Phú Thọ: Rà soát chức năng sử dụng đất tại 18 dự án và khu đất trên địa bàn

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi làm việc

Đây là một trong những nội dung được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh tại buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ chiều 19/10, về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở Sở Xây dựng cơ sở 2 (phường Vĩnh Phúc), với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ nhằm xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai mà còn phải đặt trong tổng thể định hướng phát triển mới của tỉnh. Vì vậy, Phú Thọ cần đánh giá đầy đủ tác động, xác định rõ phạm vi, ranh giới và tính cần thiết của từng nội dung điều chỉnh, nhất là đối với các khu đô thị, hệ thống cây xanh và hạ tầng giao thông kết nối.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ Nguyễn Xuân Quang báo cáo đề xuất điều chỉnh quy hoạch

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị, nông thôn phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, Thứ trưởng đề nghị địa phương chủ động khắc phục những bất cập, điểm nghẽn trong quy hoạch, tạo điều kiện triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển của từng khu vực.

Từ yêu cầu đó, phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị Vĩnh Phúc được tỉnh Phú Thọ xây dựng theo hướng vừa giải quyết những tồn tại tại các dự án đã triển khai, vừa cập nhật các định hướng phát triển công nghiệp, đô thị và giao thông theo quy hoạch tỉnh.

Cụ thể, 18 dự án và khu đất được đưa vào nội dung rà soát, xác định chức năng sử dụng đất, gồm 11 dự án phát triển đô thị và 7 khu đất phục vụ công cộng hiện hữu. Trong đó có các khu đô thị Chùa Hà Tiên, Bắc Đầm Vạc, Yên Lạc - Dragon City cùng một số cơ sở y tế, công trình thể thao trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Ở nhóm nội dung phát triển mới, tỉnh dự kiến điều chỉnh phạm vi Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, bổ sung Khu công nghiệp Hoàng An - Hội Thịnh và mở rộng một số cụm công nghiệp. Các định hướng phát triển đô thị tại khu vực hồ Sáu Vó, phía tây nam đường Nguyễn Tất Thành, khu vực Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cùng một số tuyến giao thông kết nối cũng được cập nhật.

Những nội dung này nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc với Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tạo cơ sở tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất và tổ chức không gian phát triển.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khẳng định Phú Thọ sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn công tác, chỉ đạo các sở, ngành rà soát những dự án còn tồn tại, vướng mắc, lựa chọn các nội dung thực sự cần thiết phải điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Tỉnh cũng mong muốn Bộ Xây dựng sớm có ý kiến thống nhất đối với phương án điều chỉnh, tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình triển khai, qua đó đẩy nhanh việc lập các đồ án quy hoạch đô thị mới, tạo cơ sở thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Việc hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch đô thị Vĩnh Phúc được kỳ vọng góp phần khơi thông các nguồn lực phát triển, tăng cường liên kết giữa các khu vực, từng bước hình thành không gian đô thị đồng bộ, hiện đại và bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.