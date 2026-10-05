Phú Thọ: Ra mắt các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Thọ; chư tôn đức Phó ban Trị sự; chư Tăng Ni, Phật tử Thường trực Ban Trị sự.

Tại buổi lễ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã trao quyết định, ra mắt các ban chuyên môn nhiệm kỳ 2026-2031, với đội ngũ Tăng Ni, Phật tử được phân công phụ trách từng lĩnh vực.

Ra mắt các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2026-2031

Việc kiện toàn và ra mắt các ban chuyên môn nhằm phát huy vai trò tham mưu, phối hợp và tổ chức triển khai các chương trình Phật sự, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Trị sự trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm ghi nhận tinh thần trách nhiệm của chư tôn đức, cư sĩ Phật tử được tín nhiệm tham gia các ban chuyên môn; đồng thời mong muốn các thành viên nêu cao tinh thần đoàn kết, phụng sự Tam bảo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng GHPGVN tỉnh ngày càng ổn định, vững mạnh.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm phát biểu

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, hòa hợp, thể hiện quyết tâm của toàn thể chư tôn đức và Phật tử trong việc chung tay triển khai hiệu quả các chương trình Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031.