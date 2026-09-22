Phú Thọ tăng cường diễn tập PCCC, chủ động ứng phó từ cơ sở

Thông qua 325 cuộc thực tập, nhiều sự cố được xử lý tại chỗ

Tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là khu công nghiệp, việc chủ động xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, CNCH có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức 325 cuộc thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại cơ sở, trong đó, có 127 cuộc thực tập phương án được tổ chức tại các khu công nghiệp.

Qua thực tập phương án, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở đã kịp thời xử lý và tự dập tắt đám cháy, góp phần ngăn cháy lan, hạn chế thiệt hại.

Thông qua thực tập, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở được rèn luyện khả năng xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng cơ sở với lực lượng PCCC chuyên nghiệp và các lực lượng khác trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, những kỹ năng được rèn luyện qua thực tập đã phát huy hiệu quả khi xảy ra sự cố, giúp lực lượng tại chỗ chủ động xử lý ngay từ ban đầu.

Đơn cử, ngày 17/9, tại Công ty TNHH Công nghiệp Smart, Lô C6-2, KCN Bá Thiện II, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, xảy ra cháy. Trước đó, ngày 24/6, cháy xảy ra tại vị trí quạt thông hơi của Công ty TNHH HJC Vina, KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Ngày 2/5, Công ty Sơn tĩnh điện Thịnh Phát, CCN Phú Gia, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cũng xảy ra cháy. Tại các vụ việc trên, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở đã kịp thời triển khai phương án, chủ động xử lý và tự dập tắt đám cháy, góp phần ngăn cháy lan, hạn chế thiệt hại.

Một trong những cuộc thực tập quy mô lớn được Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức là cuộc thực tập phương án chữa cháy, CNCH cấp tỉnh tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (VITRICHEM).

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp thực tập phương án chữa cháy, CNCH cấp tỉnh, xử lý tình huống cháy và sự cố hóa chất tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Tình huống giả định xảy ra vào 15h ngày 15/9, trong quá trình nhập nguyên liệu tại Nhà kho D43 thì thời tiết chuyển mưa dông (do ảnh hưởng của bão), 1 tia sét bất ngờ đã đánh trúng vào khu vực cửa Nhà kho nơi có các xe nâng hàng đang hoạt động. Tia sét đánh trúng vị trí xe nâng hàng khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, đám cháy nhanh chóng phát triển, cháy lan sang xe ô tô nhập hàng và một phần nhà kho.

Thời điểm này, lái xe ô tô chở hàng hóa hoảng loạn, mất kiểm soát, làm xe đâm vào hệ thống ống dẫn bể chứa hóa chất HCl của Trạm nạp. Hóa chất sau đó bị rò rỉ, tràn ra ngoài.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở phát tín hiệu báo động, tổ chức sơ tán người và tài sản, triển khai chữa cháy và ứng phó sự cố hóa chất theo phương án đã xây dựng. Lực lượng tại chỗ đồng thời báo cháy, thông tin về sự cố đến lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để hỗ trợ xử lý.

Sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng của các đội nghiệp vụ đến hiện trường; phối hợp cứu người bị nạn, tổ chức chữa cháy và xử lý khu vực có hóa chất nguy hiểm.

Đồng thời, lực lượng chức năng báo cáo cấp có thẩm quyền, đề xuất huy động các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia phối hợp, hỗ trợ công tác chữa cháy, CNCH và xử lý sự cố hóa chất.

Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ phun vòi rồng, phối hợp xử lý tình huống sự cố hóa chất trong diễn tập.

Cuộc thực tập huy động trên 300 người và khoảng 40 phương tiện chuyên dụng các loại của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND phường Thanh Miếu, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì và các cơ sở liên quan.

Drone và robot AI hỗ trợ tuyên truyền trinh sát, chỉ huy chữa cháy

Không chỉ chú trọng thực tập tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, Công an tỉnh Phú Thọ còn từng bước đưa khoa học, công nghệ vào công tác PCCC và CNCH.

Chiều 19/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty TNHH May mặc Việt Thiên tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH quy mô lớn. Điểm đáng chú ý của cuộc thực tập là lần đầu tiên các giải pháp khoa học, công nghệ số được ứng dụng trực tiếp vào công tác chữa cháy, CNCH.

