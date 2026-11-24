Từ các không gian văn hóa, điểm du lịch đến khu dân cư, nhiều hoạt động được tổ chức đa dạng, tạo không khí sôi nổi, gắn kết cộng đồng. Đây cũng là dịp để người dân, du khách tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các hoạt động thể thao ngày văn hóa Việt Nam diễn ra sôi động.

Sôi nổi các hoạt động thể thao, văn hóa cộng đồng

Tại xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), các hoạt động thể thao diễn ra sôi nổi với các nội dung bóng chuyền hơi và pickleball, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các thôn dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, các hoạt động còn góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi trong cộng đồng.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo cho biết, thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, địa phương tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch.

Các điểm văn hóa tại xã, phường của tỉnh Phú Thọ thu hút hàng nghìn người dân tham quan, vui chơi.

Tại phường Vĩnh Phúc, hội chợ thương mại giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hoạt động tạo cơ hội kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh kinh tế của địa phương đến người dân và du khách.

Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch

Các hoạt động gắn kết được người dân hân hoan tổ chức.

Tại xã Thung Nai, Ngày hội Văn hóa - Du lịch mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu cảnh quan, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương. Các hoạt động góp phần tạo thêm điểm đến hấp dẫn, giúp người dân và du khách có cơ hội khám phá những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất.

Trong khi đó, tại xã Mường Bi, các hoạt động trình diễn di sản, thể thao truyền thống, trò chơi dân gian được tổ chức gắn với ra mắt mô hình du lịch cộng đồng. Đây là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa bản địa, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch, từng bước tạo sinh kế và nâng cao thu nhập từ các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng.

Chị Phan Thị Thu, du khách từ xã Hội Thịnh chia sẻ, nhân ngày nghỉ 24/11, chị cùng gia đình đến tham gia các chương trình tại xã Mường Bi. Những hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian và các sản phẩm đặc sản địa phương mang đến cho gia đình nhiều trải nghiệm thú vị.

Tại xã Tân Lạc, hoạt động giới thiệu, truyền dạy nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy người Mường góp phần gìn giữ kỹ thuật thủ công truyền thống. Việc truyền dạy cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, cũng góp phần nâng cao nhận thức về giá trị di sản, tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 đã tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng sôi nổi tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Qua đó, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền di sản; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ, tạo động lực phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Ngọc Minh