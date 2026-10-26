Phú Thọ sẽ cung cấp 170 triệu m3 đất, đá cho các dự án trọng điểm ở Hà Nội

Ngày 26/10, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố, phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, Hà Nội là một trong 6 địa phương thiếu nguồn vật liệu xây dựng, không thể tự cân đối và cần sự hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố khác.

Ở chiều ngược lại, Phú Thọ nằm trong nhóm 18 tỉnh, thành phố có khả năng tự bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và cung cấp cho các địa phương khác. Cùng nhóm này còn có các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Tuyên Quang.

Cụ thể, Hà Nội được xác định thiếu 272,25 triệu m³ đá xây dựng, 320,19 triệu m³ cát và 243,88 triệu m³ đất san lấp để phục vụ nhu cầu triển khai các dự án.

Để giải quyết tình trạng này, Bộ Công Thương đã xây dựng phương án huy động nguồn vật liệu từ nhiều địa phương, trong đó Phú Thọ được giao khối lượng lớn nhất về đá xây dựng cung cấp cho Hà Nội.

Một mỏ đất đang khai thác tại xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ để phục vụ xây dựng công trình trọng điểm ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Hoàng

Theo phương án, tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm bảo đảm cung cấp 100 triệu m³ đá xây dựng và 70 triệu m³ đất san lấp, tổng cộng 170 triệu m³ trong giai đoạn 2026-2030.

Đối với đá xây dựng, ngoài Phú Thọ, các địa phương được phân công cung cấp cho Hà Nội gồm Ninh Bình và Thái Nguyên, mỗi tỉnh 50 triệu m³; Thanh Hóa 30 triệu m³; Tuyên Quang 22 triệu m³ và Nghệ An 20,25 triệu m³.

Về đất san lấp, Phú Thọ cung cấp 70 triệu m³, Bắc Ninh và Ninh Bình mỗi địa phương 60 triệu m³, Thái Nguyên 34 triệu m³ và Tuyên Quang 20 triệu m³.

Như vậy, Phú Thọ là địa phương được giao khối lượng cung cấp lớn nhất cho Hà Nội ở cả hai loại vật liệu đá xây dựng và đất san lấp.

Phú Thọ nằm trong nhóm 18 tỉnh, thành phố có khả năng tự bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và cung cấp cho các địa phương khác. Ảnh: Đức Hoàng

Để triển khai phương án, UBND các tỉnh, thành phố tiếp nhận vật liệu có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư và địa phương cung cấp xác định danh mục mỏ cụ thể, khối lượng theo từng năm, dự án tiếp nhận và tuyến vận chuyển, gửi Bộ Công Thương trước ngày 10/11.

Các địa phương cung cấp được yêu cầu rà soát những mỏ đang khai thác, xem xét điều chỉnh công suất đối với các mỏ đủ điều kiện; ưu tiên giải quyết hồ sơ cấp mới, gia hạn, nâng công suất hoặc điều chỉnh giấy phép khai thác phục vụ các dự án trọng điểm.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương không đặt thêm thủ tục, điều kiện, khoản thu hoặc trì hoãn giải quyết hồ sơ đối với hoạt động cung cấp vật liệu sang địa phương khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định.

Việc điều phối cũng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến nhu cầu vật liệu đã được xác định của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh cung cấp.

Bên cạnh đó, các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản; quản lý giá vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.