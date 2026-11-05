Phú Thọ: Siết điều kiện đăng kiểm, nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới

Chủ động đầu tư thiết bị, nâng cấp điều kiện hoạt động

Theo ghi nhận tại một số cơ sở đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, việc đáp ứng các quy định mới về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đang được các đơn vị tích cực triển khai.

Trong đó, đầu tư thiết bị chuyên dùng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và bố trí nhân lực có chuyên môn là những nhiệm vụ được ưu tiên.

Cơ sở đăng kiểm 88-02D đầu tư thiết bị cân cụm trục để kiểm tra và kiểm soát tải trọng trục xe.

Trao đổi với phóng viên ngày 4/11, anh Vũ Trần Định, Giám đốc Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới 88-02D cho biết, hiện trung tâm có diện tích khoảng 3.600m2 với một dây chuyền kiểm định loại II. Đơn vị bố trí 4 đăng kiểm viên.

Để đáp ứng yêu cầu của Nghị định 89/2026/NĐ-CP cũng như các quy định hiện hành, đơn vị chủ động rà soát điều kiện hoạt động, đầu tư bổ sung trang thiết bị phục vụ kiểm định.

Tháng 8/2026, đơn vị đã đầu tư thiết bị cân cụm trục nhằm nâng cao khả năng kiểm tra tải trọng phân bố trên các trục xe, hỗ trợ quá trình đánh giá tình trạng kỹ thuật phương tiện chính xác hơn.

Tại Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới 88-06D, anh Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc cơ sở đăng kiểm cho biết, cơ sở đăng kiểm xe cơ giới 88-06D hiện có diện tích mặt bằng 2.625m2, đơn vị hiện đang vận hành 2 dây chuyền kiểm định với 5 đăng kiểm viên.

Cùng với việc duy trì hoạt động các dây chuyền kiểm định, cơ sở đăng kiểm 88-06D đã đầu tư thiết bị cân cụm trục, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống mạng, bảo đảm kết nối, trao đổi dữ liệu phục vụ công tác kiểm định.

Việc đầu tư được thực hiện theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của đơn vị.

Cơ sở đăng kiểm 88-06D Phú Thọ thực hiện quy trình đăng kiểm nhanh, đúng quy trình giúp giảm thời gian chờ đợi cho khách hàng.

Siết điều kiện nhân lực, nâng cao trách nhiệm kiểm định

Không chỉ quy định về cơ sở vật chất, thiết bị, Nghị định 89/2026/NĐ-CP còn siết chặt điều kiện nhân lực tại các cơ sở đăng kiểm.

Theo đó, mỗi cơ sở phải có tối thiểu 2 đăng kiểm viên thực hiện công việc chuyên môn; ít nhất một lãnh đạo cơ sở phải là đăng kiểm viên và lãnh đạo bộ phận kiểm định phải có tối thiểu 60 tháng (5 năm) kinh nghiệm thực hiện công tác kiểm định.

Quy định này nhằm nâng cao chất lượng quản lý chuyên môn, bảo đảm hoạt động kiểm định được tổ chức, giám sát bởi những người có đủ năng lực và kinh nghiệm thực tiễn.

Anh Vũ Mạnh Dũng, Giám đốc Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới 19-01V cho biết, đăng kiểm viên không chỉ cần nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phải có khả năng nhận diện khiếm khuyết kỹ thuật, phân tích thông số và đánh giá chính xác tình trạng phương tiện.

Đặc biệt, việc kiểm tra các hệ thống phanh, lái, treo, chiếu sáng và khí thải đòi hỏi người thực hiện phải am hiểu nguyên lý hoạt động, tuân thủ quy trình và đối chiếu đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Theo anh Dũng, yêu cầu 5 năm kinh nghiệm đối với lãnh đạo bộ phận kiểm định là cần thiết, bởi người phụ trách phải đủ năng lực tổ chức, phân công, hướng dẫn và kiểm soát chất lượng công việc; kịp thời phát hiện sai sót, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định.

Cùng quan điểm, anh Vũ Trần Định, Giám đốc Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới 88-02D cho rằng, chất lượng đăng kiểm viên quyết định tính chính xác, khách quan của kết quả kiểm định.

Bên cạnh đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, mỗi đăng kiểm viên cần thường xuyên rèn luyện kỹ năng thực hành, sử dụng thành thạo thiết bị, cập nhật quy định kỹ thuật và nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Cơ sở cũng chú trọng trao đổi nghiệp vụ, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên nâng cao tay nghề, hạn chế sai sót trong từng công đoạn.

Bên cạnh đó, các cơ sở phải thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng quy trình nghiệp vụ nội bộ đối với hoạt động kiểm định, chứng nhận cải tạo và kiểm định khí thải theo phạm vi hoạt động.

Đối với cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, phải bố trí tối thiểu một đăng kiểm viên phụ trách chuyên môn.

Việc siết điều kiện nhân lực gắn với nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người đứng đầu sẽ góp phần bảo đảm hoạt động đăng kiểm minh bạch, chính xác, nâng cao chất lượng kiểm định và an toàn phương tiện.

Đăng kiểm viên tại Cơ sở Đăng kiểm 19-01V thực hiện quá trình đăng kiểm cho khách hàng nhanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đưa phương tiện đến kiểm định.

Nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn phương tiện

Cùng với việc hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực, các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đưa phương tiện đến kiểm định.

Đưa xe tải đến kiểm định tại Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới 88-02D, anh Nguyễn Mạnh Hà, ở phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ sở vật chất tại cơ sở đăng kiểm 88-02D được bố trí đầy đủ, quy trình kiểm định diễn ra thuận lợi, thời gian chờ đợi không kéo dài. Trong quá trình làm thủ tục, chủ phương tiện được nhân viên hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Theo anh Hà, việc các cơ sở đăng kiểm đầu tư trang thiết bị, cải thiện điều kiện phục vụ không chỉ giúp quá trình kiểm định thuận tiện hơn mà còn tạo sự yên tâm cho chủ phương tiện khi thực hiện các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý hoạt động đăng kiểm, Sở Xây dựng Phú Thọ xác định việc kiểm tra, giám sát và duy trì các điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới là nhiệm vụ quan trọng.

Sở sẽ tăng cường rà soát điều kiện hoạt động của từng cơ sở, tập trung vào mặt bằng, dây chuyền kiểm định, trang thiết bị chuyên dùng, hệ thống công nghệ thông tin và đội ngũ đăng kiểm viên.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình kiểm định, bảo đảm tính độc lập, khách quan, chính xác trong từng công đoạn; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đăng kiểm viên đối với kết quả kiểm định. Những trường hợp không bảo đảm điều kiện hoạt động hoặc có vi phạm sẽ được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Việc chủ động đầu tư, hoàn thiện điều kiện kinh doanh gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước sẽ góp phần đưa hoạt động đăng kiểm tại Phú Thọ ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, bảo đảm phương tiện tham gia giao thông đáp ứng yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.