Phú Thọ phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xây dựng trung tâm dịch vụ, logistics cấp vùng

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh HTX tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND xã Tam Dương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự án Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ, hình thành và phát triển HTX, Liên hiệp HTX khu vực miền Bắc do Liên minh HTX Việt Nam làm chủ đầu tư. Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư khoảng 292 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại buổi làm việc.

Khi đi vào hoạt động, Trung tâm đóng vai trò là tổ hợp hạ tầng tập trung với hệ thống kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm cung cấp trọn gói các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho các HTX, Liên hiệp HTX (trọng tâm là HTX nông nghiệp) trên toàn khu vực miền Bắc. Dự án tập trung hỗ trợ sơ chế, bảo quản, kiểm nghiệm, logistics, xúc tiến thương mại, tư vấn phát triển và quảng bá sản phẩm OCOP; đồng thời kết nối hiệu quả vùng nguyên liệu với các cơ sở chế biến và hệ thống phân phối.

Theo quy hoạch, dự án bao gồm các hạng mục trọng điểm: Nhà điều hành 9 tầng (diện tích sàn khoảng 9.000 m2); hệ thống kho lạnh (xấp xỉ 1.000 m2) và kho khô (gần 1.500 m2); phân khu sản xuất thử nghiệm, đào tạo nghề (khoảng 5.000 m2) cùng khu hội chợ, triển lãm ngoài trời (gần 1.500 m2).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khẳng định: Việc chấp thuận vị trí và triển khai Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ, hình thành và phát triển HTX tại địa bàn sẽ là giải pháp chiến lược giúp tháo gỡ những điểm nghẽn về logistics, bảo quản và kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, tạo không gian và động lực mới đưa kinh tế tập thể phát triển hiện đại, bền vững.

Trên cơ sở thống nhất tại buổi làm việc, tỉnh Phú Thọ đồng ý vị trí đề xuất xây dựng dự án thuộc lô đất thương mại dịch vụ DV-36 (thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kiến trúc cảnh quan trục không gian Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, địa bàn xã Tam Dương) với diện tích sử dụng khoảng 2,7 ha. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX Việt Nam nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật; trong đó lưu ý phân định rõ trách nhiệm trong việc giao đất, quản lý đất đai cho các đơn vị chủ trì thực hiện.