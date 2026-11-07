Phú Thọ quyết liệt triển khai giải pháp, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 11%

Tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế

Trong 10 tháng năm 2026, UBND tỉnh Phú Thọ tập trung chỉ đạo triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, chủ động cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, khu công nghiệp, cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì phiên họp hành chính tháng 10/2026 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu năm 2026 ngày 6/11.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 18,9% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 51,4 nghìn tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán Trung ương giao và 88,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Đến ngày 30/10, giải ngân vốn đầu tư công đạt 66,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ phát biểu các vấn đề liên quan đến đầu tư, xây dựng tại phiên họp hành chính tháng 10/2026 tổ chức ngày 6/11.

Để nâng cao hiệu quả đầu tư, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu, bãi đổ thải và kiểm soát giá vật liệu xây dựng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Cùng với đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện thông qua các cơ chế hỗ trợ như "Luồng xanh 24 giờ", "Luồng xanh 50%" trong giải quyết thủ tục hành chính và chương trình "Cà phê doanh nhân".

Trong 10 tháng, tỉnh thu hút khoảng 2,48 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 84% so với cùng kỳ, đạt 153,7% kế hoạch năm; vốn đầu tư trong nước ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ. Toàn tỉnh có khoảng 4.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng; 890 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Những kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh tại địa phương, đồng thời khẳng định vai trò của khu vực doanh nghiệp trong huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng.

Đáng chú ý, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 của tỉnh đạt 46,49 điểm, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước trở thành động lực quan trọng cho phát triển.

Tam Đảo phát huy lợi thế du lịch, tạo chuyển biến từ cơ sở

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo chỉ đạo các phòng ban, chuyên môn tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế trong năm 2026.

Cùng với những kết quả chung của toàn tỉnh, tại cấp cơ sở, xã Tam Đảo đang phát huy lợi thế về cảnh quan, khí hậu và dịch vụ du lịch, kết hợp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng cường quản lý tài nguyên và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Trong 10 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của xã cơ bản duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 603,42 tỷ đồng, bằng 197% dự toán tỉnh giao và 165% dự toán HĐND xã giao. Trong đó, thu cân đối ngân sách đạt 266,336 tỷ đồng, bằng 347% dự toán tỉnh giao và 195% dự toán HĐND xã giao.

Xã Tam Đảo luôn là địa phương được đánh giá cao về phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ.

Khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể tiếp tục phát triển với hơn 250 doanh nghiệp, 52 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, cùng khoảng 2.750 hộ kinh doanh, trong đó có khoảng 1.550 hộ đang hoạt động. Trong năm, xã đã hỗ trợ, hướng dẫn thành lập 4 hợp tác xã mới.

Sản xuất nông nghiệp được duy trì gắn với nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển du lịch. Đến ngày 22/10, tổng diện tích gieo trồng vụ đông đạt 270ha, trong đó rau các loại chiếm 210ha, ngô 34ha và các loại cây trồng khác. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng, chống thiên tai được tăng cường.

Địa phương hiện có 18 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao cấp tỉnh; đồng thời hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá thêm 5 sản phẩm trong năm 2027. Đây là hướng đi góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng khả năng kết nối giữa sản xuất với hoạt động du lịch, dịch vụ.

Du lịch tiếp tục là ngành kinh tế có đóng góp quan trọng. Trong 10 tháng đầu năm, Tam Đảo đón 471.373 lượt khách, trong đó Khu du lịch Quốc gia Tam Đảo đón 408.660 lượt, sân golf đón 52.713 lượt. Cùng với thu hút khách, xã tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, yêu cầu các cơ sở chỉnh trang cơ sở vật chất, bảo đảm vệ sinh môi trường, công khai niêm yết giá và nâng cao chất lượng phục vụ.

Để tạo nền tảng cho phát triển lâu dài, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được địa phương quan tâm. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 là 63,505 tỷ đồng; đến ngày 22/10 đã giải ngân 41,875 tỷ đồng, đạt 65,94% kế hoạch. Trong 7 dự án thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổng diện tích phải thực hiện là 13,84ha; đến nay đã hoàn thành 10,14ha, đạt 73% kế hoạch năm.

Xã đang triển khai điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Tam Đảo, đồng thời hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại 3 vị trí đất dịch vụ gồm khu Đồi Thông, khu chợ Hợp Châu và khu Lồng Chấy. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tiếp tục được siết chặt, nhất là tại khu vực trung tâm và thôn Tam Đảo.

