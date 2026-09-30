Phú Thọ: Quyết liệt gỡ nút thắt mặt bằng dự án điện 110kV trọng điểm khu vực Hòa Bình

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hoà Bình, tính đến thời điểm hiện tại đơn vị đang thực hiện 5 dự án đường dây điện, bao gồm: Đường dây 110Kv Kỳ Sơn - Lương Sơn, đoạn qua phường Kỳ Sơn, phường Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ; Đường dây TBA 110kv Tân Lạc; Đường dây 110kv từ TBA 220kv Hòa Bình - TBA 110kv Hòa Bình; Đường dây và trạm biến áp 110kv Yên Thuỷ (đoạn qua xã An Bình, xã An Nghĩa, xã Lạc Lương tỉnh phú Thọ); Dự án Đường dây và TBA 110kv Kim Bôi tại xã Cao Dương.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hoà Bình chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hộ dân có đất thu hồi thuộc phạm vi dự án điện 110kV tại các nhà văn hóa thôn.

Tăng tốc giải phóng mặt bằng đường dây 110kV Kỳ Sơn - Lương Sơn

Dự án đường dây 110kV Kỳ Sơn - Lương Sơn, đoạn qua phường Kỳ Sơn, xã Lương Sơn là công trình có vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, đô thị và dân sinh trên địa bàn.

Hiện dự án đang được tập trung tháo gỡ các vướng mắc cuối cùng về giải phóng mặt bằng tại phường Kỳ Sơn và xã Lương Sơn, nhằm sớm hoàn tất mặt bằng phục vụ thi công.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hoà Bình, đoạn tuyến qua phường Kỳ Sơn có diện tích khoảng 18,1ha, liên quan 145 hộ dân, cá nhân và 5 tổ chức. Trong đó, diện tích thu hồi 31 vị trí móng cột khoảng 0,87ha; hành lang an toàn lưới điện khoảng 17,3ha.

Đến nay 31/31 vị trí móng cột đã được bàn giao mặt bằng. Trước đó, UBND thành phố Hòa Bình cũ đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 13/31 vị trí và phần hành lang, kinh phí hơn 1,56 tỷ đồng cho 41 hộ.

UBND phường Kỳ Sơn tiếp tục phê duyệt 3 đợt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1,21 tỷ đồng. Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Lương Sơn đã tổ chức chi trả, vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Phần việc còn lại là 17,3ha đất thuộc hành lang an toàn lưới điện. Ngày 9/9/2026, chủ đầu tư mới có văn bản xác định cụ thể phạm vi, diện tích ảnh hưởng. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã niêm yết dự kiến phương án bồi thường, hỗ trợ và thông báo kiểm đếm các hộ còn lại, làm cơ sở khép kín mặt bằng.

Tại xã Lương Sơn, dự án có 11 vị trí móng cột, diện tích thu hồi khoảng 2.563,5m2 của 10 hộ dân và đất do UBND xã quản lý; hành lang an toàn lưới điện ảnh hưởng khoảng 25.568,7m2 đất của 15 hộ. Công tác kiểm kê, kiểm đếm đã hoàn thành. UBND xã Lương Sơn đã phê duyệt phương án bồi thường 3 đợt đối với 9/10 hộ tại 9 vị trí móng cột.

Theo ông Đặng Trọng Đức, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hoà Bình, vướng mắc tập trung tại vị trí cột 59A và 60, diện tích 149,3m2 do chồng lấn với Dự án Nam Phương Riverside.

Do vậy, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (chủ đầu tư dự án) cần phối hợp các đơn vị liên quan sớm thống nhất hướng tuyến, phạm vi và diện tích thực hiện để có cơ sở hoàn thiện phương án bồi thường.

Đối với diện tích đất thuộc hành lang an toàn lưới điện, UBND xã Lương Sơn đã tiếp nhận bản đồ trích đo hiện trạng do chủ đầu tư bàn giao và điều chỉnh Thông báo thu hồi đất. Tuy nhiên, địa phương chưa nhận đủ hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án, UBND xã Lương Sơn đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bản đồ, xác định rõ phạm vi, diện tích ảnh hưởng và các tài liệu liên quan, gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình và UBND xã Lương Sơn để triển khai theo quy định.

