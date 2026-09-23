Phú Thọ rộn ràng Đêm hội trăng rằm tại phường Vĩnh Phúc

Dự chương trình có ông Nguyễn Trung Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Hoài Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; ông Nguyễn Đăng Tạo, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Dương Đức Nam, Phó chủ tịch UBND phường; ông Hoàng Đình Thuật, Phó chủ tịch UBND phường; bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, cùng lãnh đạo UBND phường, các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đêm hội còn có sự tham dự của đại diện các trường học, khu dân cư, đơn vị tài trợ cùng đông đảo thiếu niên, nhi đồng và người dân trên địa bàn.

Ông Dương Đức Nam, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc phát biểu tại chương trình.

Trao quà tiếp sức những em nhỏ vượt khó

Phát biểu khai mạc, ông Dương Đức Nam, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc cho biết, Đêm hội Trăng rằm được tổ chức nhằm tạo sân chơi vui tươi, an toàn, ý nghĩa cho thiếu nhi, đồng thời dành sự quan tâm thiết thực đến những em có hoàn cảnh còn khó khăn.

Ông Nguyễn Trung Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư phường Vĩnh Phúc và các đại biểu dự chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao quà cho 10 học sinh tiêu biểu và 40 thiếu niên, nhi đồng thuộc diện “Vượt khó đến trường”.OooOo

Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch phường Vĩnh Phúc và các đại biểu dự chương trình vui Tết trung thu.

Những phần quà được lãnh đạo phường và các đơn vị tài trợ trao tận tay các em, như một lời động viên, khích lệ tinh thần vượt khó, tiếp thêm động lực để thiếu nhi nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo các phòng ban dự chương trình.

Theo lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc, sự chăm lo dành cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Việc trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn cũng thể hiện sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

Rộn ràng tiếng trống hội, phá cỗ trông trăng

Ông Nguyễn Trung Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư phường Vĩnh Phúc trao quà cho các cháu thiếu nhi.

Ngay sau tiếng trống hội đón trăng, Quảng trường Hồ Chí Minh trở nên náo nhiệt. Hàng nghìn thiếu nhi hòa mình vào không gian Trung thu với những tiết mục nghệ thuật mang đậm màu sắc tuổi thơ.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường trao quà cho các cháu thiếu nhi.

Hình ảnh Chú Cuội, chị Hằng, đèn ông sao được tái hiện qua hoạt cảnh “Chú Cuội - chị Hằng”, vũ khúc “Sáng hơn cả ánh trăng” và liên khúc “Đêm Trung thu - Tết Suối hồng - Chiếc đèn ông sao”.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội trao quà cho các cháu thiếu nhi.

Tiếng trống múa lân vang lên giữa quảng trường, hòa cùng tiếng reo vui của các em nhỏ. Những chú lân nhiều màu sắc di chuyển giữa dòng người, tạo nên không khí sôi động, rộn ràng của đêm hội.

Các tiết mục văn nghệ sôi động tại Đêm hội Trăng Rằm.

Không chỉ có các tiết mục văn nghệ, phần phá cỗ trông trăng cũng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi. Những mâm cỗ Trung thu đầy màu sắc cùng tiếng cười nói tạo nên không khí gần gũi, đầm ấm giữa trung tâm phường.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng phòng Văn hoa - Xã hội phường dự chương trình.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ánh sáng rực rỡ trên bầu trời cùng tiếng reo vui của các em nhỏ tạo nên điểm kết ấn tượng cho một đêm Trung thu sum vầy.

Lung linh đêm hội trăng rằm của phường Vĩnh Phúc.

Thông qua Đêm hội Trăng rằm năm 2026, phường Vĩnh Phúc tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thế hệ trẻ, nhất là những thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; qua đó tạo thêm động lực để các em tự tin học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Bích Huệ