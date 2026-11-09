Phú Thọ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kết nối công nghệ

UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh trên cơ sở nâng cấp, tổ chức lại Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, hướng tới tăng cường kết nối các nguồn lực, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Theo Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 2/11/2026, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thuộc loại hình trung tâm đổi mới sáng tạo công lập theo khoản 2 Điều 48 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng theo quy định.

Trung tâm có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công thuộc những lĩnh vực này.

Trên cơ sở kế thừa chức năng hiện có theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 20/3/2026, Trung tâm được tổ chức lại theo hướng mở rộng hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có.

Đáng chú ý, Trung tâm sẽ tăng cường kết nối mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ và quỹ đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Về tổ chức bộ máy, Trung tâm được xây dựng theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và linh hoạt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô hoạt động. Dự kiến sau sắp xếp, bộ máy gồm Ban Giám đốc và 6 phòng chuyên môn: Hành chính - Thống kê; Hỗ trợ Khởi nghiệp; Đổi mới sáng tạo; Hợp tác và Truyền thông; Hạ tầng và Nền tảng số; Dữ liệu và Chuyển đổi số.

Để triển khai đề án, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định tổ chức lại, đổi tên Trung tâm hiện có; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị mới.

Sở đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, quy chế tổ chức và hoạt động, đề án vị trí việc làm, quy trình vận hành, danh mục dịch vụ, bộ chỉ số đánh giá, cơ sở dữ liệu đổi mới sáng tạo và kế hoạch hoạt động hằng năm.

Cùng với đó, rà soát các điều kiện về tài chính, tài sản, trụ sở, cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị và dữ liệu để bảo đảm hoạt động của Trung tâm. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thông tin - thống kê, dữ liệu, chuyển đổi số, đào tạo, hợp tác và truyền thông về đổi mới sáng tạo.

UBND tỉnh cũng phân công Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ tổ chức lại, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm của Trung tâm. Sở Tư pháp rà soát cơ sở pháp lý, hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai đề án.

Sở Tài chính hướng dẫn cơ chế tự chủ, giao nhiệm vụ, đặt hàng và quản lý, khai thác tài sản công; kiểm tra phương án tự chủ tài chính 5 năm, báo cáo thu - chi và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Trong khi đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm khảo sát, đánh giá và tham mưu phương án đầu tư, xây dựng các không gian chức năng phục vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, kết nối cung - cầu công nghệ, đào tạo, trình diễn, thử nghiệm và vận hành dữ liệu. Sở Ngoại vụ hướng dẫn hoạt động hợp tác quốc tế, kết nối đối tác nước ngoài, mời chuyên gia và tiếp nhận viện trợ theo quy định.

Đối với các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, tỉnh đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về chuyên gia, nhóm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, phòng thí nghiệm và thiết bị; tham gia hoạt động đào tạo, ươm tạo, tư vấn, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Các sở, ban, ngành và UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu, đề xuất nhu cầu công nghệ, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp; phối hợp triển khai thử nghiệm, đánh giá và nhân rộng các sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo.

Về phía Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ, đơn vị được giao xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, cơ sở dữ liệu đổi mới sáng tạo, quy trình thử nghiệm có kiểm soát và bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động.

Đồng thời, chủ động huy động mạng lưới chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư để triển khai các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp, ươm tạo, đào tạo, hợp tác và cung cấp dịch vụ theo phương án được phê duyệt.

Quyết định phê duyệt Đề án có hiệu lực từ ngày 2/11/2026.