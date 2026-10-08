Phú Thọ: Quý IV quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, gắn với an sinh xã hội

Quang cảnh buổi họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, nhà báo đối với sự phát triển của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đồng thời trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề báo chí quan tâm như dự án nhà ở xã hội tại phường Nông Trang và những ảnh hưởng đối với các hộ dân xung quanh; giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; công tác giáo dục và đào tạo; giải quyết chế độ chính sách cho người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 của Chính phủ; công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính cấp xã cùng một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Định hướng tuyên truyền trong quý IV/2026, tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan báo chí tập trung phản ánh đậm nét kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; làm rõ nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Báo chí được định hướng tăng cường các tuyến tin, bài phân tích, phản ánh chiều sâu, chuyển từ phương thức đưa tin hoạt động đơn thuần sang lan tỏa những chủ trương, thông điệp và kết quả cụ thể; phản ánh khách quan cả thành tựu, khó khăn, vướng mắc để góp phần thúc đẩy giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Trong đó, tiếp tục tập trung tuyên truyền việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị vào cuộc sống; đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; làm nổi bật trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đối với Nghị quyết 57-NQ/TW, báo chí được đề nghị tiếp tục phản ánh sâu rộng các chiến dịch, phong trào như “Bình dân học vụ số”, 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, xây dựng và hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, số hóa dữ liệu đảng viên; đồng thời tăng cường cảnh báo các nguy cơ lừa đảo, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Cùng với đó là tuyên truyền việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, những mô hình mới, cách làm sáng tạo, đồng thời nhận diện các điểm nghẽn cần tháo gỡ; tập trung phản ánh tiến độ các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Tỉnh cũng đề nghị báo chí tiếp tục tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch, lan tỏa thông tin tích cực, người tốt, việc tốt; đồng thời tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh trong quý IV, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong các tầng lớp Nhân dân.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi họp báo.

Theo Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2026 trên địa bàn tỉnh cơ bản duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực tiếp tục có bước phát triển tích cực. Lũy kế 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21,52% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,32%. Trong 22 nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, có 18 nhóm ngành tăng trưởng so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 129,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu vận tải ước đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2%. Thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 15/9 đạt 45,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ; tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 9 đạt 348 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng dư nợ cho vay đạt 406 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tính đến ngày 15/9, Phú Thọ thu hút 137 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 73,6 nghìn tỷ đồng; thu hút 97 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 2.025 triệu USD, tăng 76,6% so với năm trước. Vốn đầu tư thực hiện 9 tháng ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Một nội dung được nhấn mạnh tại họp báo là kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Phú Thọ đã tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế điều phối và cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn, gắn chuyển đổi số với thúc đẩy tăng trưởng, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến ngày 20/9/2026, có 276 nhiệm vụ được theo dõi, tổng hợp trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW; trong đó 170 nhiệm vụ đã hoàn thành, chiếm 61,6%; 7 nhiệm vụ đang thực hiện và 99 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Đáng chú ý, trong số 276 nhiệm vụ này không có nhiệm vụ quá hạn hoặc chưa triển khai.

Chuyển đổi số cũng được thể hiện rõ qua cải cách thủ tục hành chính. Trong 9 tháng, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 1,12 triệu hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm 97,97%; 96,46% hồ sơ đã giải quyết được xử lý đúng và trước hạn. Cơ chế “Luồng xanh” tiếp tục được triển khai đối với các dự án trọng điểm, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng. Cáp quang băng rộng đã phủ tới 100% xã, phường; tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 98% diện tích; tỉnh phát triển mới 997 trạm 5G, đưa tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G lên trên 67%. Phú Thọ cũng không còn thôn lõm sóng theo tiêu chí của Bộ Khoa học và Công nghệ.