Đối với lĩnh vực đất đai, địa phương tập trung xử lý các vi phạm tồn đọng, kiểm soát vi phạm mới phát sinh. Hiện trên địa bàn còn 184 trường hợp vi phạm đất đai cũ; trong 9 tháng đầu năm phát sinh 24 trường hợp, trong đó 7 trường hợp đã được giải quyết, 17 trường hợp đang tiếp tục xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, xã đang đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với tổng số 72.140 thửa đất cần hoàn thiện, cập nhật. Đến nay, đã làm sạch 8.153 thửa và cập nhật thêm 1.649 thửa trong số 64.677 thửa chưa được cập nhật.

Công tác chuyển đổi số cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Là địa phương được lựa chọn triển khai điểm về chuyển đổi số, Tam Đảo đã hoàn thành 10/12 chỉ tiêu được giao; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 92%, hồ sơ trực tuyến đạt 91%, số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử đạt 100%, khai thác và sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 96%.

Toàn bộ 36 thôn có Tổ công nghệ số cộng đồng, hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư với 33 trạm phát sóng 5G. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai, giáo dục, y tế và giải quyết thủ tục hành chính đang góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Trong tháng 10, các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện 450 lượt khám bảo hiểm y tế, 362 lượt khám dự phòng, 38 lượt khám cho trẻ em dưới 15 tuổi và 214 lượt khám bằng phương pháp Đông y. Công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm được triển khai thường xuyên, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trong tháng.

Đặc biệt, địa phương đã thực hiện chi trả chế độ chính sách cho 359 người có công, với tổng kinh phí hơn 1,15 tỷ đồng. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; trong kỳ từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, xã đã giải quyết 1.136 hồ sơ, trong đó 1.133 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 99,74%.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tam Đảo luôn tập trung chỉ đạo cán bộ, nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, ma túy và an toàn giao thông.

Những kết quả đạt được trong 10 tháng là tiền đề quan trọng để Tam Đảo tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và môi trường, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, nâng cao chất lượng cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm

Không chỉ tập trung khai thác tiềm năng tại các địa phương, Phú Thọ còn chú trọng tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, phát triển đô thị và mở rộng không gian thương mại, dịch vụ. Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội, tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Dãy shophouse mặt đường Nguyễn Khắc Cần là điểm nhấn thương mại tại Yên Lạc Dragon City.

Tại khu vực Yên Lạc, dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City đang triển khai các hạng mục theo định hướng phát triển không gian đô thị và thương mại. Ngày 21/10/2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT, yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay, trong đó giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân đối với các giao dịch mới ở kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026 so với mức tại kỳ báo cáo ngày 11-20/10/2026.

Động thái điều hành này được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường tài chính, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thêm điều kiện cho thị trường bất động sản phục hồi. Tuy nhiên, diễn biến thị trường vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có nhu cầu thực tế, khả năng tiếp cận vốn và tiến độ triển khai các dự án.

Đáng chú ý, Yên Lạc - Dragon City đã khởi công xây dựng dãy shophouse mặt đường Nguyễn Khắc Cần. Hạng mục này được định hướng góp phần hình thành không gian thương mại, dịch vụ tại khu vực trung tâm Yên Lạc, mở rộng khả năng khai thác các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong tổng thể khu đô thị.

Việc triển khai các hạng mục xây dựng cụ thể không chỉ góp phần từng bước hiện thực hóa quy hoạch dự án mà còn tạo thêm cơ sở để đánh giá tiến độ đầu tư, khả năng hoàn thiện hạ tầng và sự kết nối với không gian đô thị hiện hữu. Về lâu dài, hiệu quả khai thác các sản phẩm thương mại sẽ phụ thuộc vào tốc độ đô thị hóa, sức mua và nhu cầu dịch vụ của người dân, doanh nghiệp tại địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao nhất cho nhiệm vụ được giao, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.

Trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn cung vật liệu xây dựng; xử lý 617 cơ sở nhà, đất dôi dư, tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; hoàn thiện Bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2027 và đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tỉnh cũng yêu cầu bảo đảm chất lượng 40 nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; rà soát, cập nhật vị trí việc làm theo hướng không tăng biên chế. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quản lý chặt chẽ ngân sách, đầu tư công, đất đai và tài sản công.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự chủ động của các cấp, ngành, địa phương cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, Phú Thọ đang tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo chuyển biến thực chất trong điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% năm 2026, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Ngọc Minh