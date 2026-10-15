Phú Thọ sẽ đấu thầu quốc tế chọn nhà đầu tư Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái hồ Lập Đinh hơn 25.639 tỷ đồng

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ thông báo sẽ đấu thầu rộng rãi quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái hồ Lập Đinh trong quý IV/2026, theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Khu đô thị có diện tích gần 526ha, tại phường Xuân Hòa, nằm trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Đại Lải. Quy mô dân số dự kiến khoảng 12.000 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 25.639 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm. Quá trình triển khai dự kiến được phân thành 3 giai đoạn. Tiến độ thực hiện không quá 120 tháng kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Mục tiêu dự án nhằm cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Định hướng hình thành Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái hồ Lập Đinh với hệ thống nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thương mại, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, công viên cây xanh và không gian công cộng được đầu tư đồng bộ, tạo lập môi trường sống, làm việc, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Các hạng mục đầu tư gồm công trình vui chơi, giải trí; nhà ở; thương mại, dịch vụ; dịch vụ du lịch; cây xanh đô thị và công trình thủy lợi hồ Lập Đinh.

Trước đó ngày 28/05, UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu C3 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị, du lịch dịch vụ khu vực phía Nam hồ Đại Lải. Dân số dự kiến khoảng 120.000 người, thuộc địa bàn các phường Phúc Yên, Xuân Hòa và các xã Bình Tuyền, Bình Nguyên. Ranh giới quy hoạch phía Đông giáp sông Cà Lồ; phía Tây giáp đường tỉnh 302C; phía Nam giáp cao tốc Hà Nội - Lào Cai; phía Bắc giáp đường tỉnh 301 và hồ Đại Lải.

Khu vực này sẽ phát triển đô thị, du lịch dịch vụ khu vực phía nam hồ Đại Lải, hỗ trợ cho sự phát triển của khu vực phía đông đô thị Vĩnh Phúc, đầu mối giao thông quan trọng, hành lang xanh của khu vực, kết nối tỉnh Phú Thọ với thủ đô Hà Nội.