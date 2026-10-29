Phú Thọ siết tiến độ trong giải ngân vốn đầu tư công

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, phát biểu tại Hội nghị.

Đây là yêu cầu được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh tại Hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026 tại 36 xã thuộc khu vực Phú Thọ cũ, tổ chức ngày 29/10.

Về nhiệm vụ quý IV/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu 36 xã tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Các sở, ban, ngành tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư; tổng hợp, báo cáo tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Ông Đỗ Quốc Hà, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ, phát biểu tại Hội nghị.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, ông Nguyễn Khắc Hiếu cho rằng, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ và các địa phương cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân các nguồn vốn được giao, bao gồm cả vốn kéo dài; xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm thực hiện từng nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện các xã đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nêu một số kiến nghị liên quan đến nguồn lực đầu tư, bố trí nhân sự và tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Ông Ngô Đức Sáu, Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên, phát biểu tại Hội nghị.

Ông Đỗ Quốc Hà, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ cho biết, trong năm 2026, địa phương đang triển khai các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh gồm đường Âu Cơ, đường 323 kết nối QL2 và đường 325. Đặc biệt, về việc giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Phù Ninh, đến nay, xã đã hoàn thành chi trả bồi thường 54 ha trong tổng số 87 ha được giao giải phóng mặt bằng giai đoạn 1. Địa phương kiến nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện dự án, đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư và có phương án sắp xếp công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sau sáp nhập.

Theo ông Ngô Đức Sáu, Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên, thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 82 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao 77,9 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 72 tỷ đồng, tương đương 111%, so với kế hoạch là 64%. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung nhân lực ngành giáo dục, đáp ứng nhu cầu dạy và học tại các trường. Xã cũng đề nghị sớm xác định mốc giới dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng qua địa bàn để chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Quang cảnh Hội nghị.

Thông tin tại hội nghị, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 18,9%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 51,4 nghìn tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán được giao. Giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 16/10/2026 đạt 12.444 tỷ đồng, tương đương khoảng 60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, thu hút đầu tư đạt 2,7 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ và bằng 153,7% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 66,76 tỷ USD, bằng 166,9% kế hoạch.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ và các sở, ngành liên quan cũng đã báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân các nguồn vốn, bao gồm cả vốn được kéo dài thời gian giải ngân. Các đơn vị phân tích những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, đề xuất giải pháp khắc phục và cam kết tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.