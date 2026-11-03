Phú Thọ: Sạt lở đê tả Thao diễn biến phức tạp đe dọa an toàn 5 hộ dân

Sụt lún chân đê, mái kè

Theo UBND xã Phùng Nguyên (tỉnh Phú Thọ), sự cố sạt lở xảy ra tại tuyến đê tả Thao, đoạn qua thôn Bồng Lạng Thị, vị trí từ K79+850 đến K79+920. Tình trạng sụt lún chân và mái kè đang diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

Nhiều vết nứt lớn, chạy dọc tuyến đê khiến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, tài sản của 5 hộ dân trong khu vực.

Ngày 29/10, qua kiểm tra thực tế cùng Hạt Quản lý đê Lâm Thao và đại diện thôn Bồng Lạng Thị, chính quyền địa phương ghi nhận khu vực sạt lở tại đoạn K79+850-K79+890 có chiều dài cung sạt khoảng 40m, chiều rộng khoảng 6m, chiều sâu từ 3-4m. Tại hiện trường xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt lún, sạt trượt.

Đến ngày 2/11, phạm vi sự cố tiếp tục mở rộng. Cung sạt cơ và mái kè tại đoạn K79+850-K79+920 có tổng chiều dài khoảng 70m, chiều rộng lớn nhất từ 10-15m. Khu vực phía trong cung sạt từ 5-7m xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, cho thấy nguy cơ sụt lún vẫn tiếp diễn.

Đáng chú ý, khu vực bị ảnh hưởng nằm sát đất thổ cư, tường rào, công trình phụ và nhà ở của 5 hộ dân. Nếu không được xử lý kịp thời, sự cố có thể tiếp tục phát triển, ảnh hưởng đến an toàn công trình kè và khu dân cư lân cận.

Theo nhận định sơ bộ, nguyên nhân sạt lở có thể xuất phát từ điều kiện địa chất khu vực yếu, lòng sông bị xói sâu và hướng dòng chảy sông Thao thay đổi theo biến động mực nước. Đặc biệt, khi mực nước sông xuống thấp, bãi bồi lớn hình thành phía bờ hữu khiến dòng chủ lưu áp sát bờ tả, gây xói lở chân và mái kè.

UBND xã Phùng Nguyên cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí sạt lở.

Cần xử lý khẩn cấp, bảo vệ khu dân cư

Trước diễn biến sự cố, UBND xã Phùng Nguyên đã đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra, đánh giá phạm vi, mức độ và nguyên nhân sạt lở tại vị trí K79+850-K79+920; đồng thời nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp để xử lý, khắc phục.

Địa phương cũng kiến nghị xem xét bố trí kinh phí, hỗ trợ triển khai phương án xử lý khẩn cấp, ưu tiên các giải pháp bảo vệ chân kè, mái kè, ổn định bờ sông và bảo đảm an toàn lâu dài cho công trình đê điều.

Trong thời gian chưa triển khai công trình xử lý, xã đề nghị cơ quan chuyên môn hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời, tăng cường theo dõi diễn biến sạt lở và xây dựng phương án ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Phùng Nguyên cho biết, trước diễn biến phức tạp của sự cố, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Hạt Quản lý đê Lâm Thao, trưởng thôn và các lực lượng liên quan thông báo, cắm biển cảnh báo, hạn chế người và gia súc đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tổ chức kiểm tra thường xuyên, theo dõi diễn biến sạt lở và kịp thời báo cáo khi có tình huống phát sinh.

Do sự cố có nguy cơ tiếp tục mở rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tuyến đê và 5 hộ dân sinh sống trong khu vực, địa phương đề nghị các cấp, ngành sớm kiểm tra, chỉ đạo và hỗ trợ triển khai phương án xử lý, không để sự cố kéo dài, phát sinh nguy cơ mất an toàn công trình và khu dân cư.