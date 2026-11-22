Buổi tổng duyệt nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị, năng lực chỉ huy điều hành và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trước khi bước vào thực tập chính thức.

Tình huống giả định: Hiện trường sạt lở 5.000 m

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đất đá, vùi lấp mặt đường và phương tiện tại Km128, Quốc lộ 70B (xã Yên Sơn).

Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của bão, tại Km128, Quốc lộ 70B (đoạn qua địa bàn xã Yên Sơn), khoảng 5.000 m3 đất đá, cây cối cùng bờ taluy bê tông bất ngờ sạt lở, vùi lấp toàn bộ mặt đường.

Sự cố khiến nhiều phương tiện gặp nạn, trong đó có 1 xe khách 45 chỗ lao xuống vực, 1 xe ô tô 5 chỗ và 3 xe máy bị đất đá vùi lấp làm nhiều người mắc kẹt, bị thương.

Cùng thời điểm, một xe bồn chở 20 m3 dầu điêzen bị lật xuống vực, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ. Vụ sạt lở cũng làm sập 2 căn nhà cấp 4, khiến nhiều người dân mắc kẹt bên trong.

Tình huống diễn tập: Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực đất đá sạt lở, làm sập nhà dân và vùi lấp nhiều phương tiện giao thông.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai phương án ứng phó; tổ chức phân luồng giao thông, phong tỏa khu vực nguy hiểm; huy động phương tiện, thiết bị chuyên dụng tiếp cận hiện trường để tìm kiếm, giải cứu người bị nạn. Đồng thời, tổ chức sơ cứu người bị thương, xử lý sự cố rò rỉ nhiên liệu, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tình huống diễn tập: Các lực lượng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn đối với xe khách 45 chỗ gặp nạn và ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ từ xe bồn chở dầu điêzen.

Tình huống diễn tập: Khẩn trương tìm kiếm, đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm do tai nạn liên hoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, Đại tá Tạ Đức Diễn – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Ban Tổ chức thực tập phương án của tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng tham gia.

Đại tá Tạ Đức Diễn – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Ban Tổ chức lưu ý các lực lượng đặt yếu tố an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lên hàng đầu trong quá trình thực tập.

Để buổi thực tập chính thức diễn ra thành công, đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức và bộ phận điều hành bám sát kịch bản, rà soát kỹ thời gian chuyển tiếp giữa phần vận hành cơ chế và thực binh; phân công rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Tình huống diễn tập: Các đơn vị phối hợp hiệp đồng, sử dụng thiết bị chuyên dụng tiếp cận hiện trường sự cố.

Đồng chí cũng lưu ý Ban Tổ chức khẩn trương khắc phục những tồn tại, chuẩn bị tốt phương án dự phòng nguồn điện, hệ thống kỹ thuật ứng phó với thời tiết xấu và chỉnh trang khu vực dã chiến, lễ tân bảo đảm trang trọng, chuyên nghiệp.

Lãnh đạo Công an tỉnh cùng Ban Tổ chức theo dõi, đánh giá công tác chuẩn bị và phối hợp giữa các lực lượng tại buổi tổng duyệt.

Theo kế hoạch, sáng mai (23/11), cuộc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại xã Yên Sơn với sự tham gia của trên 1.200 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng quần chúng cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.