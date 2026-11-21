Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chủ trì chương trình

Vướng mắc kéo dài hơn 20 năm của Công ty TNHH Dongkuk Việt Nam được đưa ra xem xét tại chương trình do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đại diện Công ty TNHH Dongkuk Việt Nam trình bày kiến nghị tại chương trình

Từ ngày 2/5/2003, doanh nghiệp thuê lại 19.750,50 m² đất tại Khu công nghiệp Thụy Vân của Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ Khu công nghiệp, thời hạn 46 năm 7 tháng. Theo hồ sơ, công ty đã thanh toán đầy đủ 119.600 USD theo hợp đồng, song đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến các thủ tục pháp lý, đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sau khi nghe các cơ quan phân tích nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không đùn đẩy, né tránh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Trung tâm phải khẩn trương rà soát hồ sơ gốc, hợp đồng cùng các tài liệu liên quan để xác định nghĩa vụ tài chính doanh nghiệp đã thực hiện; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lưu trữ, cung cấp hồ sơ.

Quang cảnh Chương trình "Cà phê doanh nhân" phiên thứ Chín

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Tài chính và cơ quan Thuế hướng dẫn thống nhất hồ sơ. Cơ quan Thuế chủ trì đối chiếu quy định qua từng thời kỳ, bảo đảm khách quan, thận trọng, tránh áp dụng máy móc việc xử phạt chậm nộp; hoàn thành xác nhận nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất trước ngày 5/12/2026.

Trên cơ sở xác nhận của cơ quan Thuế, Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện thủ tục, giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp trước ngày 15/12/2026. Công ty TNHH Dongkuk Việt Nam được đề nghị chủ động cung cấp đầy đủ hồ sơ, phối hợp với các cơ quan để sớm hoàn tất quá trình xử lý.