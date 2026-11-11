Phú Thọ: Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng Đảng

Lắng nghe dân, củng cố niềm tin

Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Nguyệt Đức từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể. Phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền được xác định là kim chỉ nam trong xây dựng phong cách làm việc “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật”.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm của xã ước đạt 890 tỷ đồng, tăng 10,74% so với cùng kỳ; 100% hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được tiếp nhận và thanh toán trực tuyến. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 96,82%.

Đồng chí Nguyễn Thị Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết, địa phương xác định công tác tổ chức bộ máy và cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá then chốt; tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp chính là thước đo hiệu quả của nền hành chính phục vụ.

Sự đồng thuận của nhân dân còn thể hiện rõ trong việc sắp xếp, đổi tên thôn. Từ 32 thôn, xã sắp xếp còn 12 thôn. Riêng thôn Đinh Xá mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất 5 thôn cũ, với 1.050 hộ. Trước khi thực hiện, cấp ủy, chính quyền tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ lão thành và trực tiếp tuyên truyền đến từng hộ dân. Kết quả, tỷ lệ cử tri đồng thuận đạt 97,8%.

Ông Trần Xuân Quỳnh, 71 tuổi, 47 năm tuổi Đảng, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần BT Đông Dương tại thôn Đinh Xá. Công ty tạo việc làm ổn định cho 75 công nhân, với thu nhập 13-15 triệu đồng/người/tháng. Ông Quỳnh cho rằng, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, có như vậy người dân mới tin tưởng và làm theo.

Tinh thần gần dân, trọng dân cũng được thể hiện tại xã Thu Cúc, địa bàn khu vực III miền núi với hơn 84% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Khi triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, địa phương gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng hơn 100 km2, địa hình chia cắt, tỷ lệ hộ nghèo 11,15%.

Phường Vĩnh Yên triển khai mô hình “Dân vận số”, thí điểm ứng dụng Chatbot AI.

Đối với đề án sắp xếp 17 thôn dân cư xuống còn 12 thôn, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình công khai, dân chủ. Kết quả, 1.785/1.799 hộ nhất trí, đạt hơn 99%.

Đáng chú ý là việc xem xét giữ nguyên thôn Mỹ Á, cách trung tâm xã 15 km, có 929 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mông chiếm 98,5%. Dù thuộc diện phải sáp nhập theo tiêu chí quy mô dân số và diện tích, người dân đề nghị giữ nguyên thôn do địa bàn biệt lập, đường đi khó khăn, phong tục, tiếng nói và đời sống cộng đồng có nhiều nét riêng.

Trước kiến nghị chính đáng của người dân, Đảng ủy xã Thu Cúc trực tiếp khảo sát thực địa, đánh giá các yếu tố lịch sử, văn hóa, quốc phòng - an ninh, từ đó báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép giữ nguyên đơn vị hành chính thôn Mỹ Á. Sự phản hồi cầu thị, thấu tình đạt lý đã góp phần củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công 6 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp đảm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ tại các thôn để hỗ trợ ổn định tổ chức sau sắp xếp. Đến tháng 7/2026, Đảng ủy xã đã kết nạp 35 đảng viên, trở thành điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên của tỉnh.

Phát huy sức dân từ những việc làm cụ thể

Tại Chi bộ thôn Thụ Ích 3, xã Liên Châu, với 15 đảng viên, vai trò hạt nhân lãnh đạo được phát huy, góp phần đưa địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh. Phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Gia đình đồng chí Trần Nam Hải, Bí thư Chi bộ thôn Thụ Ích 3 tự nguyện hiến 60 m2 đất thổ cư để mở rộng đường và làm rãnh thoát nước. Từ sự tiên phong đó, 15 đảng viên được phân công phụ trách từng nhóm hộ gia đình trong 10 tổ liên gia tự quản, trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân xây dựng mô hình “tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”. Nhờ vậy, nhân dân tự nguyện hiến hơn 200 m2 đất, đóng góp trên 10.000 ngày công và hơn 30 tỷ đồng; làm mới 1.500 m rãnh thoát nước, lắp đặt hệ thống camera an ninh. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 90 triệu đồng/năm.

Để mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Liên Châu định kỳ tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, tạo điều kiện để cử tri trao đổi, đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Những nội dung thuộc thẩm quyền được giao bộ phận chuyên môn xử lý và công khai kết quả để người dân giám sát.

Còn ở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên, mô hình “Dân vận số” với việc thí điểm Chatbot AI kết hợp hòm thư điện tử góp ý xây dựng Đảng đã góp phần minh bạch hóa quy trình công vụ, đưa tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến tại phường đạt 100%. Mô hình “Dân vận số”, “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” gắn với chuyển đổi số cũng được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và nhiều địa phương như phường Việt Trì, Kỳ Sơn, xã Thổ Tang, Phùng Nguyên, Yên Trị...

Công an xã Nguyệt Đức tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Tính chung toàn tỉnh, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến đạt 91,95%; mức độ hài lòng của người dân đạt trên 82,7%, xếp thứ 21/34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc theo kết quả Chỉ số hài lòng SIPAS công bố tháng 5/2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử, thu hút hơn 800.000 lượt tiếp cận; tiếp nhận và xử lý hơn 2.000 phản ánh, kiến nghị trực tuyến.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp nhận, giải trình và xử lý ý kiến của nhân dân, đồng thời đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức hơn 52.400 cuộc giám sát, khảo sát, tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách người có công, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới... Việc giám sát sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt theo Quy định 124-QĐ/TW góp phần nâng cao ý thức “tự soi, tự sửa”, ngăn ngừa nguy cơ suy thoái ngay từ cơ sở.

Hoạt động phản biện xã hội cũng được chú trọng với hơn 3.300 hội nghị và hơn 3.200 dự thảo văn kiện, nghị quyết được gửi lấy ý kiến rộng rãi. Các ý kiến hợp pháp, chính đáng được phân loại, xử lý, tiếp thu và công khai kết quả giải trình, với tỷ lệ phản hồi đạt trên 98%.

Đồng chí Bùi Văn Luyến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ khẳng định, việc chuyển từ trạng thái lắng nghe thụ động sang chủ động đã tạo không gian dân chủ rộng mở, để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng chính là điểm đột phá hiệu quả nhất. Khi các cơ chế giám sát được công khai, minh bạch, sức mạnh của nhân dân sẽ trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng để củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Sự đồng thuận từ cơ sở cũng góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 34.082 tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,18%, đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Có 134/148 xã, phường hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách.

Thực tiễn cho thấy, khi cấp ủy, chính quyền thực sự cầu thị, lắng nghe và tôn trọng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, sự đồng thuận sẽ được khơi dậy, trở thành nguồn lực quan trọng đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng Đảng vì thế cần tiếp tục gắn với hoàn thiện cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực và nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.