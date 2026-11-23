Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia hội trại

Khai mạc Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển”

Sáng 22/11, Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” cùng Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2026 đồng loạt khai mạc tại ba khu vực: Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Đây là điểm nhấn mở màn cho chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam của tỉnh.

Sự kiện thu hút đông đảo cơ quan, địa phương và doanh nghiệp tham gia với các không gian trưng bày đậm bản sắc vùng miền. Tại đây, công chúng được chiêm ngưỡng tư liệu, lễ hội, di sản văn hóa, đồng thời thưởng thức các màn giao lưu dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ và trang phục truyền thống.

Đặc biệt, khu vực giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP tiêu biểu đã thu hút sự quan tâm lớn, góp phần tôn vinh bàn tay sáng tạo của các nghệ nhân, làng nghề và mở rộng cơ hội kết nối, tiêu thụ đặc sản địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động trưng bày và trải nghiệm cộng đồng như trình diễn áo dài, trò chơi dân gian, hội trại đã gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, từng bước định vị Phú Thọ là điểm đến hấp dẫn, bền vững.

Các đại biểu tham quan,khu vực giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu

Tiết mục đồng diễn áo dài đặc sắc tại sự kiện

Người dân và du khách tham quan, mua sắm sản phẩm đặc trưng tại hội trại

Trưng bày tư liệu, hiện vật “Văn hóa Đất Tổ - Bản sắc và giá trị”

Diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại Thư viện tỉnh Phú Thọ, không gian trưng bày “Văn hóa Đất Tổ - Bản sắc và giá trị” giới thiệu đến công chúng hệ thống sách, báo, tư liệu, hiện vật và tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phản ánh chiều sâu lịch sử dựng nước, giữ nước cùng nét đẹp lao động, sáng tạo của con người Phú Thọ.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, chương trình còn tổ chức giao lưu “Tác giả - Tác phẩm”, mở rộng không gian văn hóa đọc kết hợp trải nghiệm di sản phi vật thể như đâm đuống, diễn tấu chiêng Mường và thưởng thức Hát Xoan. Hoạt động góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ di sản cho thế hệ trẻ.

Các nghệ nhân biểu diễn Hát Xoan

Triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ năm 2026”

Từ ngày 21 đến 24/11, triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ năm 2026” mang đến cho người xem góc nhìn sinh động về vùng đất, con người địa phương thông qua 4 không gian chủ đề: “Sắc màu thiên nhiên - Vẻ đẹp Đất Tổ”, “Miền di sản - Chiều sâu văn hóa”, “Con người Phú Thọ - Bản sắc và sức sống” và không gian chuyên đề “Phú Thọ qua ống kính nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hào” (giới thiệu bộ ảnh đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026).

Qua từng khung hình nghệ thuật, vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống và nhịp sống thường nhật của cộng đồng các dân tộc Phú Thọ được tái hiện chân thực, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện, giàu bản sắc tới du khách trong nước và quốc tế.

triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ năm 2026”

Lan tỏa phong trào văn hóa, thể thao và du lịch cộng đồng tại cơ sở

Song song với các hoạt động cấp tỉnh, không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn lan tỏa rộng khắp tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cùng nhiều địa phương với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, Giải Vô địch Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương và Giải bóng đá nam “Siêu Cúp Công đoàn Đất Tổ năm 2026”.

Tại các địa phương, chuỗi sự kiện được tổ chức gắn liền với phát triển kinh tế nông thôn và du lịch cộng đồng. Tiêu biểu là Hội chợ thương mại trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại phường Vĩnh Phúc; hoạt động truyền dạy nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy người Mường ở xã Tân Lạc; Ngày hội Văn hóa - Du lịch tại xã Thung Nai và lễ ra mắt mô hình du lịch cộng đồng tại xã Mường Bi. Đáng chú ý, Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc 2026 cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối du lịch và Giải chạy “Long Cốc Trail” lần thứ nhất.

Hội chợ thương mại trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại phường Vĩnh Phúc

Chuỗi sự kiện được tổ chức gắn liền với phát triển kinh tế nông thôn và du lịch cộng đồng.

Chuỗi sự kiện quy mô, giàu bản sắc này không chỉ phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn văn hóa truyền thống mà còn tạo động lực thúc đẩy du lịch xanh, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên quê hương Đất Tổ.