 10,01%, đứng thứ 11 cả nước và thứ 2 vùng Trung du và miền núi phía bắc. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt gần 110 tỷ USD.

Phú Thọ hiện có hơn 42.000 doanh nghiệp, 755 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 15,5 tỷ USD đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 32 khu công nghiệp. Nền tảng sản xuất công nghiệp của tỉnh tập trung vào các lĩnh vực điện tử, ô-tô, xe máy và cơ khí chính xác, với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn như Toyota, Honda, Piaggio, Meiko, Compal và BYD.

Chủ tịch Trần Duy Đông khẳng định tỉnh Phú Thọ luôn duy trì môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án của đối tác Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11-12% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030 và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045.

Trên cơ sở những lợi thế của địa phương và thế mạnh của doanh nghiệp Pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đề xuất 6 định hướng hợp tác trọng tâm. Trong đó, tỉnh ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và đổi mới sáng tạo; hợp tác về hạ tầng, logistics và phát triển xanh; hợp tác trong lĩnh vực y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học; đào tạo, giáo dục, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm và sản phẩm lâm nghiệp; cùng với bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh việc Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024 đã mở ra thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Theo Đại sứ, yêu cầu đặt ra hiện nay là chuyển những nền tảng quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành các chương trình, dự án kinh tế cụ thể, mang lại giá trị thiết thực và tạo thêm việc làm.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đánh giá về tiềm năng hợp tác với Phú Thọ, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho rằng, các doanh nghiệp Pháp có thể tìm thấy cơ hội trong những lĩnh vực thế mạnh của mình như sản xuất công nghiệp, thiết bị và linh kiện điện tử, công nghệ sản xuất, dịch vụ doanh nghiệp; công nghệ sạch, xử lý nước và chất thải, sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, chế biến nông sản, thực phẩm chất lượng cao, đào tạo nghề, giáo dục, nghiên cứu và phát triển, cũng như du lịch gắn với di sản là những lĩnh vực có thể mở rộng hợp tác.

Đại sứ cũng lưu ý, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) tạo khuôn khổ thuận lợi cho hoạt động thương mại và tiếp cận thị trường giữa hai bên, trên cơ sở đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và những yêu cầu liên quan. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẵn sàng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, tổ chức các cuộc gặp chuyên đề và chuyến khảo sát tại các khu công nghiệp của Phú Thọ, qua đó giúp doanh nghiệp hai nước nhận diện cơ hội và xây dựng những dự án hợp tác cụ thể.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, hợp tác đầu tư cần hướng tới chất lượng, chú trọng chuyển giao công nghệ, tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển mạng lưới nhà cung cấp tại địa phương và bảo đảm tính bền vững. Trong đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp, với những thế mạnh chuyên môn và công nghệ riêng, có thể trở thành đối tác phù hợp với nhu cầu phát triển của Phú Thọ.

Các đại biểu xem video giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Mở rộng cánh cửa hợp tác đầu tư

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Pháp đã nêu nhiều đề xuất hợp tác gắn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển của Phú Thọ.

Ông Laurent Auffret, Giám đốc thương mại của Công ty Bretinov, giới thiệu kinh nghiệm của doanh nghiệp trong thiết kế, chế tạo máy móc phục vụ ngành chế biến thực phẩm, trong đó có máy cuốn nem được phát triển cho thị trường Việt Nam. Theo thông tin doanh nghiệp chia sẻ tại hội nghị, Bretinov đã đưa khoảng 120 máy vào thị trường Việt Nam và xây dựng hiện diện tại Việt Nam thông qua doanh nghiệp đại diện.

Công nghệ này hướng tới tự động hóa một công đoạn chế biến nhưng vẫn bảo đảm đặc trưng của món nem truyền thống. Câu chuyện từ một sản phẩm ẩm thực quen thuộc cho thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ của Pháp vào ngành chế biến thực phẩm Việt Nam, đồng thời mở ra khả năng phát triển thêm các thiết bị phục vụ chế biến những món ăn truyền thống khác.

