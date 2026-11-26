Hội nghị phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị định 393/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định 283/2026/NĐ-CP ngày 15/7/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đại diện các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn Phú Thọ tham gia hội nghị.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định liên quan đến điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động; cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong quá trình tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đề nghị các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, cập nhật đầy đủ quy định pháp luật về lao động nước ngoài; tổ chức rà soát tình hình sử dụng lao động, hồ sơ, giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thời hạn làm việc và các điều kiện liên quan.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai những quy định mới tại Nghị định 393/2026/NĐ-CP, bảo đảm quá trình chuyển tiếp và áp dụng quy định pháp luật được thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp và bộ phận phụ trách nhân sự trong công tác quản lý lao động; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo.

Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cần được kịp thời phản ánh tới Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo thống kê, hiện các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tạo việc làm cho hơn 241.700 lao động, trong đó có 6.454 lao động nước ngoài. Đây là lực lượng lao động góp phần bổ sung nguồn nhân lực, kinh nghiệm và chuyên môn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Khối lượng hồ sơ hành chính liên quan đến lao động nước ngoài cũng phát sinh tương đối lớn. Từ ngày 1/1 - 31/10/2026, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã giải quyết 3.053 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực này.

Trong đó, có 1.852 hồ sơ cấp mới giấy phép lao động, 265 hồ sơ cấp lại, 796 hồ sơ gia hạn giấy phép lao động và 140 hồ sơ cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Những con số trên cho thấy nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại các khu công nghiệp tương đối lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp.

Thông qua hội nghị, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý lao động nước ngoài, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi trên địa bàn.