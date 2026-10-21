Phú Thọ tăng cường hợp tác phát triển các sản phẩm nông nghiệp giá trị kinh tế cao

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam cùng đại diện một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, Phú Thọ luôn xác định nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh lương thực mà còn đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Vì vậy, việc tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và lựa chọn bộ giống cây trồng, vật nuôi phù hợp có ý nghĩa then chốt trong việc nâng cao năng suất, chất lượng cũng như giá trị gia tăng của sản phẩm.​

Trên cơ sở các nội dung trao đổi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì nghiên cứu, tiếp nhận các bộ giống mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh; từ đó tham mưu xây dựng đề án phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực. Đề án cần chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại đồng bộ trong các khâu nuôi trồng, sản xuất, thu hoạch và chế biến, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và làm cơ sở nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến. ​Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành liên quan cụ thể hóa các nội dung hợp tác với Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035, sớm hoàn thiện báo cáo để Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp tại Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao.

​Nhiều ý kiến đề xuất tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyển chọn và tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và cơ cấu giống của Phú Thọ. Đây sẽ là tiền đề vững chắc để xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao.

Giáo sư, tiến sĩ Lê Đức Thảo - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, Phú Thọ xác định tập trung phát triển một số cây trồng, vật nuôi chủ lực như chè, chuối, bưởi và các sản phẩm thế mạnh khác. Định hướng phát triển sẽ theo chuỗi giá trị khép kín từ khâu nuôi trồng, sản xuất đến chế biến sâu, hướng tới thị trường xuất khẩu. Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong nuôi trồng, chế biến nông sản quy mô lớn, hướng đến hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa mang thương hiệu đặc trưng của Đất Tổ.