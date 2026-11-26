Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và du lịch tỉnh Phú Thọ - Từ bản sắc nguồn cội đến khát vọng vươn tầm”. (Nguồn: BTC)

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026), với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Khổng Danh Đạt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh Phú Thọ có nhiều tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, văn hóa và du lịch, đặc biệt là những giá trị đặc sắc của vùng đất cội nguồn, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, làng nghề truyền thống và không gian sinh thái đa dạng. Sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, không gian phát triển được mở rộng, tạo điều kiện kết nối các vùng văn hóa, vùng sản xuất nông nghiệp và các trung tâm dịch vụ, du lịch.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra không chỉ là khai thác tài nguyên sẵn có mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, huy động và kết nối hiệu quả các nguồn lực, chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế cụ thể. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

Hiện nay, toàn tỉnh có 571 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 9 sản phẩm 5 sao; diện tích chè khoảng 15.000 ha, thuộc nhóm 3 địa phương đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng. Các sản phẩm như chè Long Cốc, bưởi Đoan Hùng, cam Cao Phong cùng hệ thống làng nghề truyền thống không chỉ có giá trị sản xuất mà còn chứa đựng tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm, quảng bá văn hóa và thương hiệu địa phương.

Ở lĩnh vực du lịch, Phú Thọ sở hữu hệ thống tài nguyên phong phú, từ di sản văn hóa cội nguồn, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan Phú Thọ đến không gian văn hóa Mường, các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng như Tam Đảo, Đại Lải, Xuân Sơn, hồ Hòa Bình, Thanh Thủy, Kim Bôi. Đây là nền tảng để hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, kết nối du lịch văn hóa với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nông nghiệp và trải nghiệm cộng đồng.

Ông Khổng Danh Đạt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, phát biểu khai mạc Hội thảo.

Theo ông Khổng Danh Đạt, nông nghiệp và du lịch không chỉ là hai lĩnh vực phát triển riêng biệt mà còn có khả năng bổ trợ, tạo giá trị cho nhau. Nông nghiệp cung cấp sản phẩm, cảnh quan, không gian trải nghiệm và chất liệu bản sắc cho du lịch; trong khi du lịch mở rộng thị trường, gia tăng giá trị nông sản, thúc đẩy dịch vụ và phát triển kinh tế nông thôn. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực kết nối, hình thành các chuỗi giá trị liên ngành, đa chủ thể và đa lợi ích.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các tham luận về tư duy đổi mới sáng tạo và kinh tế bản địa; ứng dụng thiết bị bay không người lái (Drone, UAV) trong nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm và quản lý tài nguyên; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) trong phát triển du lịch thông minh; đổi mới sáng tạo trong xây dựng chuỗi du lịch sinh thái - văn hóa - nghỉ dưỡng liên vùng; phát triển sản phẩm mì gạo Hùng Lô gắn với gìn giữ giá trị cội nguồn và mở rộng thị trường.

Các tham luận tiếp cận từ nhiều góc độ, làm rõ khả năng ứng dụng tri thức, công nghệ và các phương thức tổ chức mới trong việc khai thác nguồn lực địa phương. Qua đó, đặt ra yêu cầu gắn đổi mới sáng tạo với nhu cầu thực tiễn, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng hình thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Tại phiên thảo luận với chủ đề “Từ bản sắc nguồn cội đến giá trị mới - Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Phú Thọ”, các đại biểu tập trung trao đổi về giải pháp kết nối nguồn lực nông nghiệp, văn hóa và du lịch; ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, vấn đề đặt ra là chuyển từ khai thác lợi thế sản vật, vùng nguyên liệu sang phát triển chuỗi giá trị có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Trong đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm, đổi mới quy trình sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Việc ứng dụng công nghệ mới cần xuất phát từ yêu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng tiếp cận của các chủ thể địa phương.

Trong lĩnh vực du lịch, nội dung trao đổi hướng tới khai thác đồng bộ giá trị di sản văn hóa, cảnh quan sinh thái, sản phẩm nông nghiệp và bản sắc cộng đồng; tăng cường liên kết giữa các điểm đến, hình thành chuỗi trải nghiệm sinh thái - văn hóa - nghỉ dưỡng. Cùng với đó là đổi mới phương thức quảng bá, quản lý điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch.

Một vấn đề quan trọng được đặt ra là tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Trong đó, cơ quan quản lý giữ vai trò định hướng, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ; nhà khoa học cung cấp tri thức, giải pháp công nghệ; doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức sản xuất, kết nối thị trường; người dân trực tiếp tham gia tạo ra sản phẩm và gìn giữ các giá trị bản địa. Sự phối hợp giữa các chủ thể là điều kiện để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có tính liên kết, lan tỏa, gắn kết nông nghiệp với du lịch trong không gian phát triển mới của tỉnh.

Phát biểu bế mạc, ông Khổng Danh Đạt khẳng định rằng, qua các tham luận và trao đổi, Hội thảo đã bước đầu làm rõ yêu cầu chuyển hóa giá trị bản địa, lợi thế tự nhiên, văn hóa và tri thức cộng đồng thành động lực tăng trưởng mới thông qua khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, cần đổi mới tư duy phát triển, chuyển từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang kiến tạo giá trị; từ phát triển sản phẩm riêng lẻ sang tổ chức chuỗi giá trị; lấy chất lượng, bản sắc, tri thức và năng lực sáng tạo làm lợi thế cạnh tranh.

Ông nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trực tiếp nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Việc lựa chọn, ứng dụng công nghệ cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với quy mô và khả năng tiếp nhận của từng chủ thể, tránh đầu tư dàn trải, chạy theo xu hướng hoặc triển khai mô hình thiếu khả năng duy trì. Cùng với đó, liên kết nông nghiệp với du lịch cần được cụ thể hóa thông qua các sản phẩm có chất lượng, bản sắc, dịch vụ đồng bộ và sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân.

Để hiện thực hóa các định hướng này, Phú Thọ cần lựa chọn những sản phẩm, không gian và chuỗi giá trị có lợi thế cạnh tranh để tập trung nguồn lực, xây dựng mô hình điểm có khả năng lan tỏa; tăng cường kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với địa phương và doanh nghiệp; thúc đẩy các mô hình liên kết giữa nông nghiệp, du lịch, làng nghề và dịch vụ. Các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tổng hợp những vấn đề có giá trị từ Hội thảo để tham mưu, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ đổi mới công nghệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Hội thảo góp phần kết nối tri thức khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và nguồn lực xã hội; đồng thời gợi mở những hướng hợp tác, giải pháp đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp hiện đại, du lịch giàu bản sắc. Qua đó, từng bước chuyển hóa các giá trị bản địa thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững của tỉnh Phú Thọ.