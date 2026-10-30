Phú Thọ: Sạt lở bờ sông Hồng ở xã Liên Minh, đe dọa đất ở của người dân

Theo đó, qua kiểm tra thực tế tình trạng sạt lở đang diễn biến hết sức phức tạp, có dấu hiệu tiếp tục phát triển và lan rộng vào phía trong đất liền, đất ở của nhân dân, đặc biệt tại các khu vực đã từng xảy ra sạt lở trước đây.

Nhiều vết nứt sụt sâu dọc theo bờ sông Hồng xuất hiện.

Tại khu vực phía sau đất ở của hộ ông bà Ký Thơ, trên phần đất trồng cây và khu vực trồng chuối xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có những đoạn nứt lớn, tạo thành các khe hở sâu trên bề mặt đất.

Các vết nứt phân bố tại nhiều vị trí, có đoạn chạy liên tục qua khu vực canh tác, làm chia cắt bề mặt đất thành từng khối riêng biệt. Một số vị trí đã xuất hiện hiện tượng sụt lún, dịch chuyển nền đất, hình thành các rãnh nứt sâu, thể hiện dấu hiệu mất ổn định của các khối đất ven sông.

Đáng chú ý hơn, có những vị trí tường xây, kết cấu gạch bị nứt vỡ, đổ sập cùng với hiện tượng sụt trượt nền đất. Các cấu kiện xây dựng bị xô lệch, gãy vỡ, nằm xen lẫn trong các khối đất sạt lở, cho thấy tác động thực tế của hiện tượng sạt trượt đối với công trình, tài sản.

Đặc biệt, do khu vực xảy ra sạt lở nằm gần đất ở, đất sản xuất và công trình của các hộ dân, nếu tình trạng sạt lở tiếp tục phát triển sẽ có nguy cơ gây mất thêm diện tích đất sản xuất, làm hư hỏng công trình, tài sản, đồng thời đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các hộ gia đình trong khu vực.

Tình trạng sạt lở bờ sông Hồng tại thôn 6 Đỗ Xuyên đang có những diễn biến nghiêm trọng rất đáng lo ngại. Nếu không sớm có biện pháp đánh giá, phòng ngừa và xử lý phù hợp, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt trượt với phạm vi lớn hơn là hiện hữu, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn kéo dài, lũ hoặc mực nước sông Hồng biến động mạnh.

Tình trạng trên không chỉ gây thiệt hại về đất đai, cây trồng và tài sản của Nhân dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với các hộ dân sinh sống, sản xuất trong khu vực, cần được các cơ quan chuyên môn quan tâm kiểm tra, đánh giá và có giải pháp xử lý kịp thời.

Xuất hiện sập một số công trình của nhà dân.

Trước tình hình đó, bà Trần Thị Quyên, Phó chủ tịch UBND xã Liên Minh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng và Trưởng thôn 6 Đỗ Xuyên tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở, đồng thời triển khai các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tổ chức cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng tại các vị trí đã xảy ra sạt lở và những khu vực có nguy cơ mất an toàn; tuyên truyền, thông báo đến các hộ dân trong khu vực về mức độ nguy hiểm, yêu cầu không đi lại, tập trung, sản xuất hoặc canh tác tại những vị trí đã xuất hiện vết nứt, sụt lún, sạt trượt.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Trưởng thôn thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ hiện trạng, kịp thời phát hiện các vị trí xuất hiện vết nứt mới, tình trạng sụt lún, dịch chuyển nền đất và những dấu hiệu sạt lở bất thường để chủ động cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm.

Đồng thời, tiếp tục rà soát các hộ dân, công trình, tài sản và diện tích đất có nguy cơ bị ảnh hưởng; chuẩn bị phương án ứng phó, sẵn sàng tổ chức di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn nghiêm trọng hoặc có nguy cơ xảy ra sạt trượt đột ngột.

Hướng dẫn các hộ dân chủ động di dời, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi tình trạng sạt lở diễn biến nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, công trình và đe dọa tính mạng, tài sản của nhân dân.