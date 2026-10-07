Phú Thọ quyết liệt đẩy nhanh các dự án giao thông

Hơn 2.726 tỷ đồng cần giải ngân trong thời gian còn lại của năm, trong khi một phần nguồn vốn chỉ còn thời hạn thực hiện đến hết ngày 31/12/2026. Áp lực tiến độ đang đặt ra yêu cầu cao đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu, từ tổ chức thi công trên công trường đến nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ và thanh toán.

Đây là vấn đề được tập trung phân tích tại Hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách Trung ương do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì sáng 7/10.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ và một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 và vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026 của 28 dự án giao thông là 3.457,82 tỷ đồng.

Đến ngày 30/9/2026, lũy kế giải ngân đạt 731,7 tỷ đồng, bằng 21,2% kế hoạch; số vốn còn lại phải giải ngân là 2.726,1 tỷ đồng.

Khối lượng vốn lớn phải giải ngân trong những tháng cuối năm khiến yêu cầu về tiến độ trở nên cấp thiết hơn. Đặc biệt, đối với nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026, thời hạn giải ngân chỉ đến hết ngày 31/12/2026.

Điều đó đòi hỏi các chủ đầu tư phải tính toán cụ thể khả năng thực hiện, khối lượng có thể hoàn thành và thanh toán của từng dự án. Tiến độ thi công phải đi cùng tiến độ nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ và giải ngân, hạn chế tình trạng dồn khối lượng công việc và thanh toán vào thời điểm cuối năm.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc giải trình, làm rõ tình hình giải ngân các dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách Trung ương trên địa bàn

Tại hội nghị, tiến độ của từng dự án được rà soát cụ thể thay vì chỉ đánh giá qua tỷ lệ giải ngân chung. Các đại biểu tập trung làm rõ khối lượng đã thực hiện, khả năng hoàn thành trong thời gian còn lại; đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc đang tác động đến tiến độ để xác định giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm nhấn mạnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ cấp bách. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và nhà thầu phải tập trung cao độ, quyết liệt triển khai nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ trong những tháng cuối năm.

Một trong những yêu cầu được đặt ra là kiểm soát tiến độ thường xuyên, sát với thực tế từng công trường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Ban Quản lý dự án các khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình tổ chức họp giao ban hằng tuần với các nhà thầu để kiểm điểm tiến độ, xác định những phần việc còn chậm và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với các nhà thầu chậm tiến độ phải có biện pháp xử lý; đồng thời yêu cầu bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực, bảo đảm năng lực thi công đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Cùng với việc tăng cường nguồn lực trên công trường, từng nhà thầu phải xây dựng lại tiến độ thực hiện cụ thể đối với từng dự án. Trong đó, phải xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, số lượng máy móc, thiết bị, vật tư cũng như khối lượng công việc cần thực hiện.

Tiến độ không chỉ được tính bằng khối lượng thi công. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu quá trình tổ chức thi công phải gắn với hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nghiệm thu và thanh toán theo tiến độ. Khối lượng hoàn thành cần được nghiệm thu, thanh toán kịp thời, bảo đảm giải ngân nguồn vốn đúng quy định và tránh tạo áp lực vào những ngày cuối năm.

Quang cảnh hội nghị

Những vướng mắc cụ thể tại công trường cũng phải được xử lý theo tinh thần không để một điểm nghẽn kéo chậm cả dự án. Đối với khó khăn liên quan đến bãi đổ thải và nguồn vật liệu xây dựng dôi dư, các sở, ngành chuyên môn và Ban Quản lý dự án các khu vực được giao chủ động phối hợp rà soát, đề xuất phương án xử lý cụ thể, khẩn trương tháo gỡ để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân.

Từ việc duy trì giao ban hằng tuần, yêu cầu nhà thầu xây dựng lại tiến độ đến bổ sung nhân lực, máy móc và xử lý trực tiếp các vướng mắc tại công trường, Phú Thọ đang đặt trọng tâm vào hiệu quả thực chất: tiến độ phải được thể hiện bằng khối lượng hoàn thành và kết quả giải ngân.

Đẩy nhanh 28 dự án giao thông vì vậy không chỉ là bài toán hoàn thành kế hoạch vốn trong năm 2026. Việc đưa các công trình về đích đúng tiến độ, phát huy hiệu quả nguồn vốn Trung ương sẽ góp phần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường khả năng kết nối, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Phú Thọ.