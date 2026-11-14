Phú Thọ: Sáu mươi năm – Một màu áo xanh, ngàn ước mơ tiếp nối

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường THPT Tam Dương

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn đến hôm nay, tổ chức Đoàn không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, trở thành môi trường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi học sinh. Hiện nay, Đoàn trường có 35 chi đoàn với 1.494 đoàn viên – 1.494 trái tim trẻ cùng chung nhịp đập, cùng nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Trường THPT Tam Dương không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo nên những phong trào sôi nổi, thiết thực và giàu ý nghĩa. Các hoạt động giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, xây dựng văn hóa học đường, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm sáng tạo được tổ chức đa dạng, góp phần tạo dựng môi trường học tập tích cực, nhân văn, nơi mỗi học sinh có cơ hội phát huy năng lực, khẳng định bản thân và trưởng thành qua từng việc làm cụ thể.

Không chỉ nhiệt huyết trong học tập, sáng tạo trong phong trào, đoàn viên, thanh niên nhà trường còn ghi dấu bằng những hành động đẹp vì cộng đồng. Từ các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan trường lớp đến những việc làm sẻ chia với học sinh có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, màu áo xanh đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Mỗi công trình, phần việc thanh niên, mỗi nghĩa cử giản dị, mỗi hành động chung tay đều góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, bồi đắp lối sống biết yêu thương, sẻ chia và cống hiến.

Trong hành trình ấy, tuổi trẻ nhà trường luôn nỗ lực thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tích cực nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng tình bạn đẹp và phòng, chống bạo lực học đường. Nhiều đoàn viên, thanh niên đạt thành tích đáng khích lệ trong các cuộc thi, sân chơi trí tuệ và hoạt động phong trào. Những kết quả ấy không chỉ là niềm tự hào của mỗi cá nhân mà còn góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của học sinh Trường THPT Tam Dương.

Sức trẻ của Trường THPT Tam Dương.

Với những đóng góp bền bỉ qua các thời kỳ, Đoàn Thanh niên nhà trường đã vinh dự được trao tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen và giấy khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn và các cấp. Những phần thưởng đáng quý ấy là sự ghi nhận đối với tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu và nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên; đồng thời là động lực để tuổi trẻ nhà trường tiếp tục viết nên những trang thành tích mới.

Sáu mươi năm đã đi qua, màu áo xanh Đoàn vẫn tươi trẻ như khát vọng của những thế hệ học trò đang ngày ngày trưởng thành dưới mái trường THPT Tam Dương. Thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần tiên phong và khát khao cống hiến của tuổi trẻ vẫn luôn được gìn giữ, trao truyền và tiếp nối.

Tự hào về truyền thống, tuổi trẻ Trường THPT Tam Dương hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo và dấn thân; biến ước mơ thành hành động, biến nhiệt huyết thành những việc làm có ích, góp sức xây dựng mái trường ngày càng phát triển. Bởi sáu mươi năm không chỉ là dấu mốc của một hành trình đã qua mà còn là điểm khởi đầu cho những khát vọng mới, nơi màu áo xanh tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về niềm tin, trách nhiệm và cống hiến.

Sáu mươi năm – một mái trường, nhiều thế hệ, chung một niềm tự hào. Sáu mươi năm – ngọn lửa tuổi trẻ vẫn cháy, để mỗi bước chân hôm nay tiếp tục làm rạng danh truyền thống Trường THPT Tam Dương.