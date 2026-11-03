Phú Thọ sạt lở kè đê tả Thao đe dọa an toàn 5 hộ dân

Sự cố sạt lở cơ và mái kè đê tả Thao, đoạn qua thôn Bồng Lạng Thị, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ đang diễn biến phức tạp, phạm vi sạt lở tiếp tục mở rộng, đe dọa an toàn công trình đê điều và nhà ở của 5 hộ dân trong khu vực. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, có phương án xử lý nhằm ngăn chặn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Nhiều vết nứt xuất hiện tại khu vực phía trong cung sạt, cho thấy nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Theo UBND xã Phùng Nguyên, ngày 29/10, qua kiểm tra thực tế tại tuyến đê tả Thao, UBND xã phối hợp với Hạt Quản lý đê Lâm Thao và đại diện thôn Bồng Lạng Thị ghi nhận tình trạng sụt lún chân và mái kè tại vị trí từ K79+850 đến K79+890. Cung sạt có chiều dài khoảng 40 m, rộng khoảng 6 m, sâu từ 3–4 m. Tại khu vực này xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt lún, sạt trượt.

Ngày 2/11, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng mở rộng từ K79+850 đến K79+920, với tổng chiều dài cung sạt khoảng 70 m, chiều rộng tại vị trí lớn nhất từ 10–15 m. Khu vực phía trong cung sạt, cách từ 5–7 m, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Hiện tượng sụt lún chân kè, sạt trượt mái kè có nguy cơ tiếp tục phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình kè cũng như đất thổ cư, tường rào, công trình phụ và nhà ở của 5 hộ dân sinh sống trong khu vực.

Theo nhận định sơ bộ tại biên bản kiểm tra hiện trạng, nguyên nhân sạt lở có thể do nền địa chất khu vực yếu, lòng sông bị xói sâu và hướng dòng chảy sông Thao thay đổi theo biến động mực nước. Đặc biệt, thời điểm hiện nay, mực nước sông xuống thấp, phía bờ hữu hình thành bãi bồi lớn, khiến dòng chảy chủ lưu áp sát bờ tả, gây xói lở, sụt lún chân và mái kè.

Sự cố sạt lở tại tuyến đê tả Thao tiếp tục diễn biến phức tạp, với chiều dài cung sạt khoảng 70m. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Trước diễn biến trên, UBND xã Phùng Nguyên đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ, phạm vi và nguyên nhân sự cố; đồng thời nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp để xử lý, khắc phục.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị tỉnh xem xét bố trí kinh phí, hỗ trợ triển khai phương án xử lý khẩn cấp, ưu tiên các giải pháp bảo vệ chân kè, mái kè, ổn định bờ sông, bảo đảm an toàn lâu dài cho công trình đê điều và khu dân cư.

Một vị trí sụt lún, sạt trượt chân và mái kè đê tả Thao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Trong thời gian chờ triển khai phương án xử lý, UBND xã Phùng Nguyên đã và đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Hạt Quản lý đê Lâm Thao, trưởng thôn và các lực lượng liên quan tổ chức thông báo, cắm biển cảnh báo, hạn chế người và gia súc đi vào khu vực nguy hiểm; thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở để kịp thời báo cáo khi có tình huống phát sinh.

UBND xã Phùng Nguyên đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý, khắc phục sự cố, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng, bảo đảm an toàn tuyến đê và tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực.