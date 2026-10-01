Phú Thọ: Sôi nổi Gameshow 'Sắc màu Sao Vuông' năm 2026

Tiết mục nghệ thuật mở đầu chương trình

Chương trình do Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Quân khu 2 tổ chức sản xuất; được phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Báo và Phát thanh, Truyền hình các tỉnh, thành phố cùng các nền tảng số.

Các đại biểu tham dự chương trình

Gameshow năm nay quy tụ 4 đội: Mây ngàn Fansipan (Lào Cai), Tây tiến (Sơn La), Lửa thiêng Tân Trào (Tuyên Quang) và Lạc Hồng (Phú Thọ).

Các đội tranh tài qua 4 phần thi gồm “Chào hỏi”, “Sao vuông thông thái”, “Sao vuông khỏe” và “Sao vuông tài năng”.

Các đội tham gia Gameshow với tinh thần đoàn kết, sôi nổi, quyết tâm giành chiến thắng

Thông qua hình thức sân khấu hóa sinh động, các đội giới thiệu những nét đặc trưng của địa phương, đơn vị và truyền thống lực lượng dân quân tự vệ; đồng thời thể hiện kiến thức pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng, quân sự, khả năng xử lý tình huống, sức khỏe, sự khéo léo và tinh thần đồng đội.

Các đội thể hiện các phần thi Chào hỏi…

Các tiết mục văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại phần thi “Sao vuông tài năng” cũng tái hiện sinh động hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở.

Qua các phần thi, hình ảnh người chiến sĩ “Sao Vuông” được khắc họa toàn diện với bản lĩnh, kiến thức, sức khỏe, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm.

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân theo dõi, cổ vũ, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, qua đó lan tỏa hình ảnh lực lượng dân quân tự vệ gần dân, sát cơ sở, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phần thi Sao vuông khỏe…

… và phần thi Sao vuông tài năng

Gameshow “Sắc màu Sao Vuông” năm 2026 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026), hướng tới đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Chương trình nhận được sự quan tâm theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả

Chương trình đồng thời góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng, quân sự; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.