Trao đổi với đại diện Bretinov, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông gợi ý doanh nghiệp nghiên cứu khả năng phát triển thiết bị chế biến các sản phẩm truyền thống như bánh chưng, bánh dày. Đây cũng là hướng kết nối công nghệ với nhu cầu của thị trường và đặc trưng văn hóa, ẩm thực Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp, đơn vị Việt Nam và Pháp trao đổi về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trong lĩnh vực năng lượng, ông Trần Khánh Việt Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hydrogen Việt Nam (VH2), đề cập các giải pháp năng lượng tái tạo và hydrogen xanh, trong đó có điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp, hệ thống lưu trữ năng lượng và các giải pháp hydrogen phục vụ chuyển dịch năng lượng. Những đề xuất này hướng tới tăng khả năng cung ứng năng lượng ổn định cho hoạt động sản xuất, đồng thời giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng phát thải cao.

Một hướng hợp tác khác được ông Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành SEINTIME đề xuất là đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số. Doanh nghiệp giới thiệu khả năng ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu, nâng cao năng suất, hỗ trợ hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết những bài toán thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông, Phú Thọ đang triển khai các định hướng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP vào năm 2030. Tỉnh xác định các nhóm bài toán cần tìm kiếm giải pháp, trong đó có quản lý dữ liệu, giám sát, quản trị khu công nghiệp và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Lãnh đạo tỉnh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục trao đổi với cơ quan chuyên môn để nghiên cứu khả năng hợp tác phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao đổi với các đối tác Pháp về những đề xuất và định hướng hợp tác giữa hai bên. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đồng chí Trần Duy Đông cho biết, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các hiệp hội doanh nghiệp để kết nối những đề xuất tại hội nghị với các cơ quan, đơn vị liên quan. Tỉnh cũng dự kiến mời các đoàn doanh nghiệp Pháp đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư và nhu cầu hợp tác thực tế tại địa phương.

Đáng chú ý, tỉnh sẽ nghiên cứu phương án hình thành khu hoặc phân khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp Pháp. Mô hình này có thể tính đến các phương án nhà xưởng linh hoạt, phù hợp quy mô khác nhau của doanh nghiệp, từ thuê mặt bằng, nhà xưởng đến đầu tư trực tiếp; đồng thời nghiên cứu các dịch vụ hỗ trợ, trong đó có nhân sự sử dụng tiếng Pháp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề cập định hướng cải thiện môi trường đầu tư, tạo “luồng xanh” đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định pháp luật, xem xét hỗ trợ đào tạo lao động đối với một số dự án và áp dụng các chính sách ưu đãi phù hợp.

Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp Pháp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thế mạnh về công nghệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng tại địa phương.

Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Pháp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Pháp. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Duy Đông nhấn mạnh Phú Thọ mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, thực chất với các đối tác Pháp, không chỉ dừng ở trao đổi thông tin mà từng bước chuyển những ý tưởng thành chương trình và dự án cụ thể. Tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp và cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá từng đề xuất trên cơ sở nhu cầu thực tế, hiệu quả đầu tư và các quy định hiện hành.

“Doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh Phú Thọ là công dân của Phú Thọ, và thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh”, đồng chí Trần Duy Đông khẳng định, đồng thời bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Pháp sớm đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư và hợp tác tại địa phương.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp bên lề hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đã có các hoạt động kết nối với đối tác và doanh nghiệp tại Áo, Cộng hòa Séc và Pháp, nhằm mở rộng hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa và du lịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trả lời phỏng vấn báo chí bên lề hội nghị. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Riêng tại Pháp, trong buổi làm việc sáng, đoàn đã trao đổi với đại diện lãnh đạo Hiệp hội Giới chủ Pháp (MEDEF) và Tập đoàn Artelia về những lĩnh vực hai bên có thể hợp tác, như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng, cấp nước sạch và xử lý môi trường. Tại hội nghị buổi chiều, các doanh nghiệp tiếp tục đề xuất những hướng hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo...

