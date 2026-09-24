Phú Thọ rà soát điều chỉnh dự án Vành đai 4, vốn dự kiến tăng lên 2.107 tỷ đồng

Đề xuất tăng tổng mức đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện

Sáng 24/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm đi kiểm tra thực tế phương án đề xuất điều chỉnh dự án đường Vành đai 4, đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (giai đoạn 2). Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện phương án điều chỉnh dự án.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, dự án có chiều dài khoảng 18,2km, hiện thuộc địa bàn các xã Bình Nguyên, Xuân Lãng, Nguyệt Đức, Tam Hồng, Yên Lạc, Tề Lỗ và Vĩnh Tường. Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc được giao làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường Vành đai 4 đô thị Vĩnh Phúc (cũ) theo quy hoạch được duyệt, tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực, nâng cao năng lực khai thác mạng lưới đường bộ, đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo phương án đang được Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đề xuất, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh từ khoảng 1.844 tỷ đồng lên 2.107 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cũng được đề xuất điều chỉnh từ giai đoạn 2023 - 2028 sang 2023 - 2030.

Một nội dung đáng chú ý là dự án được đề xuất phân tách thành 4 dự án thành phần, gồm: Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn Km0 - Km8+695; Dự án đầu tư xây dựng đoạn Km0 - Km8+695; Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn Km8+695 - Km18+200; Dự án đầu tư xây dựng đoạn Km8+695 - Km18+200.

Việc phân tách các dự án thành phần nhằm tạo cơ sở thuận lợi hơn trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các hạng mục xây dựng trên toàn tuyến.

Việc tiếp tục hoàn thiện phương án điều chỉnh dự án đường Vành đai 4 đoạn Bình Xuyên - Vĩnh Tường được kỳ vọng tạo cơ sở để tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án.

Rà soát kỹ phương án trước khi điều chỉnh

Qua kiểm tra thực tế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện phương án điều chỉnh dự án. Trong đó, cần đánh giá kỹ sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được phê duyệt, nhu cầu phát triển giao thông trong khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính, khả năng kết nối với các tuyến giao thông hiện hữu và các dự án đang, sẽ triển khai trên địa bàn.

Đồng thời, các cơ quan chuyên môn cần làm rõ nhu cầu nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn lực và tính khả thi của tiến độ thực hiện đến năm 2030; rà soát các nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng, tránh phát sinh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án. Các nội dung điều chỉnh phải được tính toán đầy đủ, có cơ sở thực tiễn, bảo đảm hiệu quả đầu tư và phù hợp quy định.

Trên cơ sở rà soát, hoàn thiện hồ sơ, các sở, ngành có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Việc tiếp tục hoàn thiện phương án điều chỉnh dự án đường Vành đai 4 đoạn Bình Xuyên - Vĩnh Tường được kỳ vọng tạo cơ sở để tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng khả năng kết nối giữa các địa phương và phục vụ yêu cầu phát triển không gian đô thị, công nghiệp của khu vực.