Phú Thọ phát hiện 15 trường hợp hưởng chế độ nghỉ việc chưa đúng quy định

Ngày 8/10, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 3. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi họp báo.

UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 3. Ảnh: Đức Hoàng

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ cho biết trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Phú Thọ ước tăng 10,01%, đứng thứ 2 trong 9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,52%. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 39,3 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ. Tỉnh thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vượt kế hoạch năm.

Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt 98,23%. Phú Thọ đón khoảng 13,4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ.

15 hồ sơ nghỉ việc phải xử lý lại sau rà soát

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ cho biết, qua rà soát chế độ nghỉ việc theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67, tỉnh Phú Thọ phát hiện 15 trường hợp phải xử lý lại, trong đó 14 người bị loại khỏi danh sách hưởng chính sách. Các trường hợp này đã được UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt nghỉ việc, gồm 13 người ở cấp tỉnh và 2 người ở cấp xã.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin về việc rà soát chế độ nghỉ việc theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67. Ảnh: Đức Hoàng

Sau khi rà soát, đối chiếu với các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, cơ quan chức năng xác định 14 trường hợp không đúng đối tượng hưởng chế độ, chính sách. Trường hợp còn lại bị tính sai thời gian nghỉ hưu trước tuổi, phải điều chỉnh mức hỗ trợ và thu hồi kinh phí.

Đối với 14 trường hợp sai đối tượng, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định đưa ra khỏi danh sách phê duyệt. Những người này chưa được cấp kinh phí nên không phải thu hồi tiền. Trong số đó, 3 người đã nghỉ hưu đúng tuổi, 8 người tiếp tục làm việc, 2 người nghỉ việc theo hợp đồng lao động và một người chuyển ngành.

Đại diện Sở Nội vụ cho biết 8 người tiếp tục làm việc trên thực tế chưa nghỉ việc trước khi quyết định phê duyệt được thu hồi.

Trường hợp phải điều chỉnh mức hưởng được tính thời gian nghỉ hưu trước tuổi là 7 năm 8 tháng. Qua rà soát, thời gian này được xác định lại còn 2 năm 5 tháng. Theo giải thích của đại diện Sở Nội vụ, sự sai lệch xuất phát từ việc nhập liệu, cộng nhầm số năm khi xử lý hồ sơ. Người này vẫn đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi nhưng mức kinh phí hỗ trợ phải giảm.

Cụ thể, khoản hỗ trợ được điều chỉnh từ 2.255.477.000 đồng xuống còn 1.239.084.756 đồng. Số tiền phải thu hồi là 1.016.392.244 đồng.

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 2031 ngày 9/12/2025 để thu hồi khoản tiền trên. Theo báo cáo ngày 22/8 của Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cá nhân đã hoàn trả đầy đủ kinh phí cho ngân sách nhà nước.

Sở Nội vụ cho biết việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 trên địa bàn cơ bản được thực hiện đúng quy định, trình tự, thủ tục và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Quá trình tự kiểm tra, rà soát đã phát hiện các trường hợp cần xử lý, điều chỉnh nêu trên.

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, ngày 20/8, UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu toàn bộ cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, đúng chính sách. Tỉnh cũng thành lập tổ công tác hướng dẫn, đôn đốc và đoàn kiểm tra, rà soát với sự tham gia của các cơ quan nội vụ, tài chính, thanh tra và tư pháp.

Cũng theo Sở Nội vụ, toàn tỉnh đã phê duyệt 4.469 người hưởng chế độ, chính sách theo 2 nghị định. Trong đó, tỉnh Phú Thọ cũ có 1.215 trường hợp, tỉnh Vĩnh Phúc cũ có 911 trường hợp và Hòa Bình cũ có 1.427 trường hợp. Tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập giải quyết thêm 916 trường hợp.

Ngày 15/9, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo kết quả rà soát, gửi Bộ Nội vụ theo quy định.