Theo đồng chí Trần Duy Đông, tỉnh sẽ phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các hiệp hội doanh nghiệp để tiếp tục trao đổi, làm rõ những đề xuất, từ đó tìm kiếm khả năng hình thành các dự án phù hợp. Tỉnh cũng mong muốn đón các đoàn doanh nghiệp Pháp đến khảo sát thực tế, tìm hiểu môi trường đầu tư và nhu cầu hợp tác tại địa phương.

Ở góc nhìn từ phía Pháp, trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân, bà Elisabeth Affray, Giám đốc phụ trách quan hệ đối ngoại và đối tác khu vực của Phòng Nghề thủ công và tiểu thủ công nghiệp vùng Île-de-France cho biết, hội nghị tạo cơ hội cho doanh nghiệp Pháp tìm hiểu thêm về Phú Thọ và khả năng phát triển hợp tác trong tương lai.

Bà Elisabeth Affray, Giám đốc phụ trách quan hệ đối ngoại và đối tác khu vực của Phòng Nghề thủ công và tiểu thủ công nghiệp vùng Île-de-France chia sẻ về triển vọng hợp tác với tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Theo bà Elisabeth Affray, du lịch, thủ công và thương mại là những lĩnh vực mà đơn vị của bà có kinh nghiệm, đồng thời cũng là những hướng có thể nghiên cứu hợp tác với Phú Thọ. Bà đánh giá địa phương có tiềm năng du lịch và bày tỏ mong muốn có dịp đến tìm hiểu thực tế, qua đó nhận diện những cơ hội hợp tác phù hợp.

Bà Elisabeth Affray cũng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp nhỏ trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước. Từ kinh nghiệm hợp tác với một số địa phương Việt Nam, bà cho rằng việc tăng cường tiếp xúc trực tiếp và tìm hiểu nhu cầu cụ thể sẽ giúp hai bên xác định những lĩnh vực có thể triển khai hợp tác thiết thực.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Sáng 29/10, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đã làm việc với Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International) tại trụ sở của MEDEF. Tiếp đoàn có ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt Nam, Phó Chủ tịch MEDEF International, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Artelia; cùng ông Éric Gratton, Tổng Giám đốc Artelia Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Duy Đông đánh giá, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp được thiết lập tháng 10/2024, cùng chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2026 và Diễn đàn Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Pháp đã tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Pháp trong quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp, quản lý nguồn nước, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc với Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International). (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đồng chí Trần Duy Đông khẳng định, Phú Thọ chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua các cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 50%”, đồng thời cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trên cơ sở quy định pháp luật.

Đại diện MEDEF International bày tỏ thiện chí hỗ trợ kết nối, giới thiệu các tập đoàn và doanh nghiệp Pháp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Phú Thọ. Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Artelia chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hơn 20 năm tại Việt Nam, với đội ngũ khoảng 900 nhân sự, cùng năng lực trong tư vấn kỹ thuật, quy hoạch đô thị, hạ tầng và môi trường. Đây là những lĩnh vực có thể nghiên cứu khả năng hợp tác với tỉnh trong quá trình phát triển công nghiệp và đô thị.

Tính đến 27/3/2026, các nhà đầu tư Pháp có 731 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 4,015 tỷ USD, chiếm 0,9% tổng vốn FDI đăng ký và đứng thứ 16/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam và thứ 3/24 quốc gia (sau Hà Lan hiện xếp thứ 9 và Anh hiện xếp thứ 15) thuộc Liên minh châu Âu (EU) có đầu tư tại Việt Nam. Pháp là quốc gia có đầu tư không lớn về giá trị đầu tư tại Việt Nam, tuy nhiên các dự án đầu tư của Pháp hầu hết có mặt ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề của Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam có 22 dự án đầu tư tại Pháp, với tổng vốn đăng ký đạt gần 40 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp ô-tô điện, công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm và dịch vụ thương mại. Một số doanh nghiệp có vốn đăng ký lớn, gồm VinFast France (21 triệu USD), Vietnam Food (8,5 triệu USD), Vingroup Investment (5 triệu USD) và FPT Software (1,5 triệu USD).