Công an tỉnh Phú Thọ đưa công nghệ Drone được tích hợp camera và camera nhiệt, hỗ trợ quan sát, phát hiện nguồn nhiệt và tìm kiếm người bị nạn.

Theo tình huống giả định, vào 14h30 ngày 19/9, tại Nhà xưởng số 3 của Công ty TNHH May mặc Việt Thiên xảy ra chạm chập hệ thống điện, gây cháy tại khu vực kho phụ liệu, thành phẩm và bán thành phẩm. Do hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đang duy tu, bảo dưỡng, cùng với lượng lớn vật liệu dễ cháy trong nhà xưởng, đám cháy nhanh chóng phát triển và có nguy cơ lan rộng. Đặc biệt, 10 công nhân bị mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm.

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở tổ chức báo động, hướng dẫn công nhân thoát nạn, triển khai chữa cháy ban đầu và tìm kiếm người bị nạn. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt, tổ chức trinh sát, chữa cháy, CNCH và triển khai các mũi công tác theo sự chỉ huy, điều hành thống nhất.

Trong tình huống đám cháy diễn biến phức tạp, Drone được triển khai làm nhiệm vụ trinh sát trên không, bay vòng quanh Nhà xưởng số 3, truyền hình ảnh, thông tin về hiện trường và diễn biến đám cháy về trung tâm chỉ huy.

Từ dữ liệu hình ảnh thu được, chỉ huy chữa cháy có thêm thông tin trực quan về phạm vi đám cháy, hướng cháy lan, các khu vực nguy hiểm và vị trí có khả năng có người mắc kẹt. Qua đó, lực lượng chức năng nhanh chóng lựa chọn hướng tấn công, tổ chức các mũi chữa cháy, ngăn cháy lan, điều hướng lực lượng, phương tiện và các hướng thoát nạn.

Drone được tích hợp camera và camera nhiệt, hỗ trợ quan sát, phát hiện nguồn nhiệt và tìm kiếm người bị nạn trong môi trường cháy, khói hoặc tại những khu vực khó tiếp cận.

Thiết bị còn được sử dụng để vận chuyển, cung cấp khẩu trang, mặt nạ lọc độc, nước uống, thực phẩm cho người bị mắc kẹt hoặc lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực khó tiếp cận; thả phao, áo phao trong cứu nạn; hỗ trợ tìm kiếm qua tín hiệu Bluetooth của thiết bị điện tử; cũng như triển khai quả cầu chữa cháy tại những vị trí lực lượng chữa cháy khó hoặc không thể tiếp cận trực tiếp.

Việc đưa Drone vào thực tập tạo thêm phương thức trinh sát, truyền tải thông tin và hỗ trợ tác chiến từ xa, qua đó hỗ trợ công tác chỉ huy, điều hành trong chữa cháy và CNCH.

Cùng với việc ứng dụng drone trong thực tập, công nghệ AI cũng được đưa vào hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức PCCC và CNCH. Cụ thể, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, CNCH cho đội viên Đội PCCC, CNCH cơ sở của Công ty TNHH May mặc Việt Thiên.

Robot AI hình người được sử dụng để tuyên truyền và tương tác hỏi – đáp về kiến thức, pháp luật PCCC và CNCH.

Tại buổi bồi dưỡng, lần đầu tiên robot AI hình người được sử dụng để tuyên truyền và tương tác hỏi – đáp về kiến thức, pháp luật PCCC và CNCH. Thông qua các hoạt động thực tập và bồi dưỡng nghiệp vụ, các lực lượng có điều kiện rèn luyện khả năng phối hợp, hiệp đồng trong xử lý tình huống phức tạp; đồng thời nâng cao kỹ năng PCCC, CNCH cho lực lượng cơ sở và người lao động.

Việc ứng dụng các thiết bị công nghệ hiện đại cho thấy hướng tiếp cận mới trong công tác PCCC, CNCH, từng bước kết hợp giữa con người, phương tiện chuyên dụng và công nghệ số. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ chỉ huy, điều hành và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra.