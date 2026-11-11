Phú Thọ rà soát, hoàn thiện các tiêu chí thành lập phường

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ có 15 phường và 133 xã. Thực hiện các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đối chiếu, xác nhận số liệu và đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí thành lập phường của các xã, bảo đảm đúng quy định, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 9 xã được đánh giá đáp ứng đầy đủ 5/5 tiêu chí thành lập phường, gồm: Xuân Lãng, Thổ Tang, Lương Sơn, Tề Lỗ, Bình Nguyên, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Lâm Thao và Yên Lạc. Ngoài ra, có 2 xã đáp ứng 2/5 tiêu chí, 28 xã đáp ứng 3/5 tiêu chí và 18 xã đáp ứng 4/5 tiêu chí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, các xã được đánh giá đáp ứng đầy đủ 5/5 tiêu chí thành lập phường đều có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong định hướng quy hoạch phát triển hệ thống đô thị của tỉnh; có các dự án hạ tầng trọng điểm, dân số đô thị ngày càng tăng, hoạt động thương mại, dịch vụ và công nghiệp phát triển. Việc nghiên cứu thành lập phường tại các địa phương này nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng mô hình chính quyền phù hợp với quá trình đô thị hóa, định hướng phát triển không gian đô thị hiện đại, đồng bộ; góp phần thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ đô thị hóa lên 35 - 40% vào năm 2030, tạo tiền đề phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh tăng cường hướng dẫn các địa phương về điều kiện, phương pháp xác định và cách tính các tiêu chí thành lập phường, nhất là tiêu chí về dân số đô thị và các tiêu chuẩn về hạ tầng đô thị. Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp trung hạn, dài hạn nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng công cộng, không gian cây xanh và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị đẩy mạnh rà soát, phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển của các đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Các sở, ban, ngành cần chủ động phối hợp với UBND các xã rà soát, cung cấp và xác nhận số liệu đối với từng tiêu chuẩn, tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách, bảo đảm cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, làm cơ sở phục vụ xây dựng Đề án thành lập phường chặt chẽ, đúng quy định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đề án thành lập phường, tập trung rà soát, xác nhận đầy đủ, chính xác số liệu, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Sở Nội vụ sớm tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng sở, ngành phụ trách các tiêu chí; đồng thời hướng dẫn các địa phương xây dựng, hoàn thiện tiêu chí, tổ chức thẩm định, bỏ phiếu đánh giá và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương về việc thành lập các phường khi bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương về phương pháp xác định, tính toán chỉ tiêu dân số đô thị.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đối với UBND các xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu chủ động thành lập Hội đồng thẩm định, các tổ công tác để rà soát, đánh giá cụ thể từng tiêu chí; xác định rõ những tiêu chí còn thiếu, xây dựng kế hoạch và lộ trình hoàn thiện, nhất là các tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo; bảo đảm số liệu báo cáo chính xác, khách quan, có căn cứ.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ địa phương rà soát, hoàn thiện các tiêu chí; trong đó, ưu tiên nghiên cứu, đề xuất giải pháp đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thành lập phường theo quy định.