Phú Thọ: Phê duyệt nhiều gói thầu xây lắp hàng trăm tỷ đồng tại khu vực Vĩnh Phúc trong tháng 9/2026

Nhiều gói thầu giao thông quy mô lớn được phê duyệt

Thông tin từ Hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia, ngày 4/9/2026, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu Xây lắp + thiết bị thuộc dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng Tuyến giao thông kết nối từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc.

Gói thầu có giá dự toán 794,709 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh giai đoạn 2021–2025 và giai đoạn 2026–2030. Trong đó, vốn đầu tư công cấp tỉnh giai đoạn 2021–2025 là 4,3 tỷ đồng; vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2026–2030 là 999,145 tỷ đồng.

Hồ sơ mời thầu được phát hành theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng từ ngày 3/8/2026, đóng và mở thầu ngày 21/8/2026. Kết quả cho thấy, liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 – Công ty Cổ phần Cầu đường 10 là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 789,066 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng, loại hợp đồng đơn giá điều chỉnh.

So với giá dự toán, giá trúng thầu thấp hơn khoảng 5,643 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,71%.

Tiếp đó, ngày 25/9/2026, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu Xây lắp + Đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình Đường từ ĐT.310B kết nối đường Đ3 khu vực thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên.

Gói thầu có giá dự toán 256,096 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh giai đoạn 2021–2025 và giai đoạn 2026–2030. Hồ sơ mời thầu được phát hành ngày 19/8/2026, đóng và mở thầu ngày 7/9/2026.

Nhà thầu trúng thầu là liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ninh Bình – Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long – Công ty Cổ phần Đồng Thuận Hà. Đây cũng là liên danh duy nhất tham dự gói thầu. Giá trúng thầu là 254,461 tỷ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng, theo loại hợp đồng đơn giá cố định.

Với kết quả này, giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán khoảng 1,635 tỷ đồng, tương đương mức tiết kiệm khoảng 0,64%.

Một gói thầu giao thông khác được phê duyệt trong tháng 9 là Gói thầu Xây lắp thuộc dự án Đường Vành đai 2 vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ ĐT.306 đi ĐT.307. Ngày 16/9/2026, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có giá dự toán 234,249 tỷ đồng này.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh giai đoạn 2026–2030. Hồ sơ mời thầu phát hành ngày 06/8/2026 và đóng, mở thầu ngày 31/8/2026. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Linh Nam là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 230,892 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng, loại hợp đồng đơn giá cố định. Địa điểm thực hiện tại xã Lập Thạch và xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán khoảng 3,357 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,43%.

Đến ngày 22/9/2026, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc tiếp tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp + thiết bị thuộc dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp ĐT.306, đoạn từ nút giao với đường Văn Quán – Sông Lô đi cầu Vĩnh Phú.

Gói thầu có giá dự toán 176,913 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh giai đoạn 2026–2030. Sau khi được phát hành hồ sơ mời thầu ngày 13/8/2026 và đóng, mở thầu ngày 31/8/2026, gói thầu ghi nhận một nhà thầu tham dự là liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vĩnh Phúc – Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Đầu tư Thành An – Công ty Cổ phần Xây dựng Thắng Giang.

Liên danh này trúng thầu với giá 175,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng, loại hợp đồng đơn giá cố định. Địa điểm thực hiện tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu là khoảng 1,513 tỷ đồng, tương đương 0,86%.

Hai gói thầu thuộc chương trình phát triển đô thị

Ngoài các dự án giao thông, cũng trong tháng 9/2026, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc còn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hai gói thầu thuộc Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng vốn đối ứng ngân sách nhà nước tỉnh và vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Cụ thể, ngày 24/9/2026, Ban phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp, lắp đặt và xây dựng các trạm bơm dâng (nước thải) và mạng lưới thu gom còn lại thuộc phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc, thuộc hợp phần 2 về thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2.

Gói thầu có giá dự toán 143,974 tỷ đồng, thời gian thực hiện 18 tháng, loại hợp đồng đơn giá cố định. Hồ sơ mời thầu được phát hành từ ngày 30/6/2026 và đóng, mở thầu ngày 7/8/2026.

Khác với phần lớn các gói thầu nêu trên, gói thầu này ghi nhận hai nhà thầu tham dự, gồm liên danh Công ty TNHH SWATER KANKYO – Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam – CTCP và Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Thủy Hà Nội. Kết quả, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Thủy Hà Nội trúng thầu với giá 134,956 tỷ đồng.

Giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán khoảng 9,018 tỷ đồng, tương đương mức tiết kiệm khoảng 6,26%. Địa điểm thực hiện gói thầu tại phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên và xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Đến ngày 28/9/2026, Ban tiếp tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cơ sở hạ tầng Khung làng Đại học, thuộc hợp phần 6: Đường hạ tầng khung làng đại học của chương trình phát triển đô thị nói trên.

Gói thầu có giá dự toán 231,247 tỷ đồng, thời gian thực hiện 20 tháng, áp dụng hợp đồng đơn giá điều chỉnh. Hồ sơ mời thầu được phát hành từ ngày 25/6/2026, đóng và mở thầu ngày 4/8/2026. Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Thương mại Hồng Hà – Công ty Cổ phần VINADELTA là nhà thầu tham dự và trúng thầu với giá 230,616 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại xã Hội Thịnh và xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.

Giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán khoảng 631 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,27%.