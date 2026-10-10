Phú Thọ sắp nâng cấp 2 trung tâm y tế và 2 bệnh viện

Theo Sở Y tế Phú Thọ, thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngành Y tế Phú Thọ đề xuất triển khai 16 dự án.

Trong đó, 4 dự án đang tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư gồm: Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm y tế khu vực Tam Dương; Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Tường; Đầu tư xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc giai đoạn 1 và xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc.

Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm y tế khu vực Tam Dương thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh.

Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm y tế khu vực Tam Dương thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh. Các hạng mục chính gồm nhà khám bệnh đa khoa, điều trị ngoại trú, kỹ thuật nghiệp vụ, hành chính; nhà điều trị nội trú; nhà kiểm soát nhiễm khuẩn cùng các công trình phụ trợ.

Đến nay, dự án đã được trình thẩm định chủ trương đầu tư. Các đơn vị đang tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Tường, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức đầu tư 272 tỷ đồng. Chủ đầu tư đang triển khai lập dự toán và xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Cùng với hệ thống trung tâm y tế, tỉnh Phú Thọ đang thúc đẩy công tác chuẩn bị đầu tư đối với hai dự án bệnh viện tại khu vực Vĩnh Phúc trước đây.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 189 tỷ đồng, dự kiến sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Hồ sơ dự án đã được trình Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B. Sở Y tế Phú Thọ đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục, phấn đấu trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 20/10/2026.

Trong khi đó, dự án xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư 290 tỷ đồng, thuộc công trình nhóm B và đủ điều kiện trình UBND tỉnh Phú Thọ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư. Sở Y tế Phú Thọ đang phối hợp với Sở Công Thương hoàn thiện các nội dung liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Dự án cải tạo, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Tường đang được chủ đầu tư triển khai lập dự toán và xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Để bảo đảm tiến độ chuẩn bị đầu tư, tại buổi kiểm tra thực địa việc triển khai đầu tư xây dựng 4 dự án trung tâm y tế khu vực và bệnh viện ngày mùng 6 - 7/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư. Các phương án xây dựng cần được nghiên cứu kỹ, bảo đảm công năng, hiệu quả sử dụng công trình sau khi hoàn thành.

Ông Hiếu yêu cầu các đơn vị quan tâm yếu tố kiến trúc, cảnh quan, môi trường trong quá trình thiết kế, triển khai dự án. Đặc biệt, các chủ đầu tư cần tính toán phương án tổ chức thi công phù hợp, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến người dân.

Đối với các dự án bệnh viện, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Các cơ quan chuyên môn cần đồng hành, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng tăng cường hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư lĩnh vực y tế theo cơ chế "luồng xanh", góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư.

Sở Y tế Phú Thọ có trách nhiệm chủ động đôn đốc, kiểm soát tiến độ từng dự án, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Quá trình triển khai cần gắn yêu cầu tiến độ với chất lượng công trình, hiệu quả khai thác và khả năng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh thực tế.