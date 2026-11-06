Phú Thọ siết chặt quản lý thu hồi khoáng sản, ngăn khai thác trái phép

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trên địa bàn, nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc san hạ mặt bằng, hạ cốt nền để khai thác khoáng sản trái quy định.

Theo đó, qua rà soát hồ sơ đăng ký thu hồi khoáng sản phát sinh trong quá trình san hạ mặt bằng, hạ cốt nền, nhiều trường hợp có quy mô và khối lượng lớn cần được kiểm tra chặt chẽ về mục đích, sự cần thiết, hiện trạng sử dụng đất, phạm vi thu hồi và phương án sử dụng khoáng sản. Việc xác nhận sai điều kiện, vượt thẩm quyền có thể dẫn đến khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái quy định, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng môi trường, an toàn công trình và trật tự xã hội.

Một vị trí khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường thực hiện đúng thẩm quyền xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản nhóm III, nhóm IV từ hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp. Chỉ xem xét xác nhận khi việc san gạt, đào đắp địa hình thực sự bắt buộc để tạo mặt bằng xây dựng chính công trình; phạm vi, diện tích, chiều sâu và khối lượng thu hồi phải phù hợp với yêu cầu thực tế.

Hoạt động đào đắp, hạ tải, san gạt không gắn với cải tạo hoặc xây dựng công trình cụ thể sẽ không được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản.

Cơ quan chuyên môn cấp xã được phân công thẩm định phải kiểm tra tọa độ, diện tích, thực địa và đối chiếu hồ sơ với hiện trạng khu đất, làm rõ chủ thể, vị trí, ranh giới, mục đích sử dụng đất; tính phù hợp của công trình dự kiến với quy hoạch và quy định về đất đai, xây dựng. Đặc biệt, cần xác định rõ sự cần thiết của san gạt, phạm vi, cao độ trước và sau khi thi công, khối lượng đào đắp cùng lượng khoáng sản thực tế thu hồi. Việc quản lý, vận chuyển, sử dụng khoáng sản phải đảm bảo an toàn công trình lân cận, giao thông, thoát nước và môi trường.

Tỉnh quy định không đặt thêm thành phần hồ sơ hay điều kiện giải quyết thủ tục hành chính. Nếu không chứng minh được việc san gạt là bắt buộc xây dựng công trình hoặc thiếu cơ sở xác định phạm vi, khối lượng, sẽ từ chối xác nhận và trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Đối với hoạt động hạ tải, xử lý nguy cơ sạt lở, phòng chống thiên tai, phải căn cứ hiện trạng, mức độ nguy hiểm và phương án theo quy định. Nếu không gắn với xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp và không đủ điều kiện luật định, không áp dụng thủ tục xác nhận; khoáng sản dư thừa sẽ tập kết tại bãi do địa phương quản lý.

Khoáng sản dôi dư từ công trình, dự án mà chủ đầu tư không có nhu cầu sử dụng sẽ được tập kết, quản lý, xử lý theo quy định, thông qua đấu giá hoặc cho phép sử dụng không qua đấu giá nếu đủ điều kiện. Đơn vị được sử dụng phải đúng công trình, khối lượng, mục đích đã xác nhận; nghiêm cấm tự ý vận chuyển, mua bán khi chưa hoàn thành thủ tục.

Chủ tịch UBND cấp xã phải tiếp nhận, thẩm định, xác nhận đúng đối tượng, điều kiện và thẩm quyền, tuyệt đối không hợp thức hóa khai thác khoáng sản thông qua thủ tục này. Đồng thời chỉ đạo giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, kiểm soát nguồn gốc khoáng sản vận chuyển ra khỏi khu vực và đối chiếu khối lượng thực tế với số liệu kê khai để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Người đứng đầu cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về toàn bộ công việc này.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng san hạ mặt bằng, xử lý sạt lở để khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép. Sở Tài chính, Chi cục Thuế tỉnh phối hợp đối chiếu khối lượng thực tế với sản lượng kê khai để đảm bảo thu đủ nghĩa vụ tài chính.

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