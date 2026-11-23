Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông thăm gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh. (Ảnh: CTV)

Theo đó, cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc đường phố, trưng bày, triển lãm và trải nghiệm di sản tiếp tục được triển khai tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cùng các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đây là dịp để người dân và du khách tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ, đồng thời trải nghiệm những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của các dân tộc.

Các đại biểu và người dân tham quan các gian hàng tại hội chợ. (Ảnh: CTV)

Các hoạt động thể thao cũng được tổ chức sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân như giải Vô địch Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương và giải bóng đá nam “Siêu Cúp Công đoàn Đất Tổ năm 2026”.

Tại phường Vĩnh Phúc, hội chợ thương mại được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Qua đó, tạo cơ hội kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh kinh tế của địa phương đến người dân và du khách.

Tại xã Tân Lạc, hoạt động giới thiệu, truyền dạy nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy người Mường góp phần gìn giữ kỹ thuật thủ công truyền thống, nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, về giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Phường Hòa Bình tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu các sản phẩm OCOP của địa phương. (Ảnh: CTV)

Trong khi đó, Ngày hội Văn hóa-Du lịch tại xã Thung Nai mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu cảnh quan, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương.

Tại xã Mường Bi, các hoạt động trình diễn di sản, thể thao truyền thống, trò chơi dân gian được tổ chức gắn với việc ra mắt mô hình du lịch cộng đồng. Đây là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả những giá trị văn hóa bản địa, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập từ các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng.

Đáng chú ý, Tuần Văn hóa-Du lịch Long Cốc năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, xúc tiến đầu tư, kết nối du lịch và Giải chạy “Long Cốc Trail” lần thứ nhất.

Phụ nữ phường Hòa Bình diễu hành đường phố hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Các hoạt động góp phần giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc sắc của vùng chè Long Cốc, đồng thời tạo cơ hội thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư, kết nối các tour, tuyến du lịch, từng bước đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Dương Hoàng Hương cho biết, thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và phát triển kinh tế.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại hội trại văn hóa phường Vĩnh Phúc. (Ảnh:CTV)

Đặc biệt, việc đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở, gắn với không gian di sản và sự tham gia trực tiếp của cộng đồng đã tạo điều kiện để nhân dân trở thành chủ thể trong gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị truyền thống.

Các hoạt động không chỉ là sự tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mà thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Qua đó, tạo động lực phát triển du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, đưa các giá trị văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững.