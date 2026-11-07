Phú Thọ: Sáu mươi năm – THPT Tam Dương tự hào và khát vọng

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong lễ khai giảng năm học 2026- 2027.

Năm 1966, giữa những tháng ngày chiến tranh ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, Trường THPT Tam Dương ra đời với 3 lớp học, 145 học sinh và 14 thầy, cô giáo. Không có phòng học kiên cố, không có sân trường rợp bóng cây. Chỉ có một niềm tin: dù khó khăn đến đâu, vẫn phải “Dạy tốt – Học tốt”.

Niềm tin ấy theo thầy và trò qua 5 lần di chuyển, qua những lớp học dựng bằng nan tre, nứa, lá, qua những buổi sáng đội mũ rơm đến trường. Gió có thể thổi bay mái lá, bom đạn có thể phá tan lớp học, nhưng không gì dập tắt được ngọn lửa hiếu học ấy.

Ngôi trường hôm nay đứng vững là nhờ những người đi trước. Nhà trường xin trân trọng cúi đầu tri ân những người đặt viên gạch đầu tiên: các thế hệ thầy hiệu trưởng, các thầy, cô phó hiệu trưởng, các thầy, cô giáo, cán bộ và nhân viên đã dành trọn tuổi trẻ, nhiệt huyết, có người dành cả cuộc đời cho sự nghiệp “trồng người” cao quý. Xin tri ân những học sinh đã gác bút nghiên lên đường ra mặt trận, trong đó có những người đã anh dũng hy sinh, không trở về…

Xin trân trọng tri ân Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tam Dương đã nâng đỡ mái trường qua mọi thăng trầm. Xin tri ân các bậc cha mẹ đã trao cho nhà trường điều quý giá nhất của mình: những đứa con chăm ngoan, học giỏi, tràn đầy khát vọng. Xin trân trọng cảm ơn các thế hệ học sinh đã phát huy truyền thống, làm rạng danh trang sử vàng của nhà trường, đã đồng hành nhiệt thành cùng nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm và trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo các thế hệ học sinh của nhà trường hôm qua và hôm nay.

Những người đi trước đã nhìn xa hơn thời của mình. Các bậc lãnh đạo, các thầy, cô giáo đã dựng xây trường. Họ gieo hạt khi biết mình có thể không kịp ngồi dưới bóng cây. Đó là tầm nhìn vượt thời đại: làm hôm nay, vì những người chưa sinh ra.

Hạt giống ấy đã nảy mầm. Hơn 12.000 học sinh đã rời mái trường trong nửa thế kỷ đầu (1966–2016), hơn 3.900 học sinh đã tốt nghiệp ra trường, tung cánh muôn phương trong 10 năm qua (từ 2017–2026). Năm 2016, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Hôm nay, THPT Tam Dương là trường chuẩn quốc gia, trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh.

Năm học 2024–2025, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, năm thứ năm liên tiếp; đạt 207 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 10 giải Nhất; hơn 90% học sinh trúng tuyển đại học. Năm học 2025–2026, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, có 93% học sinh trúng tuyển đại học. Trong Kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 12 cấp tỉnh, nhà trường đạt 66 giải (tỷ lệ đạt giải: 66/78 = 84,61%), xếp thứ 15/153 trường trên toàn tỉnh (trong đó có 5 giải Nhất, 14 giải Nhì, 23 giải Ba, 24 giải Khuyến khích). Đặc biệt, năm học này, trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, em Trần Trung Hiếu, lớp 12A4, đạt giải Ba môn Tin học.

Mỗi con số ấy là một đêm thức khuya của trò và một buổi tối không về sớm của thầy. Nhưng điều nhà trường tự hào hơn cả là những con người đứng sau các con số.

Mỗi thế hệ có một sứ mệnh. Thế hệ đầu giữ cho ngôi trường hiên ngang tồn tại. Những thế hệ sau làm cho mái trường vững vàng. Thế hệ hôm nay nhận một sứ mệnh mới: xây dựng một mái trường hiện đại và hạnh phúc, kỷ cương, sáng tạo, vững truyền thống, dám đột phá, vươn lên tầm cao mới. Hiện đại không chỉ là chuyển đổi số hay trí tuệ nhân tạo. Hiện đại là người thầy không ngừng học, người học trò dám hỏi, dám nghĩ, dám làm và một mái trường nơi đạo đức đi trước điểm số, nhân cách đi trước thành tích.

Chúng ta giữ truyền thống không phải để đứng yên, mà để có chỗ tựa mà bước tiếp. Chúng ta đón nhận cái mới không phải để quên cái cũ, mà để cái cũ tiếp tục trường tồn.Sáu mươi năm không phải điểm đến. Đó là một cột mốc, đứng giữa con đường đã đi và con đường sắp tới. Mong rằng mai này, thế hệ sau nhìn về hôm nay và nói: chúng ta đã không phụ lòng những người đi trước. Sáu mươi năm – đó mãi mãi là niềm tự hào vô giá, mãi mãi là một điểm tựa nâng cánh mái trường THPT vươn cao hơn, vươn xa hơn trong một khát vọng mới, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Tam Dương là một mái nhà chung, gia đình chung. Mái nhà ấy sẽ còn đứng vững qua sáu mươi năm, qua một trăm năm và xa hơn thế nữa. Để hôm nay và mai sau, tất cả trong trái tim chúng ta vẫn còn ngân vang mãi những câu thơ – cũng chính là những “tiếng lòng” thân thương:

“Dù cho tung cánh muôn phương – Ơn Thầy, nghĩa Bạn, tình Trường chẳng phai – Dù cho năm rộng tháng dài – Trong tim vẫn hát mãi bài Tam Dương”.