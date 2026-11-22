Sáng 22/11, Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” và không gian giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu đồng loạt khai mạc tại Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của tỉnh Phú Thọ gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga và đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia hội trại

Ba điểm hội, chung nhịp giao lưu

Tại ba điểm hội, các địa phương giới thiệu lễ hội, di sản và nghề truyền thống qua hình ảnh, tư liệu, sản phẩm đặc trưng. Xen giữa các không gian trưng bày là những cuộc giao lưu dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ, trang phục truyền thống, áo dài và trò chơi dân gian. Người dân và du khách có thể vừa xem biểu diễn, vừa tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm tại các gian hàng hội trại

Các gian hàng thủ công mỹ nghệ và OCOP là dịp để nghệ nhân, làng nghề giới thiệu sản phẩm với khách tham quan, tìm thêm cơ hội kết nối và tiêu thụ. Tại phường Vĩnh Phúc, hội chợ thương mại cũng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Màn đồng diễn áo dài

Di sản bước ra từ trang sách

Từ ngày 22 đến 24/11, Thư viện tỉnh Phú Thọ tổ chức trưng bày “Văn hóa Đất Tổ - Bản sắc và giá trị”. Sách, báo, tư liệu, hiện vật, tác phẩm mỹ thuật và ảnh nghệ thuật giới thiệu lịch sử, di sản, cảnh sắc và đời sống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh không gian đọc và buổi giao lưu “Tác giả - Tác phẩm”, khách tham quan còn có dịp trải nghiệm đâm đuống, nghe chiêng Mường và thưởng thức Hát Xoan.

Các đại biểu tại lễ khai mạc trưng bày “Văn hóa Đất Tổ - Bản sắc và giá trị”

Diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ năm 2026” đưa công chúng qua bốn không gian, từ cảnh quan thiên nhiên, di tích, lễ hội đến phong tục và đời sống thường ngày. Một không gian dành riêng cho các tác phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hào, trong đó có bộ ảnh đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026.

Khách tham quan xem ảnh về văn hóa Đất Tổ tại Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển”

Từ sới võ đến đường chạy Long Cốc

Cùng với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc đường phố và trải nghiệm di sản tại Đền Hùng, chuỗi sự kiện còn có Giải Vô địch Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương và Giải bóng đá nam “Siêu Cúp Công đoàn Đất Tổ năm 2026”. Tại Long Cốc, giải chạy “Long Cốc Trail” lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc 2026, cùng các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao và kết nối du lịch.

Người dân trong sắc áo dài đỏ tại trại văn hóa phường Hòa Bình, trong khuôn khổ Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển”.

Ở các xã, người dân góp vào ngày hội bằng những hoạt động gắn với đời sống của mình. Tân Lạc tổ chức truyền dạy nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy Mường. Thung Nai mở Ngày hội Văn hóa - Du lịch. Mường Bi trình diễn di sản, tổ chức thể thao truyền thống, trò chơi dân gian và ra mắt mô hình du lịch cộng đồng.

Khách hàng tham quan, trải nghiệm tại hội trại

Một buổi truyền dạy ở Tân Lạc giúp người học hiểu cách tạo nên hoa văn trên cạp váy Mường. Một cuộc đua ở Long Cốc cho người chạy thêm dịp khám phá vùng đất mình đi qua. Ngày hội đại đoàn kết ở Phú Thọ được làm nên từ những cuộc gặp như thế, khi người dân tự tay trao truyền di sản và mở cửa đón khách bằng chính những gì họ gìn giữ mỗi ngày.