Phú Thọ phát triển cụm công nghiệp, mở rộng không gian sản xuất

Phối cảnh Tổ hợp 5 dự án về phát triển công nghiệp, đô thị, an sinh xã hội tại xã Thịnh Minh (Phú Thọ).

Số doanh nghiệp đi vào sản xuất và việc làm được tạo ra là những dấu hiệu cho thấy các cụm công nghiệp ở Phú Thọ đang phát huy hiệu quả. Tại Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vĩnh Tường, 17 trong số 22 doanh nghiệp thuê đất đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 5.500 lao động. Kết quả ấy cho thấy khi mặt bằng và hạ tầng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, một cụm công nghiệp có thể mở rộng cơ hội phát triển cho cả địa phương.

Gỡ vướng để sớm giao đất

Mới đây, trong chuyến công tác tại xã Vĩnh Tường, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã đến Cụm công nghiệp Đồng Sóc nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Thép Việt Nam. Tại buổi làm việc với địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị xã phát huy lợi thế công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và hoàn thiện hạ tầng kết nối. Để những lợi thế ấy sớm chuyển thành việc làm và nguồn thu, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xã phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án vào khai thác.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham quan nhà máy của Công ty Cổ phần Thép Việt Nam tại xã Cụm CN Đồng Sóc, xã Vĩnh Tường. Ảnh: UBND xã Vĩnh Tường.

Để có thêm những địa chỉ sản xuất như Đồng Sóc, tỉnh Phú Thọ đang tập trung giải quyết từng vướng mắc từ bồi thường, giải phóng mặt bằng đến bàn giao đất trên thực địa. Tính đến ngày 9/11, 6 cụm công nghiệp được tỉnh đôn đốc chuẩn bị khởi công đã có chuyển biến về giải phóng mặt bằng.

Tại Cụm công nghiệp Đồng Thịnh, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đã đạt 99,4%, gần 900m2 còn vướng. Trong khi đó, Cụm công nghiệp Hợp Thịnh đã có quyết định cho thuê đất đợt đầu với diện tích 32,38ha. Công việc tiếp theo là xác định nghĩa vụ tài chính và hoàn tất thủ tục bàn giao.

Với những dự án có khả năng khởi công trong quý IV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga yêu cầu ưu tiên hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất. Phần diện tích đủ điều kiện được ưu tiên bàn giao để chủ đầu tư có thể tổ chức thi công theo từng phần. Trong thời gian đó, địa phương tiếp tục giải quyết những diện tích còn vướng, tạo mặt bằng cho các bước thi công tiếp theo.

Để việc đôn đốc bám sát tiến độ từng dự án, Sở Công Thương Phú Thọ được giao làm đầu mối theo dõi hằng tuần, xác định đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời để UBND tỉnh xem xét. Kết quả giải phóng mặt bằng, bàn giao đất và tiến độ khởi công là căn cứ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương và chủ đầu tư.

Việc quan tâm phát triển cụm công nghiệp giúp mở rộng không gian sản xuất tại tỉnh Phú Thọ.

Ở xã Thịnh Minh, bàn giao mặt bằng theo tiến độ là cách địa phương đang triển khai tại Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1. Dự án rộng 72,41ha, khởi công ngày 14/8 và đến cuối tháng 10 đã giải phóng được 46ha. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Minh Nguyễn Thái Hòa, xã đã phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, chú trọng vận động người dân và giải quyết những vấn đề phát sinh trong bồi thường, thu hồi đất. Với diện tích còn lại, địa phương tiếp tục kiểm đếm, hoàn thiện phương án bồi thường để bàn giao theo tiến độ.

Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng sản xuất

Từ mặt bằng được bàn giao đến khi nhà xưởng đi vào hoạt động còn có phần việc đầu tư hạ tầng dùng chung. Với những cụm đã có doanh nghiệp, nhu cầu hoàn thiện hạ tầng thể hiện ngay trong quá trình vận hành. Tại Cụm công nghiệp Hợp Hải - Kinh Kệ, xã Phùng Nguyên, 14 doanh nghiệp đã hoạt động, ba doanh nghiệp đang xây dựng. Một số hạng mục giao thông, thoát nước và phòng cháy, chữa cháy vẫn cần bổ sung để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Từ hiện trạng này, Sở Công Thương đề xuất mở rộng đường hiện có, làm thêm đường gom và bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy tại Hợp Hải - Kinh Kệ. Ở Cụm công nghiệp Nam Thanh Ba, xã Liên Minh, một số đoạn đường nội bộ còn thiếu kết nối, hệ thống thoát nước mới được đầu tư một phần. Việc hoàn thiện các hạng mục này có ý nghĩa trực tiếp với khả năng khai thác hạ tầng tại cụm, nơi đã có 10 dự án đăng ký đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh công tác GPMB, giao đất đối với 6 cụm công nghiệp.

Qua kiểm tra thực địa vào cuối tháng 10/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga yêu cầu rà soát các hạng mục đã đầu tư ở 2 cụm để xác định phần việc cần tiếp tục và tránh chồng lấn giữa các dự án. Sở Công Thương dự kiến tổng kinh phí hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khoảng 100 tỷ đồng. Trên cơ sở rà soát, Sở phối hợp với các ngành, địa phương hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh xem xét.

Trong các hạng mục cần bổ sung, tỉnh ưu tiên đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Khi quy mô sản xuất tăng lên, năng lực xử lý nước thải cũng cần được tính toán tương ứng. Việc đầu tư công trình dùng chung vì thế gắn trực tiếp với khả năng tiếp nhận thêm dự án, đồng thời giúp các doanh nghiệp đang hoạt động có điều kiện đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Để các hạng mục có thể triển khai, phần việc ở cơ sở vẫn cần được giải quyết song song. Tại Liên Minh và Phùng Nguyên, chính quyền xã được yêu cầu phối hợp với các cơ quan chuyên môn tháo gỡ những vướng mắc còn lại về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khi địa phương xác định được phần việc cần xử lý và cơ quan chuyên môn làm rõ hạng mục nào cần đầu tư trước, nguồn lực có thể tập trung vào những công trình phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất.

Từ những dự án đang chuẩn bị khởi công đến các cụm đã có nhà xưởng, hướng điều hành của tỉnh Phú Thọ là gắn tiến độ đầu tư với khả năng đưa công trình vào sử dụng. Quỹ đất được chuẩn bị đúng tiến độ giúp địa phương chủ động hơn khi đón dự án mới. Hạ tầng được hoàn thiện tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, còn người dân có thêm cơ hội việc làm và phát triển dịch vụ tại chỗ. Đó là cách để lợi thế công nghiệp đóng góp thiết thực hơn vào tăng trưởng và đời sống ở từng địa phương.