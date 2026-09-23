Phú Thọ siết quản lý quy hoạch, không để tăng đất ở làm quá tải hạ tầng

Không đánh đổi hạ tầng lấy quỹ đất ở

Theo thông tin của UBND tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 18368 /UBND-CN8, ngày 21/9/2026 về tăng cường quản lý, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, nông thôn từng bước được triển khai đồng bộ, góp phần định hướng tổ chức không gian, sử dụng đất, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tạo cơ sở thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, nông thôn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện tại một số đồ án còn xảy ra tình trạng áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn chưa thống nhất. Một số khu vực có xu hướng gia tăng quỹ đất ở, mật độ xây dựng, tầng cao và quy mô dân số, trong khi quỹ đất dành cho cây xanh, mặt nước, công trình công cộng, hạ tầng xã hội, giao thông và bãi đỗ xe chưa tương xứng với nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, tại các khu vực trung tâm đô thị, khu vực phát triển mới, khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư và các dự án có quy mô dân số tập trung, việc xác định cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch cần được xem xét đồng bộ, phù hợp với khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng, môi trường, cảnh quan và chất lượng sống của người dân.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, nông thôn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan. Việc lựa chọn, áp dụng các chỉ tiêu quy hoạch phải phù hợp với tính chất, quy mô, vị trí, điều kiện thực tế của từng khu vực và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đối với các đồ án đang lập, điều chỉnh hoặc chưa được phê duyệt, tỉnh Phú Thọ yêu cầu chủ động rà soát, cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới được ban hành; nghiên cứu áp dụng các quy định của QCVN 01:2026/BXD theo quy định, bảo đảm phù hợp với thời điểm có hiệu lực và các quy định chuyển tiếp liên quan.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu việc xác định các chỉ tiêu quy hoạch phải được xem xét đồng bộ giữa quy mô dân số, quỹ đất ở, mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất với quỹ đất cây xanh, mặt nước, công trình công cộng, hạ tầng xã hội, giao thông, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Mục tiêu là bảo đảm tương quan hợp lý giữa quy mô phát triển, nhu cầu sử dụng và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng.

Trong cơ cấu sử dụng đất, các địa phương phải bố trí đầy đủ, hợp lý quỹ đất cây xanh, mặt nước, công trình công cộng, hạ tầng xã hội, giao thông và bãi đỗ xe phù hợp với quy mô dân số, nhu cầu sử dụng và điều kiện thực tế.

Đối với đất cây xanh và bãi đỗ xe, tỉnh yêu cầu nghiên cứu bố trí tại các vị trí trung tâm, thuận lợi tiếp cận, có khả năng phục vụ hiệu quả cộng đồng dân cư và kết nối với hệ thống giao thông, công trình công cộng, hạ tầng xã hội.

Hơn nữa, UBND tỉnh Phú Thọ cũng nhấn mạnh yêu cầu tổ chức không gian mở, không gian công cộng, kiến trúc và cảnh quan phải phù hợp với tính chất, quy mô và đặc điểm từng khu vực. Đặc biệt, không vì mục tiêu gia tăng quỹ đất ở, quy mô dân số hoặc quy mô xây dựng mà làm giảm quỹ đất dành cho cây xanh, mặt nước, công trình công cộng, hạ tầng xã hội, giao thông, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, nhất là các dự án phát triển nhà ở xã hội, Phú Thọ yêu cầu ưu tiên bố trí quỹ đất và xác định các chỉ tiêu quy hoạch phù hợp, bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đồng bộ với quy mô dân số và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng.

Rà soát năng lực hạ tầng tại khu vực đông dân cư

Đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, nhất là các dự án phát triển nhà ở xã hội, Phú Thọ yêu cầu ưu tiên bố trí quỹ đất và xác định các chỉ tiêu quy hoạch phù hợp, bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đồng bộ với quy mô dân số và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng.

Các loại hình nhà ở, không gian ở và công trình phục vụ dân cư phải phù hợp với đặc điểm dân cư, điều kiện tự nhiên, cảnh quan và nhu cầu sử dụng; đồng thời bảo đảm cây xanh, công trình công cộng, hạ tầng xã hội, giao thông và bãi đỗ xe.

Đối với những khu vực tập trung đông dân cư, công trình cao tầng, thương mại, dịch vụ và nơi có lưu lượng lớn người, phương tiện giao thông, tỉnh yêu cầu rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tương ứng với quy mô dân số, quy mô xây dựng. Qua đó, hạn chế nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông, thiếu bãi đỗ xe, quá tải hạ tầng, ảnh hưởng môi trường và cảnh quan đô thị.

UBND tỉnh Phú Thọ giao các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện; trong quá trình lập, thẩm định và tham gia ý kiến đối với các đồ án quy hoạch phải kiểm soát đồng bộ các chỉ tiêu quy hoạch với quỹ đất dành cho cây xanh, mặt nước, công trình công cộng, hạ tầng xã hội, giao thông và bãi đỗ xe.

Các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổ chức không gian, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phù hợp với quy mô, tính chất dự án và điều kiện thực tế; tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật.

Sở Xây dựng Phú Thọ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để xem xét, chỉ đạo.

Việc siết chặt các yêu cầu trên được đặt trong bối cảnh QCVN 01:2026/BXD về quy hoạch xây dựng đã được Bộ Xây dựng ban hành và sẽ áp dụng theo quy định từ ngày 1/1/2027. UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị chủ động nghiên cứu, rà soát và cập nhật các yêu cầu, chỉ tiêu của quy chuẩn mới trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, qua đó nâng cao chất lượng đồ án và hạn chế phải điều chỉnh hồ sơ, chỉ tiêu quy hoạch khi quy chuẩn mới có hiệu lực.