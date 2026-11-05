Phú Thọ: Siết chặt quản lý khoáng sản, chặn chiêu trò 'núp bóng' cải tạo đất

UBND tỉnh Phú Thọ nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa hạ tải chống sạt lở để múc đất tài nguyên mang đi bán.

Siết chặt quy trình, tuyệt đối không xác nhận nếu thiếu căn cứ

Để khắc phục triệt để lỗ hổng quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu chính quyền cấp xã, phường chỉ được phép xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản khi việc san gạt, đào đắp là yêu cầu bắt buộc để phục vụ xây dựng công trình hợp pháp trên đất ở hoặc đất nông nghiệp.

​Đồng thời, các cơ quan chuyên môn phải trực tiếp kiểm tra thực địa, đo đạc tọa độ, ranh giới và xác định chính xác khối lượng đào đắp so với nhu cầu thực tế. Trường hợp chủ đầu tư không chứng minh được sự cần thiết hoặc không đủ căn cứ xác định cao độ, phạm vi thu hồi thì tuyệt đối không xác nhận.

Chính quyền tỉnh nhấn mạnh, tất cả hoạt động đào đắp, san gạt không gắn với dự án, công trình cải tạo cụ thể đều không được xem xét. Đối với việc xử lý sạt lở, cơ quan chức năng phải kiểm tra, xác định rõ hiện trạng nguy hiểm; nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa hạ tải chống sạt lở để múc đất tài nguyên mang đi bán.

Chính quyền tỉnh nhấn mạnh, tất cả hoạt động đào đắp, san gạt không gắn với dự án, công trình cải tạo cụ thể đều không được xem xét.

Mở đợt cao điểm kiểm tra, gắn trách nhiệm người đứng đầu

Cùng với việc siết chặt quy trình cấp phép, UBND tỉnh Phú Thọ giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an cấp xã mở đợt kiểm tra cao điểm trên toàn địa bàn.

​Trọng tâm kiểm tra sẽ tập trung vào các khu vực có khối lượng thu hồi đất lớn, tần suất xe vận chuyển dày đặc hoặc có biểu hiện bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, lực lượng công an phải lập tức xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan, không có vùng cấm.