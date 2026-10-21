Phú Thọ: Phường Vĩnh Phúc thông báo 6 trưởng hợp được Nhà nước giao đất hoặc người thừa kế hợp pháp để thực hiện GPMB

Ảnh minh họa: Hoạt động thi công, san gạt mặt bằng phục vụ triển khai các dự án phát triển đô thị.

Theo UBND phường Vĩnh Phúc, địa phương đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với hai dự án: Giải phóng mặt bằng lô đất DVCV5 thuộc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 5, thành phố Vĩnh Yên và Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên (theo tên gọi trong hồ sơ dự án).

Trong quá trình thực hiện, một số trường hợp chưa chấp hành quyết định thu hồi đất, chưa nhận và bàn giao mặt bằng. Trong đó, có 6 người đứng tên trong sổ giao đất nông nghiệp đã qua đời, nhưng gia đình chưa cung cấp di chúc (nếu có), chưa họp cử người đại diện để phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Để có cơ sở tiếp tục triển khai hai dự án, UBND phường Vĩnh Phúc đề nghị công khai thông tin về các trường hợp liên quan, tạo điều kiện để những người được Nhà nước giao đất và người thừa kế biết, chủ động liên hệ giải quyết các thủ tục cần thiết.

Thông tin cụ thể về 6 trường hợp

Theo UBND phường Vĩnh Phú, cả 6 người đã qua đời đều có nơi thường trú cuối cùng tại tổ dân phố Đồng Khâu, phường Tích Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc nay là phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ (theo địa danh ghi trong hồ sơ). Các thửa đất được xác định theo sổ giao đất nông nghiệp, thuộc tờ bản đồ số 18.

1. Ông Dương Văn Nghĩa (đã chết), vợ là bà Hoàng Thị Giang.

Ông Nghĩa đứng tên trong sổ giao đất nông nghiệp đối với 5 thửa đất, gồm: Thửa 286, diện tích 312 m², xứ đồng Đầu Máy; thửa 333, diện tích 312 m², xứ đồng Vèo; thửa 03, diện tích 96 m², xứ đồng Vèo; thửa 357, diện tích 192 m², xứ đồng Đầu Máy; thửa 352, diện tích 204 m², xứ đồng Lải Lò.

2. Ông Hoàng Văn Hồng (đã chết), vợ là bà Hoàng Thị Sử.

Ông Hồng đứng tên trong sổ giao đất nông nghiệp đối với 8 thửa đất, gồm: Thửa …, diện tích 288 m², xứ đồng Vèo; thửa 334, diện tích 384 m², xứ đồng Vèo; thửa 338, diện tích 132 m², xứ đồng Vèo; thửa 343, diện tích 156 m², xứ đồng Lải Lò; thửa 346, diện tích 108 m², xứ đồng Yên Ngựa; thửa 271, diện tích 156 m², xứ đồng Cầu Quế; thửa 10, diện tích 288 m², xứ đồng Vèo; thửa 06, diện tích 96 m², xứ đồng Yên Ngựa.

3. Ông Hoàng Văn Hùng (đã chết), vợ là bà Dương Thị Gạo.

Ông Hùng đứng tên trong sổ giao đất nông nghiệp đối với 6 thửa đất, gồm: Thửa 369, diện tích 96 m², xứ đồng Lải Lò; thửa 331, diện tích 264 m², xứ đồng Vèo; thửa 272, diện tích 84 m², xứ đồng Cầu Quế; thửa 359, diện tích 156 m², xứ đồng Lải Lò; thửa 09, diện tích 96 m², xứ đồng Yên Ngựa.

4. Ông Dương Văn Nhàn (đã chết), vợ là bà Phùng Thị Xuyên.

Ông Nhàn đứng tên trong sổ giao đất nông nghiệp đối với 2 thửa đất, gồm: Thửa 342, diện tích giao khoán 147,6 m², xứ đồng Lải Lò; thửa 292, diện tích 168 m², xứ đồng Vèo.

5. Ông Dương Văn Tô (đã chết), vợ là bà Nguyễn Thị Thảo.

Ông Tô đứng tên trong sổ giao đất nông nghiệp đối với 4 thửa đất, gồm: Thửa 280, diện tích 64,8 m², xứ đồng Vèo; thửa 315, diện tích 192 m², xứ đồng Vèo; thửa 317, diện tích 168 m², xứ đồng Vèo; thửa 145, diện tích 162 m², xứ đồng Vèo.

6. Ông Phạm Văn Đào (đã chết), vợ là bà Dương Thị Thìn.

Ông Đào đứng tên trong sổ giao đất nông nghiệp đối với 7 thửa đất, gồm: Thửa 338, diện tích 96 m², xứ đồng Vèo; thửa 13, diện tích 189,6 m², xứ đồng Yên Ngựa; thửa 218, diện tích 213,1 m², xứ đồng Cầu Quế; thửa 342, diện tích 99,6 m², xứ đồng Lải Lò; thửa 03, diện tích 168 m², xứ đồng Vèo; thửa 04, diện tích 72 m², xứ đồng Yên Ngựa; thửa 270, diện tích 104,4 m², xứ đồng Cầu Quế.

Thời hạn và địa chỉ liên hệ

UBND phường Vĩnh Phúc đề nghị những người được Nhà nước giao đất nông nghiệp và người thừa kế theo quy định của pháp luật liên quan đến 6 trường hợp nêu trên liên hệ với một trong hai cơ quan:

• UBND phường Vĩnh Phúc: Số 1, đường Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

• Ban Quản lý dự án phường Vĩnh Phúc: Số 34, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Thời hạn liên hệ là 7 ngày kể từ ngày thông báo được đăng tải.

Trong thời hạn trên, những người có liên quan cần thực hiện thủ tục phân chia tài sản thừa kế hoặc lập văn bản cử người đại diện có chữ ký của những người được Nhà nước giao đất và người thừa kế theo quy định, để phối hợp giải quyết các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án.

Hết thời hạn thông báo, UBND phường Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật.