Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026), với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch trong và ngoài tỉnh.

Đây là diễn đàn kết nối các chủ thể nhằm trao đổi, đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế bản địa, nâng cao giá trị nông nghiệp và phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Phát huy lợi thế bản địa trong không gian phát triển mới

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Khổng Danh Đạt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, Phú Thọ có nhiều tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, văn hóa và du lịch, đặc biệt là những giá trị đặc sắc của vùng đất cội nguồn, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, làng nghề truyền thống và không gian sinh thái đa dạng.

Sau hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, không gian phát triển được mở rộng, tạo điều kiện kết nối các vùng văn hóa, vùng sản xuất nông nghiệp và các trung tâm dịch vụ, du lịch.

Vấn đề đặt ra không chỉ là khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên sẵn có mà còn cần đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, huy động và kết nối các nguồn lực, chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

Hiện nay, toàn tỉnh có 571 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 9 sản phẩm đạt 5 sao; diện tích chè khoảng 15.000 ha, thuộc nhóm ba địa phương đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng chè. Các sản phẩm như chè Long Cốc, bưởi Đoan Hùng, cam Cao Phong cùng hệ thống làng nghề truyền thống không chỉ có giá trị kinh tế mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch trải nghiệm, quảng bá bản sắc văn hóa và xây dựng thương hiệu địa phương.

Trong lĩnh vực du lịch, Phú Thọ sở hữu hệ thống tài nguyên phong phú với các di sản văn hóa đặc sắc như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan Phú Thọ, không gian văn hóa Mường cùng các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng như Tam Đảo, Đại Lải, Xuân Sơn, hồ Hòa Bình, Thanh Thủy, Kim Bôi. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, kết nối du lịch văn hóa với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nông nghiệp và trải nghiệm cộng đồng.

Theo ông Khổng Danh Đạt, nông nghiệp và du lịch không chỉ là hai lĩnh vực phát triển riêng biệt mà còn có khả năng bổ trợ, tạo giá trị cho nhau. Nông nghiệp cung cấp sản phẩm, cảnh quan, không gian trải nghiệm và chất liệu văn hóa cho du lịch; trong khi du lịch góp phần mở rộng thị trường, gia tăng giá trị nông sản, thúc đẩy phát triển dịch vụ và kinh tế nông thôn. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò kết nối, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị liên ngành, mang lại lợi ích cho nhiều chủ thể.

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với phát triển du lịch bền vững

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận về tư duy đổi mới sáng tạo và kinh tế bản địa; ứng dụng thiết bị bay không người lái (Drone, UAV) trong nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm và quản lý tài nguyên; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) trong phát triển du lịch thông minh; đổi mới sáng tạo trong xây dựng chuỗi du lịch sinh thái - văn hóa - nghỉ dưỡng liên vùng; phát triển sản phẩm mì gạo Hùng Lô gắn với gìn giữ giá trị cội nguồn và mở rộng thị trường.

Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận tại Hội thảo

Từ nhiều góc độ tiếp cận, các tham luận đã làm rõ khả năng ứng dụng tri thức, công nghệ và phương thức tổ chức mới trong khai thác nguồn lực địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu gắn đổi mới sáng tạo với nhu cầu thực tiễn, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Tại phiên thảo luận với chủ đề “Từ bản sắc nguồn cội đến giá trị mới - Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Phú Thọ”, các đại biểu tập trung trao đổi về giải pháp kết nối nguồn lực nông nghiệp, văn hóa và du lịch; ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Đối với lĩnh vực du lịch, các ý kiến tập trung vào việc khai thác đồng bộ giá trị di sản văn hóa, cảnh quan sinh thái, sản phẩm nông nghiệp và bản sắc cộng đồng; tăng cường liên kết điểm đến, hình thành chuỗi trải nghiệm sinh thái - văn hóa - nghỉ dưỡng. Cùng với đó là đổi mới phương thức quảng bá, quản lý điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch.

Một trong những nội dung được quan tâm tại Hội thảo là tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Trong đó, cơ quan quản lý giữ vai trò định hướng, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ; nhà khoa học cung cấp tri thức và giải pháp công nghệ; doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức sản xuất, kết nối thị trường; người dân trực tiếp tham gia tạo ra sản phẩm, gìn giữ và phát huy các giá trị bản địa.

Sự phối hợp giữa các chủ thể là điều kiện quan trọng để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có tính liên kết và khả năng lan tỏa, gắn kết phát triển nông nghiệp với du lịch trong không gian phát triển mới của tỉnh.

Ông Nguyễn Đắc Thùy - Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu thảo luận tại Hội thảo

Để hiện thực hóa các định hướng này, Phú Thọ cần lựa chọn những sản phẩm, không gian và chuỗi giá trị có lợi thế cạnh tranh để tập trung nguồn lực, xây dựng các mô hình điểm có khả năng nhân rộng; tăng cường kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học với địa phương và doanh nghiệp; thúc đẩy các mô hình liên kết giữa nông nghiệp, du lịch, làng nghề và dịch vụ.

Các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tổng hợp những đề xuất từ Hội thảo để tham mưu xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, triển khai hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ đổi mới công nghệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Ông Đặng Tuấn Hùng - Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

Hội thảo góp phần kết nối tri thức khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và nguồn lực xã hội, mở ra những hướng hợp tác trong phát triển nông nghiệp hiện đại, du lịch giàu bản sắc. Việc đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào khai thác, bảo tồn và phát huy các giá trị bản địa không chỉ tạo động lực tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến, hướng tới phát triển kinh tế xanh và bền vững trên quê hương Đất Tổ./.