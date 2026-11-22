Sáng ngày 22/11/2026, Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” cùng Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2026 đồng loạt khai mạc tại ba khu vực: Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Dự lễ khai mạc có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sự kiện thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp tham gia với các không gian trưng bày mang đậm bản sắc vùng, miền, dân tộc, giới thiệu hình ảnh, tư liệu, lễ hội, ngành nghề truyền thống, di sản văn hóa và các sản phẩm OCOP đặc trưng nhằm thúc đẩy giao thương. Bên cạnh đó, hội trại còn diễn ra các hoạt động giao lưu dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ, trang phục truyền thống, triển lãm ảnh nghệ thuật, đồng diễn áo dài, trò chơi dân gian và trải nghiệm cộng đồng, góp phần gắn kết văn hóa với du lịch, thương mại và dịch vụ.

Phú Thọ khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Cũng trong dịp này, chương trình trưng bày tư liệu, hiện vật “Văn hóa Đất Tổ - Bản sắc và giá trị” diễn ra tại Thư viện tỉnh Phú Thọ từ ngày 22 đến 24/11/2026. Thông qua sách, báo, tư liệu, hiện vật, tác phẩm mỹ thuật và ảnh nghệ thuật, chương trình phản ánh lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước, di sản văn hóa, bản sắc các dân tộc, cảnh sắc thiên nhiên và con người Phú Thọ trong lao động, sáng tạo. Sự kiện còn kết hợp giao lưu “Tác giả - Tác phẩm”, xây dựng không gian đọc và trải nghiệm văn hóa các dân tộc như đâm đuống, diễn tấu chiêng Mường, thưởng thức Hát Xoan, qua đó lan tỏa văn hóa đọc và bồi đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Từ ngày 21 đến 24/11/2026, triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ năm 2026” giới thiệu các tác phẩm ảnh nghệ thuật, văn hóa và du lịch qua 4 không gian nội dung: “Sắc màu thiên nhiên - Vẻ đẹp Đất Tổ” giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và những điểm đến tiêu biểu.

“Miền di sản - Chiều sâu văn hóa” khắc họa hệ thống di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và các lễ hội truyền thống. “Con người Phú Thọ - Bản sắc và sức sống” phản ánh đời sống, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. “Phú Thọ qua ống kính nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hào” giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật đặc sắc, trong đó có bộ ảnh đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026.

Triển lãm tái hiện sinh động cảnh quan, di tích, lễ hội và đời sống cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ thân thiện, giàu bản sắc đến Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.

Song song với các hoạt động cấp tỉnh, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc đường phố, trưng bày, triển lãm và trải nghiệm di sản được tổ chức tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cùng các khu, điểm du lịch. Các giải thể thao như Giải Vô địch Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương và Giải bóng đá nam “Siêu Cúp Công đoàn Đất Tổ năm 2026” cũng tạo thêm bầu không khí sôi nổi, thúc đẩy giao lưu và gắn kết cộng đồng.

Tại các địa phương, nhiều hoạt động phong phú được triển khai gắn với bảo tồn di sản và phát triển du lịch cộng đồng.

Tại các địa phương, nhiều hoạt động phong phú được triển khai gắn với bảo tồn di sản và phát triển du lịch cộng đồng, nổi bật như: Hội chợ thương mại tại phường Vĩnh Phúc giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hoạt động giới thiệu, truyền dạy nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy người Mường tại xã Tân Lạc. Ngày hội Văn hóa - Du lịch tại xã Thung Nai. Các hoạt động trình diễn di sản, thể thao truyền thống, trò chơi dân gian và ra mắt mô hình du lịch cộng đồng tại xã Mường Bi. Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc 2026 với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, xúc tiến đầu tư, kết nối du lịch và Giải chạy “Long Cốc Trail” lần thứ nhất.

Chuỗi hoạt động tạo không gian sinh hoạt văn hóa rộng khắp, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.