Kiểm soát chặt nguồn cung, công bố giá sát thị trường

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 16346/BXD-KTQLXD ngày 13/10/2026, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn giao Sở Xây dựng Phú Thọ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, triển khai các quy định về khảo sát, thu thập thông tin và công bố giá vật liệu xây dựng, nhân công, ca máy, thiết bị thi công và chỉ số giá xây dựng.

Phú Thọ siết chặt quản lý giá vật liệu xây dựng, kiểm soát biến động bất thường.

Sở Xây dựng Phú Thọ có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ diễn biến thị trường, bảo đảm giá vật liệu được công bố kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Thông tin công bố phải đầy đủ về giá vật liệu tại mỏ, cơ sở sản xuất, điểm tập kết, kho, bãi hoặc tại công trình, cùng chi phí vận chuyển để các chủ thể có cơ sở tham khảo khi lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với những mặt hàng vật liệu xây dựng có biến động giá bất thường, cơ quan chuyên môn phải cập nhật, công bố giá hằng tháng hoặc sớm hơn khi cần thiết, bảo đảm thông tin phản ánh sát diễn biến thị trường.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng nhằm kiểm soát nguồn cung, nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chủ động dự báo khả năng cung ứng vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án, công trình trọng điểm, góp phần hạn chế nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và biến động giá ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Làm rõ yếu tố hình thành giá, hoàn thiện cơ sở dữ liệu

Đối với nhóm vật liệu xây dựng khai khoáng như cát, đá, đất đắp... đang có hiện tượng tăng giá cao bất thường, UBND tỉnh Phú Thọ giao các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức kiểm tra, rà soát các yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật về giá.

Các cơ quan liên quan hướng dẫn đơn vị khai thác mỏ, đơn vị cung ứng cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu và chứng từ liên quan đến yếu tố hình thành giá. Trên cơ sở kết quả rà soát, các sở tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý nếu cần thiết, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Bên cạnh công tác quản lý giá thị trường, Sở Xây dựng Phú Thọ được giao chủ trì rà soát việc cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin, dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng, bảo đảm tuân thủ quy định tại Nghị định số 212/2026/NĐ-CP và Thông tư số 39/2026/TT-BXD.

Đồng thời, thống kê dữ liệu định mức xây dựng, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng thuộc thẩm quyền ban hành, công bố của UBND tỉnh từ năm 2026 trở về trước để tổ chức cập nhật đầy đủ, bảo đảm tính thống nhất, liên tục của hệ thống cơ sở dữ liệu.

Việc siết chặt quản lý giá vật liệu, kiểm soát nguồn cung và hoàn thiện dữ liệu được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hạn chế tác động của biến động giá đến quá trình lập dự toán, tổ chức thi công và tiến độ các công trình trên địa bàn tỉnh.