Dự án Đường dây và TBA 110kV Kim Bôi đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Tháo gỡ điểm nghẽn tại dự án điện 110kV Kim Bôi

Tại xã Cao Dương, công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường dây và TBA 110kV Kim Bôi cũng đang được đẩy nhanh.

Dự án có tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 40.169,3m2, trong đó 2.412,6m2 đất thu hồi để thực hiện móng cột và 37.756,7m2 đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn, liên quan đến 51 hộ dân và 1 tổ chức.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hoà Bình, quá trình giải phóng mặt bằng dự án trước đó gặp gián đoạn do thông báo thu hồi đất hết hiệu lực, phải thực hiện lại thủ tục theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Sau khi UBND xã Cao Dương hoàn tất việc ban hành lại thông báo thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương triển khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Đến nay, phương án bồi thường đã được phê duyệt đối với 38 hộ và 1 tổ chức, với tổng diện tích 20.401,6m2, kinh phí khoảng 1.190,3 triệu đồng. Trong đó, đã chi trả 675,3 triệu đồng cho 23 hộ và 1 tổ chức.

Cùng với đó, 9 hộ dân có diện tích 6.385,8m2 đang được niêm yết công khai phương án. Đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng tiếp tục tổ chức đối thoại, tiếp nhận và xử lý các kiến nghị của người dân theo quy định.

Một số trường hợp phát sinh trong quá trình kiểm đếm, đo đạc cũng đang được tập trung xử lý gồm hộ ông Phạm Thế Anh chưa có mặt tại thực địa để phối hợp kiểm đếm; hộ ông Trần Văn Thiện phát sinh việc đo gộp thửa.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng ngày 28/9, ông Đặng Trọng Đức, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình cho biết, những vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, đo đạc và chỉnh lý bản đồ của Dự án đường dây và TBA 110kV Kim Bôi đang được xử lý theo từng trường hợp. Trung tâm đề nghị chủ đầu tư phối hợp đo đạc, chỉnh lý bản đồ trích đo, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

"Quan điểm của Trung tâm là bảo đảm công khai, minh bạch, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định, đồng thời không để những vướng mắc về hồ sơ, thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án", ông Đức nhấn mạnh.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hoà Bình phối hợp với chính quyền địa phương để xác định nguồn gốc đất và lên phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đường dây 110kV Hòa Bình

Dự án đường dây 110kV từ TBA 220kV Hòa Bình đến TBA 110kV Hòa Bình có tổng diện tích thực hiện khoảng 0,18ha, liên quan đến 14 hộ gia đình và phần đất do UBND phường Hòa Bình quản lý, với 9 vị trí chân cột và hệ thống dây tiếp địa.

Đến nay, UBND phường Hòa Bình đã phê duyệt 2 đợt phương án bồi thường, hỗ trợ. Đợt 1 có kinh phí hơn 507 triệu đồng; đến ngày 9/9, đã chi trả gần 488 triệu đồng cho 7 hộ, trong đó 6 hộ đã nhận tiền. Đợt 2 được phê duyệt với kinh phí hơn 180 triệu đồng, liên quan 5 vị trí chân cột, đất làm dây tiếp địa và đất do UBND phường quản lý.

Điểm nghẽn hiện nay tập trung ở việc xác định phần diện tích đất bị hạn chế khả năng sử dụng trong hành lang an toàn lưới điện. Để tháo gỡ, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Lương Sơn thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hoà Bình đã đề nghị chủ đầu tư cung cấp hồ sơ, xác định cụ thể phạm vi hành lang và diện tích bị ảnh hưởng, làm cơ sở lập phương án hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân.

Đồng thời, Trung tâm phối hợp UBND phường Hòa Bình hoàn thiện thủ tục thu hồi đất đối với các trường hợp đã đủ điều kiện; tiếp tục vận động hộ ông Trần Trọng Am nhận tiền bồi thường đợt 1. Đối với các hộ thuộc đợt 2, sau khi hoàn thiện hồ sơ hành lang, cơ quan chức năng sẽ tổ chức chi trả, đối thoại và xử lý kiến nghị, phấn đấu sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án.