Phú Thọ siết an toàn thực phẩm kiểm soát bữa ăn nội trú, bán trú học sinh

Ngày 17/9, Sở GD&ĐT Phú Thọ ban hành Văn bản số 4082/SGD&ĐT-HSSV-KHTC hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, căn cứ mô hình tổ chức thực tế như bếp ăn tự nấu, căng tin, bán trú, nội trú hoặc hợp đồng cung cấp suất ăn, các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Nội dung cần xác định rõ công việc, tiến độ, người hoặc bộ phận thực hiện, người kiểm soát và đơn vị phối hợp.

Với những cơ sở giáo dục không tổ chức bếp ăn, căng tin, bán trú, nội trú hoặc không trực tiếp cung cấp bữa ăn, suất ăn, nhà trường vẫn phải tuyên truyền, giáo dục kiến thức, thực hành đúng về ATTP, phòng ngừa ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm.

Sở GD&ĐT Phú Thọ đề nghị UBND các xã, phường phân công bằng văn bản cơ quan, bộ phận hoặc cá nhân làm đầu mối theo dõi công tác bảo đảm ATTP tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Việc này phải hoàn thành chậm nhất ngày 30/9/2026.

Đáng chú ý, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về toàn bộ công tác bảo đảm ATTP thuộc chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý.

Việc phân công cán bộ, bộ phận phụ trách không làm giảm trách nhiệm của người đứng đầu.

Các trường tăng tính công khai để cha mẹ học sinh tham gia giám sát bữa ăn nội trú, bán trú.

Rà soát 100% bếp ăn, kiểm soát chặt thực phẩm đầu vào

Một trong những yêu cầu trọng tâm được Sở GD&ĐT Phú Thọ đặt ra là rà soát toàn diện bếp ăn tập thể, căng tin và các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn.

UBND các xã, phường được đề nghị chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chỉ đạo rà soát, đánh giá 100% bếp ăn tập thể, căng tin, khu vực tổ chức ăn bán trú, nội trú; cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn cho các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Các trường đồng thời phải tự kiểm tra, đánh giá toàn diện tại đơn vị và chịu trách nhiệm về kết quả. Nội dung rà soát gồm nhân lực, hồ sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nước, vệ sinh môi trường, quy trình chế biến, bảo quản và các điều kiện bảo đảm vệ sinh ATTP.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp phải công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định. Các tiêu chí về ATTP, chất lượng, giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quyền lợi của trẻ em, học sinh phải được đặt lên hàng đầu.

Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở và pháp luật về tổ chức thẩm định điều kiện ATTP, lựa chọn đơn vị cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào hoặc suất ăn cho học sinh.

Sau khi lựa chọn nhà cung cấp, nhà trường phải kiểm soát chặt toàn bộ chuỗi cung ứng. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phân công bằng văn bản cán bộ, nhân viên y tế hoặc người được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát.

Việc kiểm soát được thực hiện từ nguồn nguyên liệu, nước, vệ sinh dụng cụ đến giao nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản, chia suất ăn và thực hiện thực đơn, định lượng.

Các trường phải thực hiện nghiêm kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với từng bữa ăn. Mẫu thức ăn được bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C - 8°C, niêm phong đúng quy định và lưu tối thiểu 24h.

Nhà trường phải kiểm tra định kỳ, đột xuất nhà cung cấp. Nếu đơn vị cung cấp không đáp ứng điều kiện, vi phạm yêu cầu hoặc có nguy cơ mất ATTP, cơ sở giáo dục căn cứ tính chất, mức độ để từ chối hoặc tạm dừng tiếp nhận thực phẩm, suất ăn; lập biên bản, báo cáo người đứng đầu và xử lý hợp đồng theo quy định.

Văn bản số 4082/SGD&ĐT-HSSV-KHTC ngày 17/9/2026 của Sở GD&ĐT Phú Thọ (Ảnh trang 1 và trang 2).

Công khai bữa ăn để phụ huynh cùng giám sát

Cùng với kiểm soát chuỗi cung ứng, Sở GD&ĐT Phú Thọ yêu cầu các trường tăng tính công khai để cha mẹ học sinh tham gia giám sát bữa ăn.

Hằng ngày, cơ sở giáo dục phải công khai bằng hình thức phù hợp như bảng tin, website, ứng dụng công nghệ hoặc nhóm liên lạc trực tuyến các thông tin về đơn vị cung cấp, thực đơn, hình ảnh nguyên liệu hoặc suất ăn, hóa đơn nhập hàng và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Việc công khai phải có minh chứng để phụ huynh theo dõi, giám sát.

Các trường xây dựng cơ chế phối hợp, tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát đột xuất nguồn thực phẩm, quá trình giao nhận, chế biến, chia suất ăn; kiểm tra điều kiện ATTP tại khu vực chế biến, kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng nhà trường.

Mỗi cơ sở giáo dục phải thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về chất lượng bữa ăn và công tác bảo đảm ATTP. Trong 24h kể từ khi nhận phản ánh, nhà trường phải phân loại, xử lý ban đầu hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, đồng thời thông báo kết quả cho người phản ánh.

Đối với căng tin trường học, hàng hóa, thực phẩm phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng và đầy đủ giấy tờ chứng minh. Tuyệt đối không cung ứng hàng hóa thuộc danh mục cấm đối với học sinh trong nhà trường như thuốc lá, rượu, bia.

UBND các xã, phường được đề nghị phối hợp cơ quan y tế hướng dẫn trường học xây dựng phương án, tổ chức và tham gia diễn tập ứng phó vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, từ 30 người mắc trở lên.

Khi nghi ngờ hoặc xảy ra sự cố ATTP, ưu tiên hàng đầu là sơ cứu, cấp cứu người mắc; dừng ngay sử dụng thực phẩm nghi ngờ; niêm phong mẫu thức ăn, nguyên liệu, hồ sơ liên quan và thông báo nhanh cho cơ quan chức năng.

Sở GD&ĐT Phú Thọ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát. Khi phát hiện dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra hoặc chậm xử lý, phải làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.