Phú Thọ rà soát quy hoạch du lịch hồ Hòa Bình, chú trọng bảo vệ sinh thái

Quy hoạch hướng tới việc khai thác tối ưu thế mạnh cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng hồ,

Đề xuất tổ chức lại không gian phát triển

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 52.200 ha, thuộc địa giới hành chính của 3 phường Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa và 7 xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Quy Đức, Tân Mai, Mường Hoa, Thung Nai.

Mục tiêu đề xuất là đến năm 2030, khu vực hồ Hòa Bình được công nhận là khu du lịch quốc gia; đến năm 2050 trở thành điểm đến du lịch hồ, nghỉ dưỡng và văn hóa chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Phương án tổ chức không gian phát triển theo cấu trúc “Hai trục – Ba hành lang – Năm trung tâm động lực”, trong đó cao tốc CT03 Hà Nội – Hòa Bình – Mộc Châu và Quốc lộ 6 là hai trục động lực chính.

Số phân khu phát triển được đề xuất điều chỉnh từ 6 xuống còn 5, hình thành các trung tâm du lịch, dịch vụ tại khu vực Hòa Bình – Đà Bắc, Mường Hoa, Thung Nai, Tân Mai và Tiền Phong. Các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, tâm linh và vui chơi giải trí được định hướng phát triển gắn với bảo tồn cảnh quan, nâng cao sinh kế cho người dân.

Sở Xây dựng cho biết đã hoàn thiện hồ sơ sau quá trình lấy ý kiến, thẩm định và đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện các bước tiếp theo.

Phạm vi quy hoạch khoảng 52.200ha; định hướng phát triển khu du lịch theo hướng xanh, thông minh, bền vững,

Gắn thu hút đầu tư với bảo vệ môi trường

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh vai trò của khu vực hồ Hòa Bình đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Việc điều chỉnh quy hoạch cần phù hợp với định hướng phát triển mới của địa phương và chiến lược phát triển du lịch quốc gia.

Quy hoạch phải phát huy thế mạnh cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng hồ; thu hút đầu tư có trọng tâm, tránh chồng chéo và bảo đảm phát triển bền vững về sinh thái.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện đồ án với tầm nhìn dài hạn. Hạ tầng giao thông, dịch vụ cần được tính toán đồng bộ với yêu cầu bảo vệ môi trường và cảnh quan vùng hồ.

Đối với 23 dự án đầu tư tư nhân, các cơ quan chức năng được yêu cầu phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư có năng lực triển khai; đồng thời tăng cường đôn đốc, giám sát để các dự án thực hiện đúng tiến độ cam kết và phát huy hiệu quả.