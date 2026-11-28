Ở bảng Cao cấp (Innovator), đội tuyển Trường THCS Thanh Miếu xuất sắc giành giải Nhất Vòng chung kết toàn quốc khu vực miền Bắc Cuộc thi AI IoT Robotics Challenge (AIROC) 2026.

Vòng chung kết toàn quốc khu vực miền Bắc Cuộc thi AI IoT Robotics Challenge (AIROC) 2026 diễn ra tại Trường THCS New School, thành phố Hà Nội, quy tụ gần 700 học sinh đến từ gần 50 trường học. Tham gia tranh tài, các đội tuyển Phú Thọ đã đạt nhiều thành tích nổi bật, khẳng định năng lực tư duy, sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ của học sinh địa phương.

Ở bảng Cao cấp (Innovator), đội tuyển Trường THCS Thanh Miếu xuất sắc giành giải Nhất. Trường THCS Thượng Long đạt một giải Ba và một giải Khuyến khích.

Tại bảng Ưu tú (Master), Trường THPT Chuyên Hùng Vương giành ba giải Nhì, ba giải Ba; Trường THPT Công nghiệp đạt một giải Nhì và Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc giành một giải Ba. Những kết quả đáng tự hào này phản ánh sự nỗ lực của học sinh, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên hướng dẫn và sự quan tâm của các nhà trường trong việc đưa khoa học, công nghệ vào hoạt động giáo dục.

Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế, lập trình và vận hành robot, các em không chỉ vận dụng kiến thức đã học mà còn rèn luyện tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm. Đáng chú ý, cuộc thi tạo điều kiện để học sinh tiếp cận những xu hướng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), robot, digital twin và các giải pháp tự động hóa. Đây là những lĩnh vực có vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống và sản xuất, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với giáo dục trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng tiến trình chuyển đổi số.

Thành tích tại vòng chung kết khu vực miền Bắc là động lực để các đội tuyển Phú Thọ tiếp tục chuẩn bị cho vòng chung kết quốc tế tổ chức trên quê hương Đất Tổ. Qua sân chơi này, học sinh có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, thử sức trong môi trường cạnh tranh quốc tế, từng bước hình thành bản lĩnh, tư duy sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức.

Theo kế hoạch, Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026 dự kiến diễn ra ngày 29/11/2026 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, phường Thanh Miếu. Tính đến ngày 26/11, cuộc thi có 451 thí sinh đến từ 7 quốc gia, gồm Việt Nam, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ và Bhutan. Trong đó, có 171 thí sinh quốc tế và 280 thí sinh Việt Nam; riêng Phú Thọ có 150 thí sinh tham dự.

Ngoài ra, cuộc thi còn có sự tham gia của 41 huấn luyện viên, 59 phụ huynh, người giám hộ quốc tế và khoảng 200 đại biểu trong nước, quốc tế. Trong khuôn khổ cuộc thi sẽ diễn ra các nội dung thi đấu Regular và Open theo thể lệ; hoạt động giao lưu giữa các đoàn trong nước và quốc tế; giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm, mô hình, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), robotics và giáo dục STEM; quảng bá văn hóa, lịch sử, hình ảnh, con người Đất Tổ; tổng kết, trao giải và bế mạc.

Theo chương trình, từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 29/11, các đội sẽ tranh tài ở hai nội dung Regular và Open. Từ 13 giờ đến 14 giờ 30, các đoàn trong nước và quốc tế tham gia giao lưu, giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm, mô hình và giải pháp ứng dụng AI, IoT, Robotics và giáo dục STEM. Lễ tổng kết, trao giải và bế mạc dự kiến diễn ra từ 14 giờ 30 đến 18 giờ cùng ngày.

Thông qua các hoạt động thi đấu và trải nghiệm, học sinh có điều kiện tiếp cận công nghệ hiện đại, phát triển năng lực thực hành, tư duy liên môn và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đối với giáo viên, nhà trường, đây là dịp trao đổi phương pháp tổ chức giáo dục STEM, tiếp cận kinh nghiệm giảng dạy và mở rộng kết nối với chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp khoa học, công nghệ.

Đội ngũ nhân viên chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Tổ chức đã chủ động triển khai nhiệm vụ theo phân công, cơ bản bảo đảm tiến độ. Ban Tổ chức đã ban hành Thể lệ thi đấu Vòng chung kết quốc tế; quyết định thành lập Ban Trọng tài Bảng Regular và Ban Giám khảo quốc tế Bảng Open. Dự thảo bài phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh và Quy chế ra vào khu vực thi đấu đang được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác lễ tân, đối ngoại, bố trí nơi lưu trú và hậu cần phục vụ đại biểu, thí sinh đang được tích cực triển khai. Các phương án về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và bố trí lực lượng tình nguyện viên tiếp tục được rà soát, hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ các hoạt động của cuộc thi.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị. Đồng chí yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát huy vai trò cơ quan chủ trì tham mưu, điều phối; phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Công nghệ DTT và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn diện nhiệm vụ được giao, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị và khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại. Đồng chí lưu ý các đơn vị cần đặc biệt quan tâm kiểm tra, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ thi đấu; xây dựng phương án tổ chức, điều hành, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, đồng thời chủ động xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động trong quá trình diễn ra cuộc thi.

Từ điểm hẹn trí tuệ này, Phú Thọ kỳ vọng lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo, hội nhập trong thế hệ trẻ; đồng thời quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, năng động và coi trọng phát triển khoa học, công nghệ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương từng bước xây dựng nguồn nhân lực trẻ có tri thức, kỹ năng và khát vọng đóng góp vào sự phát triển trong kỷ nguyên số.